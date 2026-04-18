Yönetimden transferde bu üst aklı dikkate almaları ricasında bulunan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Üniversite benim kanayan yaram, 10 sene uğraştım ve yaptım. Üniversiteyi verdiler. Geçen divandan sonra konuştum bu üniversite konusunu Hüseyin Bey bana geldi. 200 milyon dolar versinler üniversiteyi devredeyim diyor. 200 milyon dolar diyor. Yönetime de söylemiş. Sıfır olan varlıkları yok ediyoruz. Koleji yok ettik, üniversiteyi yok ettik. Diğer kulüpler üniversite, kolej açarak büyümeye çalışıyor. Bunun Fenerbahçe'ye maddi kaynağı olmayacağını başından biliyorum, buradaki amaç kültürel. İleride onların gelecekleri yerde Fenerbahçelilikleri ve o dönemde kulübe katkıları önemli olan. Bu yönetim bu sene devam eder, seneye bırakır bırakmaz önemli değil. Fenerbahçe'nin bir şeylere karar vermesi lazım. Gelir gider bütçelerinin denkleştirilmesi... Eğer bu yapılmazsa 10 sene sonra bu borç 2 katına ulaşır, kimse ödeyemez. Bugün tedbir alma zamanı, bu yönetimin bunu yapma gücü vardır. Tam neşter vuracak zamandı çünkü."

YAŞLI FORVET ALMAYIN

Transferleri de eleştiren Yıldırım, "Gidip 37-38 yaşında santrfor almayın. Bu sporcuları alın gönderin. Brezilya, Uruguay, Arjantin, Avrupa, bunlar bu işi bilirler. Oradan oyuncu seçsinler istediğiniz mevkilere, siz de gidip satın alın. Sakın yaşlı adam almayın. Bu Cherif'i kim aldı merak ediyorum, hangi akıl aldı? Yazık ya. Yazık. 22 milyon diyorlar, 20 mi bilmiyorum. Yazık. Kante 70 diyorlar, gelip aydınlatın. Harcanan para 150 milyon avro ya. Dün maça gelen insanların umutları, heyecanları hepsi bitti. Kızım ne olacak diyor? Üzülmeyin diyorum, nasıl üzülmeyeyim diyor. Radyoyu 150 bin liraya vermek çok ayıp olacak ama ben cebimden veririm çok ayıp. Fenerbahçe'ye yapılan her şeyi Aziz Yıldırım ve arkadaşları 1998'den sonra yapmıştır. Bizi böyle unutturamazsınız. Bugün Atatürk nasıl unutulmuyorsa bizi de kimse unutmayacak." şeklinde görüş belirtti.

Yönetime borçlanarak hiçbir şey yapmamaları tavsiyesinde bulunan Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

"Maltepe'nin maliyeti nedir? Ne yapılacak buraya? Ne kadar harcadınız, bundan sonra ne harcanacak? Bilelim yani. Borçlanarak hiçbir şey yapmayın. Bankalardan para istiyormuşsunuz. Öyle anlattınız ki varlık içindeyiz. Gelin isteyin destek verelim. Chobani'yi kırmışız. Ben anlattım siz de anlatın. İhtiyaç olmadan satılmaz, yapılmaz. Gelin anlatın. 528 milyon borç dediniz, haziran sonuna kadar 600'ü geçer tahminim. Kulüp nasıl ödeyecek onu da lütfen anlatın."