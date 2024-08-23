Aslan yine fizikten kaldı!

Devler Ligi play-off turu ilk maçında Young Boys'a 3-2 yenilen Galatasaray'da moraller alt üst oldu... Sarı-Kırmızılılar, İsviçre Ligi'nde bu sezon galibiyet alamayan zayıf rakibi önünde aslında son 1 yılda sıkça yaşadığı bir senaryo ile karşı karşıya kaldı. Okan Buruk'un ekibi yine kendisinden çok daha az kaliteli ancak çok daha atlet ve dinamik bir ekip karşısında büyük saha içi sorunları yaşadı. Cimbom geçtiğimiz sezon yine Şampiyonlar Ligi play-off turunda Molde karşısında ciddi zorlanmış ancak kaliteli ayakları ve biraz da şansının yardımıyla gruplara kalmayı başarmıştı.

YİNE DOĞRU PLANLAMA YOK!

Şampiyonlar Ligi'nde ise Kopenhag önünde aynı problemler baş göstermişti. Evinde son dakikada 1 puanı kurtarabilen Galatasaray, Danimarka'da 1-0 kaybederek grupta 3. olabilmişti. Ardından Avrupa Ligi'nde Sparta Prag önünde ilk maçı 3-2 kazanan Sarı-Kırmızılılar, Çekya'da 4-1'le bozguna uğramıştı. Cimbom'un çok sayıda kaliteli ayağı olmasına rağmen Young Boys karşısında da fiziksel olarak büyük problemler yaşaması bardağı taşırdı. Taraftarlar, doğru planlamayı yapamayan Okan Buruk ve yönetimi sert şekilde hedef aldı.

BİZİ NE BEKLEDİĞİNİ BİLİYORUZ

Penaltıdan Young Boys'un galibiyet golünü atan Filip Ugrinic rövanşa ilgili konuştu. Ugrinic, "İstanbul'da bizi neyin beklediğini biliyoruz. Galatasaray taraftarıyla baskı kuracak" açıklamasını yaptı.

DUBOIS TOPA DOKUNAMADI!

Young Boys maçında ikinci yarıda forma giyen Leo Dubois inanılmaz bir istatistiğe imzasını attı! 80. dakikada oyuna dahil olan Fransız savunmacı uzatmalarla beraber sahada 15 dakika kalırken hiç topla buluşamadı. Bu istatistik sosyal medyada da büyük bir tartışma yarattı. Yorumlarda, tecrübeli futbolcunun nasıl böyle bir şeyi başardığına dair yorumlar yapıldı!

SAVUNMA YERLE BİR

Galatasaray'ın üst üste 2 şampiyonluğunda büyük faktör olan savunma gücünün yerinde bu sezon adeta yeller esiyor. Cimbom'un defansı Young Boys önünde de adeta yerle bir oldu.