Galatasaray, Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.
Cimbom, maçın hemen başında dakikalar 2'yi gösterirken Mauro Icardi fileleri havalandırdı. 35'te ise Yunus Akgün farkı ikiye çıkardı. İlk devre 2-0 sona erdi.
İkinci yarıda Mbaye Niang ev sahibi takım adına ağları sarstı. Ancak kalan dakikalarda skor değişmedi.
Karşılaşmadan 2-1 galip ayrılan Aslan, zirvede puan farkını 4'e yükseltti ve gelecek hafta oynayacağı Fenerbahçe derbisi öncesinde kayıp yaşamadı.
MAÇTAN DAKİKALAR
2. dakikada gelişen sağ kanatta topla buluşan Leroy Sane'nin pasında Yunus tek dokunuşla meşin yuvarlağı ceza sahası içine gönderdi. Defansın arkasına sarkan Mauro Icardi, burada tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
14. dakikada Jakobs'in sol kanattan yerden pasında topla buluşan Yunus'un vuruşunda meşin yuvarlak Goutas'tan döndü.
35. dakikada gelişen Leroy Sane'nin pasında Sara ceza sahası içi sol tarafında topla buluştu. Sara'nın içeriye çevirdiği topu arka direkte Yunus Akgün ağlara gönderdi. 0-2
OSIMHEN KADRODA YOK
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği deplasmanında ilk 11'de iki değişikliğe gitti. Sarı-kırmızılılarda geçen hafta Kocaelispor ile 1-1 berabere kalınan karşılaşmaya göre Sacha Boey ile İlkay Gündoğan kulübeye çekilirken Mauro Icardi ile Yunus Akgün ilk 11'e döndü. Maç öncesinin en dikkat çeken gelişmesi ise Ankara'ya götürülen Victor Osimhen'in kadroya alınmaması oldu.
Eryaman Stadı'nda oynanan mücadelede Galatasaray'ın kadro tercihleri kadar hücum planı da öne çıktı. Okan Buruk, kritik deplasmanda Icardi'yi yeniden ileri uçta görevlendirirken Yunus Akgün'e de ilk 11'de forma verdi. Böylece sarı-kırmızılı teknik heyet, hücum hattında daha doğrudan ve daha üretken bir yapı tercih etti.
İLK 11'DE İKİ DEĞİŞİKLİK
Galatasaray'da kalede Uğurcan Çakır görev yaptı. Savunma dörtlüsü Sallai, Abdülkerim Bardakcı, Sanchez ve Jakobs'tan oluşurken orta sahada Torreira ile Sara ikilisi yer aldı. Kanatlarda Barış Alper Yılmaz ile Leroy Sane görev yaparken forvet arkasında Yunus Akgün, ileri uçta ise Mauro Icardi sahaya çıktı.
OSIMHEN ANKARA'YA GELDİ AMA KADRODA YOK
Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, takım kafilesiyle birlikte Ankara'ya götürülmesine rağmen maç kadrosuna dahil edilmedi. Teknik direktör Okan Buruk, yıldız futbolcusunu riske etmedi.
Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18 Mart'ta Liverpool ile oynanan mücadelede kolundan sakatlık yaşamış ve ardından Trabzonspor, Göztepe ile Kocaelispor karşılaşmalarında forma giyememişti.
ICARDI VE YUNUS İKİ MAÇ SONRA İLK 11'DE
Galatasaray'da Mauro Icardi ile Yunus Akgün, iki maç sonra yeniden ilk 11'de sahaya çıktı. İki oyuncu son olarak Trabzonspor karşılaşmasında başlangıç kadrosunda yer almıştı.
Sarı-kırmızılı ekipte Icardi ve Yunus, Göztepe ile Kocaelispor maçlarında sonradan oyuna dahil olmuştu. Okan Buruk'un bu deplasmanda iki ismi yeniden ilk 11'e çekmesi, hücum hattında daha net bir başlangıç planlandığını ortaya koydu.
VOLKAN DEMİREL DE İKİ HAMLE YAPTI
Natura Dünyası Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel de geçen hafta 3-0 kaybedilen RAMS Başakşehir maçının ilk 11'ine göre iki değişikliğe gitti. Perreira ile Onyekuru maç kadrosunda yer almazken cezaları sona eren Goutas ile Niang ilk 11'de görev yaptı.
Başkent temsilcisinde yapılan bu değişiklikler, Galatasaray karşısında daha dirençli ve daha sert bir başlangıç planlandığını gösterdi.
ERYAMAN'DA TRİBÜNLER DOLDU
Gençlerbirliği ile Galatasaray arasında oynanan mücadeleye iki takım taraftarı da büyük ilgi gösterdi. Gençlerbirliği yönetimi, daha önce olduğu gibi Galatasaray taraftarına da bir kale arkasının tamamını ayırdı.
Sarı-kırmızılı taraftarlar kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu. Ev sahibi ekip taraftarı da stadın geri kalan büyük kısmında yerini alarak takımlarına destek verdi. Böylece Eryaman Stadı'nda yüksek tempolu ve dolu tribünler önünde bir maç atmosferi oluştu.
ANLAMLI PANKART VE SAYGI DURUŞU
Karşılaşma öncesinde her iki takımın oyuncuları sahaya "Kaybettiğimiz Her Çocuk, Kalbimizde Açılan Yaradır. Başımız Sağ Olsun" pankartıyla çıktı. Bu anlamlı mesaj, Kahramanmaraş'ta okula düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenler için verildi.