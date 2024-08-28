Başakşehir tur için sahaya çıkıyor

Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maç TRT 1'den yayınlanacak. Müsabakayı Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Balazs Berke yönetecek. Berke'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Vencel Toth ve Balazs Szert yapacak. İki takım arasında İrlanda'da oynanan ilk müsabaka 0-0 sona ermişti. Başakşehir'e turu geçmesi için tek farklı galibiyet yeterli olacak. 90 dakika ve uzatmalarda eşitliğin bozulmaması halinde ise seri penaltı atışlarına geçilecek. Turu geçen ekip adını lig aşamasına yazdıracak.

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