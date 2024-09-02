Rade Krunic’e çifte talip

Transfer döneminin hareketli takımlarından olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da uzun süredir beklenen bir ayrılık gerçekleşebilir. Jose Mourinho'nun takımda düşünmediği isimlerin başında gelen Rade Krunic'e bir talip çıktı. BAE ekibi Al Wahda'nın tecrübeli orta saha ile ilgilendiği öne sürüldü. Oyuncunun temsilcisinin BAE takımıyla görüşmelere başladığı iddia edildi. Krunic, Sarı-Lacivertli formayla 22 maça çıktı. 3.5 milyon Euro bonservis ödenen Bosna Hersekli futbolcu, bu karşılaşmalarda 1 asist yaptı. Bu arada Krunic'i Kızılyıldız'ın da istediği ve teklife hazırlandığı iddia edildi.

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