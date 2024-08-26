Süper Lig’in yeni ekibi Eyüpspor performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor!

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Eyüpspor performansıyla dikkatleri çekiyor. Arda Turan'ın öğrencileri ligin ilk haftasında Alanya ile 1-1 berabere kalmış, 2. haftada da Bodrum'u 4-1 mağlup etmişti. Eflatun-Sarılılar ligin 3. haftasında ise deplasmanda Sivasspor'u Ahmet Kutucu'nun mükemmel golüyle 1-0 yenerek 7 puana ulaştı. Başkan Murat Özkaya ve asbaşkan Fatih Kulaksız yönetiminde çok iyi bir transfer dönemi geçiren Eyüpspor bu sezon ligde büyük ses getireceğe benziyor.

HAYIR DUASI DA ALDIK

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, 1-0'lık galibiyetin ardından Fatih Terim'le yaptığı görüşmeden ekran görüntüsünü paylaştı. Arda Turan bu paylaşımına, "Hayır duasını da aldık hocam." notunu yazdı. Turan bu paylaşıma kalp ve nazar boncuğu emojileri de ekledi.