Oklar Özbek ve Buruk’a

Rams Park'ta alınan şok Young Boys yenilgisiyle Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray'da tüm oklar Başkan Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk'a çevrilmiş durumda. Sosyal medyada yapılan yorumlarda planlamadaki yanlışlar ve transfer edilen futbolcuların performansı nedeniyle Özbek'e büyük tepki gösterildi.

Birçok taraftar, Özbek'in acil olarak seçim kararı alması gerektiğini söyledi. Young Boys maçında sahaya çıkardığı 11'le herkesi şaşkına çeviren Okan Buruk da tepkilerden nasibini fazlasıyla aldı. Galatasaray'ın son dönemlerde Avrupa maçlarında ve final niteliğindeki karşılaşmalarda sürekli hüsran yaşamasına isyan eden taraftarlar, tecrübeli hocanın artık kredisini tükettiğini düşünüyor. Bazı taraftarlar ise şu durumda alınacak radikal kararların takıma daha da zarar vereceği görüşünde.



DESTEK TEPKİYE DÖNÜŞTÜ

Daha önce sürekli Dursun Özbek ve Okan Buruk'a desteğini belli eden Galatasaraylı taraftarlar Young Boys maçı sonrası isyan bayrağını açtı. Sosyal medyada bazı taraftarlar seçim talebinde bulunurken bazıları ise Buruk'un istifa etmesini dile getirdi.