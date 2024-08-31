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Hermoso bombası

Sarı-Kırmızılılar, 29 yaşındaki Mario Hermoso için her yıl 4 milyon Euro+ 1.5 milyon Euro imza parası ödeyecek...

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 31 Ağustos 2024
Hermoso bombası

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Galatasaray transferde yine büyük oynadı... Bu sezon Gabriel Sara, Ellias Jelert ve Ismail Jakobs'u transfer eden Sarı-Kırmızılılar, savunmanın göbeğine ise dünya markası bir ismi monte etti. Cimbom, Atletico Madrid ile sözleşmesi sona eren İspanyol stoper Mario Hermoso ile anlaşmaya vardı. Cimbom, piyasa değeri 25 milyon Euro olan 29 yaşındaki yıldız futbolcu ile 3 yıllık anlaştı. Galatasaray, İspanyol futbolcuya her yıl için 4 milyon Euro+1.5 milyon Euro imza parası ödeyecek. Avrupa Ligi'nde ve Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Aslan böylece savunma hattını daha da güçlendirmiş oldu. Atletico Madrid'in 2019 yılında 25 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Hermoso, İspanyol devinde 174 maça çıktı ve 10 gol, 6 asistlik bir performans sergiledi. Galatasaray dışında 5 büyük ligden de önemli transfer teklifleri alan Hermoso, Sarı-Kırmızılılar'ı seçti. Kariyerinde 304 maçta boy gösteren tecrübeli oyuncu, 15 gol atarken 12 de asist yaptı. İspanya Milli Takımı'nda ise 5 kez forma giydi.

RÜYA GİBİ STOPER HATTI
Elinde Davinson Sanchez, Victor Nelsson ve Abdülkerim Bardakçı gibi isimler olan Galatasaray, Mario Hermoso hamlesiyle daha da güçlendi. Davinson ve Hermoso'nun ilk 11'de oynadığı denklemde yedek kulübesinde Nelsson ve Abdülkerim gibi yıldızlar oturacak.

CİMBOM MORAL ARIYOR
Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında bugün deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Yeni Adana Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçı Kadir Sağlam yönetecek. Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'a elenen Galatasaray, Adana Demirspor'u yenerek moral kazanmak istiyor.

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