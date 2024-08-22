Üniversiteliye özel yurt şoku

Üniversiteyi başka şehirde okuyacak gençler yurt ya da ev telaşına girdi. Devlet yurtlarına kayıtlar başlarken, özel yurtlar ise fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu açıdan en pahalı şehir unvanını, üniversite öğrencisi sayısında ikinci sırada yer alan İstanbul elinde tutuyor. Mega kentte ortalama kira 23 bin lira seviyesinde hesaplanırken; özel yurtlarda ise fiyatlar 8 bin 500 liradan başlıyor, 42 bin liraya kadar çıkıyor.

HER İLÇEDE FARKLI

Tek kişilik odalardan 6 kişilik odalara kadar seçenekler sunan özel yurtlarda fiyatlar ilçeden ilçeye değişiyor. Şişli'de 11 bin ile 32 bin lira arasında değişen yurt ücretleri; Bakırköy'de 12 bin-28 bin lira, Zeytinburnu'nda 13 bin 500-42 bin lira, Beşiktaş'ta 10 bin-42 bin lira, Üsküdar'da 9 bin 500-29 bin, Ataşehir'de 18 bin-26 bin 500 lira arasında değişiyor. Avcılar'da 8 bin 500-28 bin, Esenyurt'ta 8 bin 500- 20 bin, Esenler'de 9 bin-15 bin lira aralığında özel yurt bulmak mümkün.

NEREDE NE KADAR?

Türkiye'de kayıtlı üniversite öğrencilerinin en fazla olduğu şehir olan Eskişehir'de özel yurt fiyatları 7 bin 500 ile 17 bin lira arasında değişirken, bu tutar Ankara'da 9 bin-40 bin, İzmir'de 10 bin-40 bin lira aralığında bulunuyor. Bu arada Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yurt başvuruları ise sürüyor. Öğrenciler, başvurularını 24 Ağustos saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek.

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