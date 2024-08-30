PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Camianın gözü Dursun Özbek’te

Başkan Dursun Özbek’in yönetimdeki krizler ve ‘karaborsa bilet’ iddialarıyla ilgili açıklaması bekleniyor. Divan, 5 Eylül’de toplanacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 30 Ağustos 2024
Camianın gözü Dursun Özbek’te

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray'da sular durulmuyor... Sarı-Kırmızılılar, ortaya atılan karaborsa bilet iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Cimbom'da yönetim kurulu üyesi Ali Yüce, Young Boys maçına saatler kala söz konusu iddialarla ilgili yapılan açıklamanın usulü ve zamanlamasının kendisini bu kararı almak zorunda bıraktığını belirterek görevinden istifa etmişti. Yöneticilerden Alper Narman ve Eray Yazgan'la ilgili şok iddialar ortaya atıldı. Yönetim içindeki krizle alakalı başkan Dursun Özbek'ten açıklama bekleniyor. Sarı-Kırmızılı camia karaborsa iddiaları için kurulacak komisyonun raporunu beklemeye geçti. Komisyonun başında camianın ağır toplarından İrfan Aktar'ın olması bekleniyor. Divan Kurulu, bilet satışıyla ilgili usulsüzlük iddiaları ile ilgili olarak 5 Eylül'de toplanacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kerkük’te neler oldu? Zamanlaması manidar... Dışişleri’nden SİHA açıklaması: Terörle mücadelede kararlılığımız tam!
EMEKLİYE ZAMLI MAAŞ! İki yeni tahmin geldi hesaplar değişti! SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 19.77’lik zam hesabı
Esnafa vergi kolaylığı! Cirosu 50 milyonun altındaki esnaf enflasyon muhasebesinden muaf tutulacak! Detayları Bakan Mehmet Şimşek açıkladı
Merkez Bankası’ndan TL adımı: Zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gidildi
TAKVİM Galatasaray’daki kötü futbolun nedenlerini masaya yatırdı! Florya’da neler oluyor? Okan Buruk, Erden Timur, maaş adaletsizliği...
Koza altın
İsrail’in Gazze katliamına aşı arası... DSÖ duyurdu
Galatasaray’da yıldız isimle yollar ayrılıyor! Görüşmeler son aşamaya geldi
Son dakika: Kayıp Narin Güran soruşturmasında yeni gelişme! Diş izinden DNA çıktı mı? Birden fazla iz var...
İstanbul ve çevre iller için kuvvetli yağış uyarısı: Sel ve yıldırım tehlikesi | HAVA DURUMU
5 yıl aradan sonra bir ilk! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan AB toplantısına katıldı... Flaş vize mesajı: 6 kriter kaldı
Fenerbahçe bir transfer bombası daha patlattı! İstanbul’a geliyor
Akıl hastanesinden cezaevine! Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener hakkında flaş gelişme!
Kalkınma Yolu Projesi için tarihi buluşma... Türkiye-Irak-Birleşik Arap Emirlikleri-Katar Bakanlar Konseyi Toplantısı
Tarım ve Orman Bakanlığı o iddialara noktayı koydu: Mazot ve gübre desteği kalktı mı? İşte gerçekler...
SON DAKİKA