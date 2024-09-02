Krizdeki Trabzonspor Arda Turan’lı Eyüp önünde 2 puan bıraktı!

Trabzonspor beraberliğe abone oldu... Bordo-Mavililer ligdeki 2. maçında Eyüpspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak yine kazanamadı. 8'de Draguş Umut'u geçerek ceza alanına doğru ilerledi. Savunmada Claro yerinde müdahaleyle tehlikeyi önledi. 16'da Draguş'un vuruşunda top yan ağlarda kaldı. 23'te Eyüpspor atağında Ahmed'in yaptığı vuruşta Uğurcan topu kontrol etti. 43'te Eyüp gole çok yaklaştı. Saiz topun dibine vurarak aşırtma bir vuruş yaptı. Ancak Uğurcan topu kontrol etti. İlk 45'te gol sesi çıkmayınca devre 0-0 sona erdi.

ÖNCE PENALTI SONRA İPTAL

51'de Enis'in uzak köşeye yaptığı vuruşta soluna uzanan Berke kalesini gole kapamayı başardı. 57'de Eyüpspor'da Ahmed'in şutunda top üstten dışarı çıktı. 65'te Eyüpspor gole çok yaklaştı. Thiam sağ ayağı ile yaptığı vuruşta Uğurcan inanılmaz bir kurtarış yaptı. 76'da Şeşlar, Mendy ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan önce penaltı kararı verdi ardından VAR incelemesi sonrası penaltıyı iptal ettirdi. Bu dakikadan sonra iki ekibin çabası sonucu değiştirmedi maç 0-0 berabere bitti.

CHAM 90'DA OYUNA GİRDİ

Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Cham dünkü maçın 89'uncu dakikasında sakatlanan Enis'in yerine oyuna dahil oldu. Cham oyunda kaldığı sürede istediği topları alamadı. Cham karşılaşmanın sonunda İhsan Derelioğlu tarafından tebrik edildi.

UĞURCAN ÇAKIR YETMEDİ

Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan dün yine çok başarılı bir performans gösterdi. Bordo-Mavili eldiven Eyüp ataklarında kalesinde devleşti. Uğurcan'ın kurtarışlarına rağmen Trabzonspor galibiyete uzanamadı.