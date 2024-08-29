ATV’de büyük heyecan: Trabzonspor, St. Gallen’i ağırlayacak

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre ekiplerinden St.Gallen ile tur mücadelesine çıkacak. Oynanan ilk maçta deplasmandan 0-0 beraberlikle dönen Trabzonspor, sahasındaki maçı kazanarak gruplara kalmak istiyor.

Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak olan mücadele öncesi cezalı oyuncu bulunmazken, Anthony Nwakaeme sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Letonyalı hakem Andris Treimanis'in yöneteceği karşılaşma ATV'den canlı olarak yayınlanacak. Beraberlikte turu atlayacak takımı, uzatmalar, bu bölümde de eşitliğin bozulmaması halinde penaltı atışları belirleyecek. Bordo-Mavili takımda kart cezalısı oldukları için ilk karşılaşmada forma giyemeyen Pedro Malheiro ile Eren Elmalı ise içerideki karşılaşma da forma giyebilecek.