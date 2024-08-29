Hakem akademisi kaldırıldı

Merkez Hakem Kurulu, Hakem Akademisi uygulamasını yürürlükten kaldırdı. MHK'nin TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamasında yenilikçi, sürdürülebilir ve gençleştirme odaklı projelerin hayata geçirilmeye başlandığı belirtildi.

Yapılan açıklamada "Merkez Hakem Kurulunun işleyişini sınırlayan ve yetki karmaşasına neden olan Hakem Akademisi uygulaması yürürlükten kaldırılmıştır. Yetenekli ve hızlı gelişim sağlayabilecek hakemlere büyük bir engel teşkil eden klasman kademeleri sadeleştirilmiş, oluşturulan havuz sistemi ile bu hakemlerin hızlıca üst liglere kazandırılmasının yolu açılmıştır" ifadeleri kullanıldı.