Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğinin ele alındığı uluslararası toplantıya kimisi video konferans yoluyla olmak üzere 51 ülke katıldı.

G7'YE SOĞUK BAKIŞLAR DAMGA VURMUŞTU

2024 Haziran'ında İtalya'nın ev sahipliği yaptığı G7 Liderler Zirvesi'nde Meloni'nin Macron'a soğuk bakışları gündem olmuştu.

G7 Liderler Zirvesi'nde İtalya Başbakanı Giorgia Meloni zor anlar yaşadı. Daha önce Meloni'yi saçlarından öpen dönemin ABD Başkanı Biden bir kez daha aynı hamleyi yapmıştı. Dönemin İngiltere Başbakanı Rishi Sunak da Biden'ı aratmamış Meloni'ye haddinden fazla yakın davranmıştı. Meloni kendisi öpüp yakın davranan Sunak'a "İyi misin?" diye çıkışmıştı.