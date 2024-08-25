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Trabzonspor'un kasası dolup taşacak: UEFA Konferans Ligi...

Trabzonspor'un gruplara kalması, sadece sportif başarı anlamında değil, ekonomik açıdan da büyük bir kazanç sağlayacak.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 25 Ağustos 2024
Trabzonspor’un kasası dolup taşacak: UEFA Konferans Ligi...

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Trabzonspor'un gruplara kalması, sadece sportif başarı anlamında değil, ekonomik açıdan da büyük bir kazanç sağlayacak. Bu başarı, kulübün kasasına 3 milyon 170 bin Euro eklenmesini sağlayacak. UEFA Konferans Ligi'nde yer almak, kulübün uluslararası arenada prestijini yükseltecek ve finansal anlamda önemli bir kaynak oluşturacak.


RÖVANŞ MAÇI TREİMANİS'İN
Fırtına'nın, UEFA Konferans Ligi play-off turunda 29 Ağustos Perşembe günü İsviçre temsilcisi St. Gallen'i konuk edeceği rövanş maçında, Letonyalı hakem Andris Treimanis görev alacak. UEFA'nın açıklamasına göre; Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Treimanis'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasennikovs üstlenecek.


TATLI REKABET KAPIDA
Forma şansı verildiğinde sonuna kadar mücadelesini sürdüren Enis Bardhi, Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Cham ile tatlı bir rekabet içine girecek gibi görünüyor. Bu rekabetin, takımın performansını daha da artırması bekleniyor.

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