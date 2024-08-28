Gosens pazarlığı: Beşiktaş transfer için Bundesliga ekibinin kapısını çaldı

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un raporu doğrultusunda sol beke takviye yapmak için arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Union Berlin'den Robin Gosens'i kadrosuna katmak istiyor. Alman kulübünden ayrılmak isteyen 30 yaşındaki futbolcunun şartlarını soruşturan Siyah-Beyazlılar, transferi kısa sürede bitirmek için Bundesliga ekibiyle pazarlıklarını sürdürüyor.

Kartal'ın yanı sıra Hollanda'dan PSV Eindhoven, İtalya'dan da Torino'nun futbolcuyu gündemine aldığı gelen bilgiler arasında. Kariyerinde daha önce Serie A'nın önemli kulüpleri Atalanta ve Inter formalarını da terleten Alman sol bek, hücum bindirmeleri ile ön plana çıkıyor. Geçen sezon Union Berlin'de 30 resmi maça çıkan Robin Gosens, 6 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Piyasa değeri 12 milyon Euro olan futbolcu, 8 farklı po zisyonda oynayabiliyor. Gosens; orta saha sol, sol bek, ön libero, sol kanat, merkez orta sağ, sağ bek, on numara ve orta saha sağ bölgelerinde görev aldı. Kariyeri boyunca en fazla yer aldığı taktik diziliş ise 3-5-2 oldu.

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8 farklı pozisyonda oynayabilen Gosens; orta saha sol, sol bek, ön libero, sol kanat, merkez orta sağ, sağ bek, on numara ve orta saha sağ bölgelerinde görev aldı.