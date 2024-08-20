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Sürpriz aday Ducksch: 4 koldan forvet arayan Trabzonspor, rotayı Almanya’ya çevirdi

Onuachu ve Weghorst’la ilgili beklediği adımları atamayan Bordo-Mavili yönetim, Werder Bremen’in 30 yaşındaki forveti Marvin Ducksch için harekete geçti. Tecrübeli yıldız geçen sezon 13 gol, 10 asistlik performans sergiledi.

Yunus Emre Sel Yunus Emre Sel takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Ağustos 2024
Sürpriz aday Ducksch: 4 koldan forvet arayan Trabzonspor, rotayı Almanya’ya çevirdi

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Sezona istediği başlangıcı yapamayan Trabzonspor'da yılan hikayesine dönen forvet transferinde yeni bir isim daha gündeme geldi. Bugüne kadar Paul Onuachu, Wout Weghorst ve Rey Manaj gibi isimlerle yaptığı forvet transferi görüşmelerinde istediği sonucu alamayan Trabzonspor'un Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen forması giyen 30 yaşındaki Alman forvet oyuncusu Marvin Ducksch için kulübüne resmi teklif yaptığı ortaya çıktı.

Hem Alman ekibi hem de oyuncu cephesinden doğrulanan transfer görüşmelerinin yeni başladığı ancak henüz bir aşama kaydedilmediği belirtildi. Güncel piyasa değeri 9 milyon Euro olan ve Bremen kulübü ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncu, Alman milli takımında da görev yaptı. Kariyerinde çıktığı 423 maçta 211 gol 99 asistlik katkı sağlayan Ducksch, geçtiğimiz sezon 34 maçta 13 gol 10 asistlik performans sergilemeyi başardı. Daha önce Hannover, Fortuna Düsseldorf ve Holstein Keil formalarını da giyen yıldız futbolcu 1.88'lik boyuyla yüksek toplarda çok etkili bir isim. 2 kez Almanya Milli Takımı'nda da görev yapan Marvin Ducksch ilk heyecanını 18 Kasım 2023'te Milli Takımımız'a karşı yaşamıştı. Ay-Yıldızlılılar o maçı 3-2 kazanmıştı.

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