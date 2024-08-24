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Çekya arayı açıyor

Avrupa’da haftayı galibiyetsiz kapattık. 10. sırada kalan Türkiye’nin Çekya ile arasındaki fark açılmaya başladı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Ağustos 2024
Çekya arayı açıyor

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Avrupa'da kötü bir haftayı geride bıraktık. Galatasaray rakibine yenilirken Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Türkiye şu anda 35.600 puanla 10. sırada kalırken, hemen üzerimizde yer alan Çekya ise yükselişini sürdürdü ve puanını 36.850'ye çıkardı. Hemen altımızda 11. sırada yer alan Norveç ise 31.250 puanda bulunuyor. Temsilcilerimizin performansının böyle devam etmesi halinde 9. sıraya çıkmamız çok zor olacak. Hatta yerimizi kaybetme riskiyle bile karşı karşıya kalacağız.

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