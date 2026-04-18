Saldırganın dünya çapında okullarda katliam yapmış kişileri örnek aldığı ve kendisini Japon çizgi film karakterleriyle özdeşleştirdiği tespit edildi.

Mektupta saldırgan IQ'sunun 130 civarı olduğunu iddia ederek kendisini herkesten üstün gördüğünü ve yalnızlık duyduğunu belirtti.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 1'i öğretmen 8'i öğrenci olmak üzere 9 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı gerçekleştiren saldırganın veda mektubu ortaya çıktı.

Saldırganın katliamı günler öncesinden planladığını gösteren 11 Nisan tarihli mektupta, "Beni fark etmeleri için büyük bir şey yapacağım" ifadeleriyle toplumdan intikam alma isteğini açıkça dile getirdiği görüldü. A Haber Özel Haberşer Şefi Mehmet Karataş detayları aktardı.

Okul katliamında saldırganın mektubuna A Haber ulaştı!

HAİNLİĞİN BELGESİ: "VERDİĞİM ZARARLA BENİ TANIYACAKLAR"

Türkiye'yi yasa boğan olayda, 1'i öğretmen 8'i öğrenci olmak üzere 9 canımızı hayattan koparan şahsın psikolojik dünyasına dair ürperten ayrıntılar gün yüzüne çıktı. Kendi içine kapalı ve toplumdan soyutlanmış bir yaşam sürdüğünü belirten saldırgan, bıraktığı notlarda bu vahşeti bir "fark edilme" aracı olarak gördüğünü itiraf ediyor.

ANİME KARAKTERİNE BÜRÜNEN BİR CANİ PROFİLİ

Saldırganın sadece fiziksel değil, zihinsel olarak da bambaşka bir dünyada yaşadığı anlaşıldı. Kendisini Japon çizgi film karakterleriyle özdeşleştiren şahıs, çocukluğundan beri hissettiği derin yalnızlığı kanlı bir eylemle sonlandırmayı kafasına koymuş.

"Kendisini bu saldırgan bir Japon çizgi film karakterine benzettiğini sizlerle paylaşmış olayım ve çocukken kendine hep animelerle anlatıyor" sözleriyle durumu aktardı.

Şahsın hayatı boyunca hissettiği derin yalnızlığı bir saldırı motivasyonuna dönüştürdüğünü belirten Karataş, mektupta yer alan "Hayatım boyunca hep yalnızdım, bunu neden söylediğimi bilmiyorum demek istediğim şuydu, o gün geldiğinde yalnız olmayacağım" ifadelerini kullanarak, saldırganın toplumda kanlı bir imza atma arzusunu vurguladı.