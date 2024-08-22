Süper Lig takımı Kayserispor’da saha karıştı! Berna Gözbaşı Ali Çamlı’nın tehdit ettiğini söyledi

Kayserispor'da sular durulmuyor. Eski başkan Berna Gözbaşı, mevcut başkan Ali Çamlı'nın Sivas maçının ardından yaptığı açıklamalar ve kendisini hedef alan söylemler sonrası tehdit mesajları almaya başladığını iddia etti. Ünlü iş kadını Gözbaşı ayrıca kendisi ve ailesi için koruma talebinde bulundu. Ali Çamlı'nın geçtiğimiz hafta oynanan Sivas maçı sonrası yaptığı açıklamalar ve kullandığı sert ifadeler, kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Çamlı kulübün eski başkan Berna Gözbaşı'yı hedef alan sözler sarf etmişti.

KORUMA TALEP ETTİ

Bu açıklamaların ardından Gözbaşı'nın çeşitli iletişim kanalları üzerinden kendisine ve ailesine yönelik tehdit mesajları almaya başladığı öğrenildi. Gözbaşı, ailesinin de tehdit altında olmasının ardından Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne başvurarak resmi koruma talebinde bulundu. Gözbaşı'nın avukatları, Çamlı'nın toplumu yanıltan söylemlerinin bu tehditlerin artmasında doğrudan etkili olduğunu belirtti. Öte yandan Çamlı da geçen hafta başkanlıktan istifa etmişti.