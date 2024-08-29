Young Boys yenilgisi sonrası Galatasaray’da ortalık karıştı!

Devler Ligi'ne Young Boys yenilgisi ile veda eden Galatasaray'da tam bir kaos ortamı hakim. Sarı-Kırmızılılar herkesi derin bir üzüntüye boğan mağlubiyetin şokunu yaşarken, bu kez Sarı-Kırmızılı yönetimin içinde büyük bir kriz patlak verdi. Yönetici Ali Yüce maç günü yayınlanan yönetim açıklamasına kendisinden habersiz isminin konulduğunu belirterek istifa etti.

Açıklamanın içeriğini tasvip etmediğini söyleyen Yüce, "Galatasaray'ın 30-40 milyon Euro'luk önemli bir maçı öncesi benim ve bir kaç yöneticinin doğru bulmadığı bildirinin yayınlanmamasını yönetime ilettik. Fakat bildiri yayınladı. Aslında dün akşam istifa edecektim fakat maçın önüne geçmek istemedim. İstifamı bugün yazılı olarak sundum. Stadyumdaki toplantıya katılarak sözlü olarak da istifamı tekrar dile getireceğim. Galatasaray'ı düşünmeyen insanlarla aynı masada olmam!" diye konuştu.

Ardından toplanan yönetim toplantısında da çok sıkıntılı saatler yaşandı. Genel sekreter Eray Yazgan ile ilgili iddialardan rahatsız olan 3 yöneticinin Yazgan'ın istifasını istediği ancak Başkan Dursun Özbek'in buna karşı çıktığı öğrenildi. Bunun üzerine 3 yöneticinin istifasını verdiği, Özbek'in çabalarıyla bu isimlerin ikna edildiği belirlendi. Ancak kulislere göre erken seçim için fitil ateşlendi.

KOHN İLE YOLLAR AYRILIYOR

Young Boys maçındaki kötü performansı sonrası devrede oyundan alınan Alman sol bek Derrick Köhn'e gelecek tekliflerin değerlendirileceği öğrenildi.



CICALDAU İÇİN TEKLİF BEKLENİYOR

Galatasaray, kadroda düşünülmeyen Rumen orta saha Alexandru Cicaldau için teklif bekliyor. Rumen yıldıza Bodrum ve Westerlo'nun ilgisi bulunuyor.