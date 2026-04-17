Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster SSK ve Bağ-Kur emeklilerine temmuz ayında yılın ilk 6 aylık enflasyon oranına göre zam yapılacak ve kesin oran 3 Temmuz'da açıklanacak.

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ekonomistler nisan-mayıs-haziran enflasyonunu sırasıyla yüzde 2.93, yüzde 1.82 ve yüzde 1.52 olarak tahmin ediyor.

TÜİK verilerine göre ocak-şubat-mart aylarında toplam yüzde 10.04 enflasyon gerçekleşti ve tahminlerle birlikte 6 aylık enflasyonun yüzde 17.08 olması bekleniyor.

En düşük emekli aylığı şu anda 20 bin lira olup, yüzde 17.08 artış uygulanması durumunda taban aylık 23 bin 416 liraya yükselecek.

Emeklilerin maaşları ocak ayında yüzde 12.19 artırılmış ve en düşük ödeme 20 bin liraya çıkarılmıştı.

Emekliler önümüzdeki ay Kurban Bayramı ikramiyesini almaya hazırlanırken bir yandan da temmuz zammını merakla bekliyor. Bu yıla kök aylıkları ve ek ödemeleri yüzde 12.19 artırılarak başlayan en düşük maaş ödemesi de 20 bin lira yapılan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yılın ikinci artışı için enflasyon verilerine kilitlenmiş durumda.

YÜZDE 10.04 ARTIŞ CEPTE Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; ocak enflasyonu yüzde 4.84, şubat enflasyonu yüzde 2.96, mart enflasyonu yüzde 1.94 çıkmıştı. Temmuzda bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerine, TÜİK verilerine göre ilk 3 ayda yüzde 10.04 artış oluşmuştu. Geriye 3 veri kalırken, kalan 3 veri için de tahminler geldi.