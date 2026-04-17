Soruşturmada MASAK raporları, HTS kayıtları, tanık ve mağdur beyanları incelendi ve 2 firari şahsın yakalama çalışması devam ediyor.

Gözaltına alınanlar arasında Belediye Başkan Yardımcıları Oğuz Kaya ve Orhan Aydoğdu, Mali İşler Müdürü Mürteza Kutluk, Özel Kalem Müdürü Alpay Arslan ve çeşitli birim müdürleri bulunuyor.

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 17 Nisan 2026'da 45 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi ve Ataşehir Belediyesi'nde arama ve el koyma kararları uygulandı.

Ataşehir Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan işlemleri karşılığında firmalardan milyon dolarları bulan rüşvet alındığı ve bu rüşvetlerin belediye içindeki görev ve yetkiye göre paylaştırıldığı tespit edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ve belediye yardımcıları dahil 18 kişi rüşvet, suç örgütü ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltına alındı.

Cumhuriyet Halk Partili Belediyeleri saran yolsuzluk ve rüşvet sarmalının son adresi Ataşehir Belediyesi oldu. Ataşehir Belediyesi'nde ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet alındığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı.

İHALELERDEN RÜŞVET ALDILAR

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Belediye Başkan Yardımcıları Birkan Birol Yıldız, Orhan Aydoğdu ve Oğuz Kaya ile ilgili birim amirleri ve personellerinin ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet aldıkları yönündeki ihbarlar üzerine şüpheliler hakkında 'rüşvet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma ile ihaleye fesat karıştırma' suçlarından soruşturma başlatıldı.

HTS VE MASAK RAPORLARIYLA TESPİT EDİLDİ

Yürütülen soruşturmada şüphelilere ait MASAK raporları ve HTS kayıtları temin edilirken, iskan ve yapı ruhsatı işlemlerinde rüşvet karşılığı işlem yapıldığına dair bulgulara ulaşıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda suçun unsurları ve organizasyon yapısı detaylı şekilde tespit edildi.