Camianın gözü Dursun Özbek’te

Galatasaray'da sular durulmuyor... Sarı-Kırmızılılar, ortaya atılan karaborsa bilet iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Cimbom'da yönetim kurulu üyesi Ali Yüce, Young Boys maçına saatler kala söz konusu iddialarla ilgili yapılan açıklamanın usulü ve zamanlamasının kendisini bu kararı almak zorunda bıraktığını belirterek görevinden istifa etmişti. Yöneticilerden Alper Narman ve Eray Yazgan'la ilgili şok iddialar ortaya atıldı. Yönetim içindeki krizle alakalı başkan Dursun Özbek'ten açıklama bekleniyor. Sarı-Kırmızılı camia karaborsa iddiaları için kurulacak komisyonun raporunu beklemeye geçti. Komisyonun başında camianın ağır toplarından İrfan Aktar'ın olması bekleniyor. Divan Kurulu, bilet satışıyla ilgili usulsüzlük iddiaları ile ilgili olarak 5 Eylül'de toplanacak.

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