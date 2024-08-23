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Golsüz ama umutlu

Trabzonspor, deplasmanda İsviçre ekibi St. Gallen’le yenişemedi. UEFA Konferans Ligi’nde gruplara kalma umudunu rövanşa bıraktı. Fırtına her şeye rağmen iyi sinyaller verdi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Ağustos 2024
Golsüz ama umutlu

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UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Abdullah Avcı'nın ekibi Trabzonspor, deplasmanda İsviçre ekibi St. Gallen ile 0-0 berabere kaldı. Kybunpark'ta oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve Fırtına, turun kaderini Trabzon'da oynayacağı rövanş maçına bırakmış oldu. Bordo Mavili takımda uzun bir süredir ilk 11'de yer almayan Hırvat oyuncu Mislav Orsic, St. Gallen maçına ilk 11'de başladı ve etkili bir performans gösterdi. Turun rövanş maçı 29 Ağustos Perşembe günü TSİ 20.00'de Papara Park'ta oynanacak. Maçın 86. dakikasında St. Gallen, Willem Geubbels'in golüyle 1-0 öne geçti. Ancak VAR'dan gelen uyarı ile Geubbels'in gol attığı sırada Denis Draguş'a faul yaptığı tespit edildi ve gol iptal oldu. Trabzonspor berabere kalmasına rağmen oynanan futbol bu kez ışık verdi.

ENİS DESTAN İLK 11'DE
İsviçre'nin St. Gallen ekibine konuk olan Trabzonspor'da, ilk 11 merakla bekleniyordu. Bu hafta gerçekleştirilen antrenmanlarda 22 yaşındaki genç oyuncu Enis Destan'ı yakından takip eden Teknik direktör Abdullah Avcı, genç oyuncuyu ilk 11'de başlattı.

GOL ORUCU SÜRÜYOR
Bu sezonki 6. resmi maçına çıkan Bordo-Mavililer, çıktığı son 4 maçta rakip ağları havalandıramadı. Öte yandan bu sezon daha önce oynadığı 5 maçın sadece 1'inde ilk yarılarda gol atmayı başaran Abdullah Avcı'nın öğrencileri, St. Gallen karşısında da galip gelemedi ve gol atamama serisi 5 maça yükseldi.

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