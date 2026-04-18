Paris'teki Hürmüz zirvesinde gündem Macron: Meloni'yi şaşırtan öpücük

Paris’te düzenlenen Hürmüz Boğazı güvenlik toplantısına 51 ülkeden temsilciler katılırken gündeme Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’yi karşılamada öpmesi damga vurdu. Meloni'nin İtalya'da 2024'te düzenlenen G7 Liderler Zirvesinde Macron'a soğuk bakışları ise yeniden gündeme geldi.

Paris'teki Hürmüz zirvesinde gündem Macron: Meloni'yi şaşırtan öpücük
  • Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris'te düzenlenen Hürmüz Boğazı toplantısında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi karşılarken öptü.
  • Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğinin ele alındığı uluslararası toplantıya 51 ülke katıldı.
  • Meloni'nin Macron'un öpücüğü karşısında şaşkınlığını gizleyemediği görüldü.
  • 2024 Haziran'ında İtalya'da düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'nde Meloni'nin Macron'a soğuk bakışları gündem olmuştu.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Hürmüz Boğazı toplantısı Macron'un Meloni'yi öptüğü anlarla gündem oldu.

PARİS'TE HÜRMÜZ TOPLANTISI

Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğinin ele alındığı uluslararası toplantıya kimisi video konferans yoluyla olmak üzere 51 ülke katıldı.

MACRON'UN ÖPÜCÜĞÜ GÜNDEM OLDU

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi karşılarken öpmesi ise gündeme damga vurdu. Meloni'nin şaşkınlığını gizleyemediği görüldü.

G7'YE SOĞUK BAKIŞLAR DAMGA VURMUŞTU

2024 Haziran'ında İtalya'nın ev sahipliği yaptığı G7 Liderler Zirvesi'nde Meloni'nin Macron'a soğuk bakışları gündem olmuştu.

G7'de ev sahibi Meloni'nin zor anları!

G7 Liderler Zirvesi'nde İtalya Başbakanı Giorgia Meloni zor anlar yaşadı. Daha önce Meloni'yi saçlarından öpen dönemin ABD Başkanı Biden bir kez daha aynı hamleyi yapmıştı. Dönemin İngiltere Başbakanı Rishi Sunak da Biden'ı aratmamış Meloni'ye haddinden fazla yakın davranmıştı. Meloni kendisi öpüp yakın davranan Sunak'a "İyi misin?" diye çıkışmıştı.

Yüzyıllık bilmece yanıtlandı: Shakespeare’in “kayıp evi” nihayet bulundu
Shakespeare’in kayıp evi bulundu

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler