Şimdi sıra sol bekte: Stoper hamlesini yapan Beşiktaş transfere doymuyor

Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Siyah-Beyazlılar transferde hız kesmiyor. Stoper hattını Felix Uduokhai ile güçlerdiren Kartal'da yeni hedef sol bek takviyesi. Beşiktaş'ın Masuaku'nun kalma veya gitme durumundan bağımsız olarak bu bölgeye futbolcu getireceği kaydedildi. Sergio Reguilon'un, menajerler tarafından Siyah-Beyazlı kulübe önerildiği gelen bilgiler arasında. Tecrübeli isim, bu sezon Tottenham'ın ligde oynadığı maçların kadrosunda yer almadı. İspanya Milli Takımı'nda 6 kez forma şansı bulan sol bekin, Ada temsilcisi ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Sergio Reguilon'un güncel piyasa değeri ise 12 milyon Euro. Eğer bu transfer gerçekleşmez ise Hasan Arat ve kurmayları, Olympique Lyon'da oynayan Nicolas Tagliafico için harekete geçecek.

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