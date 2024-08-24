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Yönetim tekliflere açık

Yönetim, sezona çok kötü bir başlangıç yapan Danimarkalı yıldız için resmi teklif bekliyor. Sevilla, Lille ve Bologna ile ilgili iddialar ortaya atılsa da henüz somut bir atım atılmadığı öğrenildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Ağustos 2024
Yönetim tekliflere açık

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Süper Kupa maçında Beşiktaş'a karşı çok kötü bir maç çıkaran ve 5-0'lık hezimetin baş mimarlarından biri olan Victor Nelsson performansıyla tartışılıyor. Son olarak Young Boys karşısında da beklentileri karşılayamayan Danimarkalı futbolcuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Alınan bilgilere göre yönetim, Nelsson'la ilgili tekliflere açık durumda. Dış basında özellikle Sevilla, Lille ve Bologna ile ilgili iddialar ortaya atılsa da şu ana kadar kulübe ulaşan resmi bir teklif olmadığı öğrenildi. Yönetimin Nelsson için 15 milyon Euro ve üzerinde gelir beklediği ancak 31 Ağustos'ta sona erecek olan transfer döneminde böyle bir rakamın masaya gelmesinin çok zor olduğu da belirlendi. Danimarka basınında Sarı-Kırmızılılar'ın yıldız futbolcu ile yeni sözleşme imzalayacağına dair iddialar yer almıştı. Ancak bu konuda resmi bir açıklama gelmedi.

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