CHP'li Ataşehir Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: Onursal Adıgüzel gözaltında | 18 kişilik liste

CHP’li Ataşehir Belediyesi’ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında, Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ile birlikte 18 şüpheli gözaltına alındı. İhale, imar ve iskan süreçlerinde milyon dolarlık rüşvet ağı kurulduğu iddiaları üzerine başlatılan operasyonda 45 adrese baskın düzenlenirken, MASAK ve HTS kayıtlarıyla desteklenen bulgular kapsamında belediye içindeki organizasyon yapısının deşifre edildiği bildirildi.

  • İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ve belediye yardımcıları dahil 18 kişi rüşvet, suç örgütü ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltına alındı.
  • Ataşehir Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan işlemleri karşılığında firmalardan milyon dolarları bulan rüşvet alındığı ve bu rüşvetlerin belediye içindeki görev ve yetkiye göre paylaştırıldığı tespit edildi.
  • İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 17 Nisan 2026'da 45 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi ve Ataşehir Belediyesi'nde arama ve el koyma kararları uygulandı.
  • Gözaltına alınanlar arasında Belediye Başkan Yardımcıları Oğuz Kaya ve Orhan Aydoğdu, Mali İşler Müdürü Mürteza Kutluk, Özel Kalem Müdürü Alpay Arslan ve çeşitli birim müdürleri bulunuyor.
  • Soruşturmada MASAK raporları, HTS kayıtları, tanık ve mağdur beyanları incelendi ve 2 firari şahsın yakalama çalışması devam ediyor.

Cumhuriyet Halk Partili Belediyeleri saran yolsuzluk ve rüşvet sarmalının son adresi Ataşehir Belediyesi oldu. Ataşehir Belediyesi'nde ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet alındığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı.

İHALELERDEN RÜŞVET ALDILAR
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Belediye Başkan Yardımcıları Birkan Birol Yıldız, Orhan Aydoğdu ve Oğuz Kaya ile ilgili birim amirleri ve personellerinin ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet aldıkları yönündeki ihbarlar üzerine şüpheliler hakkında 'rüşvet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma ile ihaleye fesat karıştırma' suçlarından soruşturma başlatıldı.

Ataşehir Belediyesinde ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet alındığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı (Fotoğraflar Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

HTS VE MASAK RAPORLARIYLA TESPİT EDİLDİ
Yürütülen soruşturmada şüphelilere ait MASAK raporları ve HTS kayıtları temin edilirken, iskan ve yapı ruhsatı işlemlerinde rüşvet karşılığı işlem yapıldığına dair bulgulara ulaşıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda suçun unsurları ve organizasyon yapısı detaylı şekilde tespit edildi.

MİLYON DOLARLIK VURGUN

Yapılan incelemelerde, Ataşehir Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren firmalardan yapı ruhsatı ve iskan işlemleri karşılığında milyon dolarları bulan rüşvetler alındığı ve bu süreçte ruhsat işlemlerinin rüşvet karşılığı gerçekleştirildiği belirlendi. Öte yandan belediye yetkilileri ile bazı firma sahiplerinin birlikte hareket ettikleri, rüşvet miktarlarının projelerin niteliğine göre belirlendiği ve alınan rüşvetlerin belediye içerisindeki konum ve yetkiye göre paylaştırıldığı tespit edildi.

45 ADRESE OPERASYON
Elde edilen deliller doğrultusunda, suç örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi, delillerin ele geçirilmesi ve şüphelilerin yakalanması için İstanbul'da 45 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ONURSAL ADIGÜZEL GÖZALTINDA

Operasyonda aralarında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Belediye binasında yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. 2 şüphelinin daha yakalanması için çalışmalar sürüyor.

GÖZALTI LİSTESİ
Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler

  • Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel,
  • Belediye Başkan Yardımcıları Oğuz Kaya ve Orhan Aydoğdu,
  • Mali İşler Müdürü Mürteza Kutluk,
  • Özel Kalem Müdürü Alpay Arslan
  • Yapı, ruhsat ve imar birimlerinden sorumlu müdürler Aysun Gökçen,
  • Basri Onur Dedetaş,
  • Nimet Karademir,
  • Gülbin Ergünay
  • Ezgi Nur Yılmaz

5 ŞÜPHELİ SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Öte yandan operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

