Galatasaray, Süper Lig'de 67 golle en golcü ve 22 golle en az gol yiyen takım konumunda.

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Süper Lig'deki en erken golünü kaydetti

OSIMHEN KADRODA YOK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği deplasmanında ilk 11'de iki değişikliğe gitti. Sarı-kırmızılılarda geçen hafta Kocaelispor ile 1-1 berabere kalınan karşılaşmaya göre Sacha Boey ile İlkay Gündoğan kulübeye çekilirken Mauro Icardi ile Yunus Akgün ilk 11'e döndü. Maç öncesinin en dikkat çeken gelişmesi ise Ankara'ya götürülen Victor Osimhen'in kadroya alınmaması oldu.

Eryaman Stadı'nda oynanan mücadelede Galatasaray'ın kadro tercihleri kadar hücum planı da öne çıktı. Okan Buruk, kritik deplasmanda Icardi'yi yeniden ileri uçta görevlendirirken Yunus Akgün'e de ilk 11'de forma verdi. Böylece sarı-kırmızılı teknik heyet, hücum hattında daha doğrudan ve daha üretken bir yapı tercih etti.

İLK 11'DE İKİ DEĞİŞİKLİK

Galatasaray'da kalede Uğurcan Çakır görev yaptı. Savunma dörtlüsü Sallai, Abdülkerim Bardakcı, Sanchez ve Jakobs'tan oluşurken orta sahada Torreira ile Sara ikilisi yer aldı. Kanatlarda Barış Alper Yılmaz ile Leroy Sane görev yaparken forvet arkasında Yunus Akgün, ileri uçta ise Mauro Icardi sahaya çıktı.