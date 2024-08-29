PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

ATV'de büyük heyecan: Trabzonspor, St. Gallen'i ağırlayacak

Trabzonspor, Konferans Ligi play-off turu rövanşında St.Gallen’i ağırlayacak. Maç ATV’den naklen yayınlanacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 29 Ağustos 2024
ATV’de büyük heyecan: Trabzonspor, St. Gallen’i ağırlayacak

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre ekiplerinden St.Gallen ile tur mücadelesine çıkacak. Oynanan ilk maçta deplasmandan 0-0 beraberlikle dönen Trabzonspor, sahasındaki maçı kazanarak gruplara kalmak istiyor.

Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak olan mücadele öncesi cezalı oyuncu bulunmazken, Anthony Nwakaeme sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Letonyalı hakem Andris Treimanis'in yöneteceği karşılaşma ATV'den canlı olarak yayınlanacak. Beraberlikte turu atlayacak takımı, uzatmalar, bu bölümde de eşitliğin bozulmaması halinde penaltı atışları belirleyecek. Bordo-Mavili takımda kart cezalısı oldukları için ilk karşılaşmada forma giyemeyen Pedro Malheiro ile Eren Elmalı ise içerideki karşılaşma da forma giyebilecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Vatan haini Adil Öksüz’ü kaçıran kilit isim FETÖ varisinin sağ kolu çıktı! Dikkat çeken video detayı
İstanbul’da ’sarı’ uzlaşı! Taksi sorununu çözecek adım... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu duyurdu | AK Parti’den açıklama
Türk Telekom
Emekli olamayana prim iadesi: Kimler, nasıl yararlanır? Neler geri verilir? Çalışanlara hangi imkan var?
İŞKUR harekete geçti: İş arayanlara yapay zeka desteği! Nasıl uygulanacak?
Fransa’da gözaltına alınmıştı: Telegram CEO’su Pavel Durov serbest bırakıldı!
Galatasaray 75 milyon Euro’luk maaş bütçesine rağmen Şampiyonlar Ligi bileti alamadı!
Bu nasıl vicdan? İstanbul metrosunda Suriyeli çocuğa darp! Bakanlık harekete geçti
MİT Süleymaniye’de vurdu, Kandil’in SİHA korkusu nüksetti... 24 saat tepemizdeler | DEM Parti etkisiz’leş’tirilen PKK’lıya ağıt yaktı
Amerikan askerlerinin Irak’taki Hadisa katliamına ait şok edici fotoğrafları 19 yıl sonra ortaya çıktı
CHP’deki ’50 vekil’ kavgasında karar! Tanju Özcan’a verilen kınama ’Bay Kemalistler’i kesmedi... Genel Merkez’e ’ev zencisi’ tepkisi
Narin Güran’ı arama çalışmalarında çember daraldı! Açıklamalar peş peşe... Deredeki terlik kimin? | JAK’tan kuyu taraması
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklama! OVP’de olumlu seyir... Dezenflasyon süreci devam ediyor
Beşiktaş’tan Galatasaray’a dev çalım! Yıldız fubtolcu için devreye girildi
Dışişleri’nden İsrail’in Batı Şeria açıklamalarına sert tepki: Cezai ve zorlayıcı tedbir şarttır! | Ömer Çelik’ten açıklama
SON DAKİKA