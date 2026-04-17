Beşiktaş Juventus'un yıldızını istiyor! Kanat transferinde ilk hedef

Beşiktaş, yeni sezon planlamasında kanat hattını güçlendirmek için önemli bir hamleye hazırlanıyor. Siyah-beyazlı ekipte sezon sonunda Milot Rashica ile yolların ayrılması beklenirken gözler bu bölgeye yapılacak takviyeye çevrildi. Teknik heyetin raporu doğrultusunda listenin ilk sırasına yazılan ismin Edon Zhegrova olduğu öğrenildi.

  • Beşiktaş, Juventus'ta forma giyen Kosovalı kanat oyuncusu Edon Zhegrova'yı bonservisiyle kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.
  • Teknik direktör Sergen Yalçın'ın talebi üzerine yönetim ve futbol A takım genel koordinatörü Serkan Reçber, Zhegrova transferi için harekete geçti.
  • 27 yaşındaki oyuncu, Juventus'ta çıktığı 21 maçta gol ve asist yapamayarak beklentilerin altında kaldı.
  • Beşiktaş, Milot Rashica ile yolların ayrılması sonrası kanat hattındaki boşluğu Zhegrova ile doldurmayı planlıyor.
  • Siyah-beyazlı kulüp, oyuncunun Juventus'taki durumunu avantaja çevirerek uygun bedelle transfer gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Siyah-beyazlı kulüpte transfer operasyonunun merkezinde doğrudan kanat rotasyonu bulunuyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın öncelikli isteğinin bu bölgeye net kalite eklemek olduğu, yönetimin de bu doğrultuda çalışmaları hızlandırdığı öğrenildi.

Edon Zhegrova, Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunuyor

KANAT TRANSFERİNDE İLK HEDEF ZHEGROVA

Beşiktaş'ta yönetim ve teknik heyetin ortak kararıyla Edon Zhegrova ismi listenin zirvesine yerleşti. Siyah-beyazlı ekip, yeni sezonda hücum hattında daha üretken, daha patlayıcı ve daha doğrudan etkili bir yapı kurmak isterken Kosovalı yıldızı bu planın merkezine koydu.

Sergen Yalçın ile futbol A takım genel koordinatörü Serkan Reçber'in oyuncu üzerinde yoğunlaştığı, başkan Serdal Adalı'nın da sürece aktif şekilde dahil olacağı öğrenildi.

Edon Zhegrova Juventus'ta beklentileri karşılayamadı

BEŞİKTAŞ BONSERVİSİYLE ALMAK İSTİYOR

Siyah-beyazlı yönetim, Edon Zhegrova'yı kiralık formülle değil bonservisiyle kadroya katma düşüncesiyle hareket ediyor. Beşiktaş'ın hedefi, oyuncuyu uygun bir bedelle kadrosuna katarak kanat hattında kalıcı bir çözüm üretmek.

Yönetim, doğru mali zeminin oluşması halinde Zhegrova hamlesini yeni sezonun en güçlü transferlerinden birine dönüştürmek istiyor.

Beşiktaş, sağ kanat açığını Edon Zhegrova ile kapatmak amacında

JUVENTUS'TA BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Sezon başında Juventus'a katılan 27 yaşındaki kanat oyuncusu, beklentilerin altında kalan performansıyla dikkat çekti. İtalyan ekibiyle çıktığı 21 maçta skor katkısı veremeyen Zhegrova'nın, gelecek sezon kadro planlamasında öncelikli isimler arasında yer almadığı ifade ediliyor.

Bu gelişme, Beşiktaş açısından transfer fırsatını daha görünür hale getiriyor. Siyah-beyazlılar, oyuncunun mevcut konumunu avantaj olarak kullanıp pazarlıkta daha uygun bir tablo yakalamayı hedefliyor.

Edon Zhegrova Lille'de adını duyurmuştu

RASHICA SONRASI YENİ DÖNEM PLANI

Beşiktaş'ta Milot Rashica ile yolların ayrılması beklentisi, kanat hattındaki arayışı daha da kritik hale getirdi. Siyah-beyazlı ekip, bu boşluğu sıradan bir takviyeyle değil doğrudan fark yaratabilecek bir isimle doldurmak istiyor.

Edon Zhegrova tercihi de tam olarak bu nedenle öne çıkıyor. Beşiktaş, yeni sezonda hücum genişliğini artıracak, bire birde fark yaratacak ve oyunu hızlandıracak bir profil ararken transfer listesinin en üstüne bu ismi yazdı.

Edon Zhegrova Kosova Milli Takımı'nda forma giyiyor

SERGEN YALÇIN ETKİSİ

Edon Zhegrova transferinde teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği en belirleyici unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. Beşiktaş'ın teknik patronunun, kanat hattında doğrudan seviye yükseltecek bir oyuncu talep ettiği ve bu nedenle sürecin hız kazandığı belirtildi.

Orkun Kökçü için çılgın bonservis! Beşiktaş'tan 60 milyon euro resti
