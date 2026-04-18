Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 9 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı gerçekleştiren caninin veda mektubu ortaya çıktı.
Saldırganın katliamı günler öncesinden planladığını gösteren 11 Nisan tarihli mektupta, "Beni fark etmeleri için büyük bir şey yapacağım" ifadeleriyle toplumdan intikam alma isteğini açıkça dile getirdiği görüldü. A Haber Özel Haberşer Şefi Mehmet Karataş detayları aktardı.Okul katliamında saldırganın mektubuna A Haber ulaştı!
HAİNLİĞİN BELGESİ: "VERDİĞİM ZARARLA BENİ TANIYACAKLAR"
Türkiye'yi yasa boğan olayda, 1'i öğretmen 8'i öğrenci olmak üzere 9 canımızı hayattan koparan şahsın psikolojik dünyasına dair ürperten ayrıntılar gün yüzüne çıktı. Kendi içine kapalı ve toplumdan soyutlanmış bir yaşam sürdüğünü belirten saldırgan, bıraktığı notlarda bu vahşeti bir "fark edilme" aracı olarak gördüğünü itiraf ediyor.
ANİME KARAKTERİNE BÜRÜNEN BİR CANİ PROFİLİ
Saldırganın sadece fiziksel değil, zihinsel olarak da bambaşka bir dünyada yaşadığı anlaşıldı. Kendisini Japon çizgi film karakterleriyle özdeşleştiren şahıs, çocukluğundan beri hissettiği derin yalnızlığı kanlı bir eylemle sonlandırmayı kafasına koymuş.
"Kendisini bu saldırgan bir Japon çizgi film karakterine benzettiğini sizlerle paylaşmış olayım ve çocukken kendine hep animelerle anlatıyor" sözleriyle durumu aktardı.
Şahsın hayatı boyunca hissettiği derin yalnızlığı bir saldırı motivasyonuna dönüştürdüğünü belirten Karataş, mektupta yer alan "Hayatım boyunca hep yalnızdım, bunu neden söylediğimi bilmiyorum demek istediğim şuydu, o gün geldiğinde yalnız olmayacağım" ifadelerini kullanarak, saldırganın toplumda kanlı bir imza atma arzusunu vurguladı.
KATLİAM İÇİN GÜN SAYMIŞ: 11 NİSAN MANİFESTOSU
Olaydan günler önce, 11 Nisan tarihinde kaleme alınan mektup adeta bir cinayet ajandası niteliğinde.
"11 Nisan günü bu mektubu yazıyorum ve siz bunu okuduğunuzda ben ya büyük bir şey yapmak üzere ya da büyük bir şey yapmış olacağım" dediğini belirtti.
Karataş, şahsın insanlardan gördüğü ilgisizlikten yakındığını ve "İnsanların beni tanıması ve beni kabul etmesi, bana tuhaf bir hayvanat bahçesindeki hayvan gibi bakmaması ve bu dünyadaki varlığımı ve bu gezegene verdiğim zararı hissettiklerinde anlayacaklar" şeklindeki ifadeleriyle toplumdan intikam alma isteğini dile getirdiğini söyledi.
ÜSTÜNLÜK KOMPLEKSİ VE NEFRETİN ŞİFRELERİ
Mektubun derinliklerinde yatan nefret suçlarına ve ego patlamalarına dikkat çeken Mehmet Karataş, "Bu mektup oldukça yoğun bir yalnızlık, üstünlük kompleksi ve topluma karşı duyulan bir öfke içeriyor" bilgisini paylaştı.
Karataş, şahsın kendisini bir dahi olarak gördüğünü ve "IQ'sunun çok yüksek 130 civarı olduğunu, okulda hiçbir çaba sarf etmeden herkesten başarılı olduğunu, çevresindeki herkesten daha mükemmel ve daha gerçek bir insan olduğunu" iddia ettiğini aktardı.
EVDE BAŞLAYAN DEHŞET PLANI
Saldırganın sadece okulda değil, kendi yuvasında da bir dehşet saçmayı planladığı ortaya çıktı. Mehmet Karataş, şahsın ailesiyle olan bağlarını tamamen kopardığını belirterek mektuptaki "Ailem benden nefret ediyor, benden korkuyor ve hayal kırıklığına uğradı, artık tüm umutlarımı kaybettiler" sözlerini paylaştı.
Karataş, katliamdan önceki gece için yapılan hazırlıkları, "10 litre çamaşır suyu stokladığını, ablasını uyurken kilitleyeceğini, anne ve babasını bıçaklayacağını" planladığı dehşet anlarını tek tek sıraladı.
ADIM ADIM KATLİAM HAZIRLIĞI
Mehmet Karataş, saldırganın "Silahlarımı, mühimmatımı ve şarjörlerimi hazırlayıp kapasiteye sahip olan okul çantama koyacağım" şeklindeki ifadelerini aktarırken, baskın anını ise şu sözlerle tarif ettiğini belirtti:
"Okula biraz geç gideceğim, zil çalmadan yaklaşık 10 dakika önce tuvaletlere koşup kendimi tamamen silahlandıracağım. Gerisi kadere kalmış ama ben olayların şöyle gelişmesini istiyorum; koridorlarda devriye gezen öğretmenleri vuracağım, daha sonra herhangi bir sınıfa girip ateş etmeye başlayacağım."
DÜNYA GENELİNDEKİ KATLİAMCILARI ÖRNEK ALMIŞ
Mehmet Karataş, saldırganın bu vahşi eylemi gerçekleştirirken yalnız olmadığını, zihninde dünya üzerindeki diğer okul katliamcılarını kahramanlaştırdığını ifade etti.
Karataş, "Kendisi her zaman dünya çapında okullarda katliam yapmış kişileri örnek aldığını özellikle ifade ettiğini belirteyim" diyerek, bu şahsın literatüre "okul katliamcıları" olarak geçen cani isimlerden ilham aldığını ve bu kanlı listeye kendi adını yazdırmak istediğini sözlerine ekledi.