Hermoso yangını: İspanyol stoperi Roma kaptı, Galatasaray bir anda karıştı

Galatasaray'ın kadrosuna katmasına kesin gözüyle bakılan İspanyol stoper Mario Hermoso'nun son anda fikir değiştirip Roma ile anlaşması camiada şok etkisi yaşattı. Taraftarlar ayrıca transferden sorumlu Sportif AŞ Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu ve Futbol Direktörü Cenk Ergün'ün transferde hareketliliğin yaşandığı kritik saatlerde Hermoso ile görüşmeler yapmak yerine Adana Demirspor maçını statta izlemesine de büyük tepki gösterdi.

Sarı-Kırmızılı taraftarlar sosyal medyadan yaptığı yorumlarda 29 yaşındaki futbolcunun transferinin gerçekleşmeme nedeninin bu iki isim olduğunu belirttiler. Bilindiği gibi Hatipoğlu Adana Demir maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Galatasaray için en doğru isimleri, en doğru şartlarda kulübe kazandıracağız Avrupa Ligi kadrosunun UEFA'ya bildirileceği 4 Eylül'e kadar anlaşmaları yapmış olacağız" ifadelerini kullanmıştı.