Medina pazarlığı

Orta sahaya takviye yapmak için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe bir süredir Arjantin ekibi Boca Juniors'ta forma giyen 22 yaşındaki Cristian Medina için görüşmelerini sürdürüyor.

Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun da transferine onay verdiği genç yıldız için Sarı-Lacivertliler'in Arjantin devine 11 milyon Dolar teklif ettiği ancak bu önerinin reddedildiği öğrenildi. Boca'nın, Medina için Kanarya'dan 15 milyon Dolar talep ettiği, ayrıca Arjantin'deki yüzde 25'lik transfer vergisini de Sarı-Lacivertliler'in ödemesini istediği ifade ediliyor. İki takım arasında kıran kırana bir pazarlık yaşandığı da gelen haberler arasında. Bu sezon Arjantin ekibiyle çıktığı 22 maçta 3 gol, 3 asiste imza atan yıldız futbolcunun kulübüyle olan kontratı 2027'de sona erecek. Genç oyuncuya güncel verilere göre 10 milyon Euro değer biçiliyor.