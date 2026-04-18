BARZANİ'Yİ KABUL ETTİ

Antalya Diplomasi Forumu (ADF 2026), Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde kapılarını açarken, küresel krizlerin gölgesinde yoğun diplomasi trafiği yaşandı.
İran-ABD-İsrail gerilimi, Gazze'deki insani kriz ve Rusya-Ukrayna savaşının ele alındığı zirve kapsamında Başkan Erdoğan'ın dünya liderleriyle stratejik görüşmeler yaptı.
Takvim.com.tr yaşanan temasları anbean aktarıyor...
Başkan Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti.
İletişim Başkanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 5'inci Antalya Diplomasi Forumu (ADF2026) için Türkiye'de bulunan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani’yi kabul etti. Kabulde bölgemizdeki son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran’a yönelik hukuksuz saldırılarla başlayan çatışma sürecinin bölgenin tamamını yorduğunu, savaşın tamamen sona erdirilmesi ve kalıcı barışa ulaşılabilmesi için Türkiye’nin ilgili ülkelerle birlikte gayretlerinin artarak devam ettiğini belirtti.
Cumhurbaşkanımız, İran için ortaya konan ayrılıkçı senaryoların kimseye hayır sağlamayacağını, her halükarda Irak'ta sükunetin korunmasının kritik önemde olduğu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelerin petrol arzında güzergah çeşitliliğinin önemini ortaya koyduğunu, Kalkınma Yolu’nun ehemmiyetinin de bu süreçte bir kez daha görüldüğünü, proje ile ilgili süreçlerin hızlandırılmasının herkes açısından faydalı olacağını belirtti" denildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 5. Antalya Diplomasi Forumu (#ADF2026) için Türkiye'de bulunan Libya Millî Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile bir araya geldi.
Görüşmede, Türkiye ile Libya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Erdoğan, Türkiye’nin Libya’da, Libyalıların sahiplenmediği hiçbir girişimin başarılı olamayacağını sıklıkla vurguladığını, siyasi tasarrufların geniş tabanlı istişare ve diyalogla ilerletilmesinin önemli olduğunu, Türkiye’nin sürece desteğinin devam edeceğini söyledi.
Başkan Erdoğan Türkiye ile Libya arasındaki iş birliğini her alanda geliştirmek için adımlar atmayı sürdüreceğimizi, Doğu Akdeniz’deki müşterek hak ve çıkarlarımızın muhafazası için birlikte çalışmaya devam edeceğimizi belirtti.
Erdoğan, İsrail’in tüm bölgeyi hedefe koyan saldırganlığının tüm dünya için maliyetinin ağır olduğunu, Türkiye’nin kardeş ülkelerle birlikte İran’da ateşkesin devamı ve barışın tesisi için çalıştığını ifade etti.
Başkan Erdoğan Forumdaki temasları kapsamında Burundi Cumhurbaşkanı Ndayişimiye Evarist ile bir araya geldi.
Liderler Türkiye-Burundi ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldı.
Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Burundi arasında ticari ve ekonomik münasebetleri geliştirmek, savunma sanayii alanında iş birliğini ilerletmek için adımlar atmanın önemini ifade etti.
Erdoğan Türkiye’nin Gazze’de kalıcı ve sürekli insani ateşkesin sağlanması için gayret gösterdiğini, Burundi’nin de bu çerçevede attığı adımların takdirle karşılandığını belirtti.
Başkan Erdoğan görüşmede, 2026 yılı Afrika Birliği Dönem Başkanlığını üstlenen Burundi'ye başarılar diledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Félix Tshisekedi ile görüştü.
Başkan Erdoğan, Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Azali Assoumani ile görüştü.
Erdoğan'ın konakladığı otelde gerçekleşen görüşmede, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da hazır bulundu.
Görüşmede Türkiye ile Komorlar Birliği ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Komorlar Birliği arasında ilişkilerin geliştirilmesi için ticaret, altyapı, savunma sanayi alanlarında iş birliğinin artırılmasını hedeflediklerini ifade etti.
Erdoğan Filistin’in haklı davasının desteklenmesi konusunda iki ülkenin her zeminde dayanışmasını artırmasının önemli olduğunu, Gazze’de huzur ve istikrarın sağlanması için çalışmaya devam edeceğimizi belirtti.
Başkan Erdoğan, "Antalya Diplomasi Forumu" kapsamında, Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar ile bir araya geldi.
Liderler, Türkiye Slovenya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldığı bildirildi.
Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Slovenya ilişkilerinin her geçen gün daha da güçlendiğini, özellikle ticaret, ekonomi ve altyapı alanlarında iş birliğimizi artırmak için gayret gösterdiğimizi belirtti.
Erdoğan Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefini stratejik önemde gördüğünü, Birlik’ten cesaretli ve vizyoner yaklaşım beklediğimizi ifade etti.
Başkan Erdoğan, yakın coğrafyamızdaki istikrarsızlık ve savaş ortamında, NATO müttefikleri olarak, savunma sanayii alanında iş birliğimizi artırmamızın önem arz ettiğini, NATO’nun Ankara Zirvesinde bu konuda yeni kararlar alınmasını beklediklerini, Slovenyalı yetkililerin 5 Mayıs’tan itibaren İstanbul’da yapılacak SAHA savunma fuarına katılmalarının faydalı olacağını belirtti.
Slovenya’nın Filistin Devleti’ni tanımasının, İsrail’e silah ambargosu uygulamasının ve BM’de Filistin lehine karar tasarılarına öncülük etmesinin takdirle karşılandığını ifade etti.
Erdoğan, Türkiye’nin Balkanlar’da istikrarı desteklemeye yönelik tesis ettiği, Balkan Barış Platformu’na Slovenya’nın da katılımını arzu ettiğini belirtti.
Başkan Erdoğan, "Antalya Diplomasi Forumu" kapsamında, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri Zeljka Cvijanovic, Denis Beirovic ve Zeljko Komsic ile çalışma kahvaltısında bir araya geldi
Liderler, Türkiye-Bosna Hersek ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirdi.
Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Balkanların istikrarı için kilit konumda bulunan Bosna Hersek’in geleceği için atılacak her türlü yapıcı adımın yanında olduğunu, Bosna Hersek’in toprak bütünlüğü ve anayasal düzenine koşulsuz desteğimizin süreceğini belirtti.
BOSNA'YA BİRLİK MESAJI
Erdoğan son dönemde Boşnak halkına yönelik ayrılıkçı ve kışkırtıcı söylemlerin arttığını, Balkanlar’ın istikrarını tehlikeye atacak sorumsuz tavırların kimseye hayır getirmeyeceğini, üç kurucu unsurun uyum içinde yaşayabileceği bir Bosna-Hersek’i inşa etmenin önemli olduğunu ifade etti.
Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Bosna Hersek arasında ikili ticaret hacmini artırma, ulaştırma, enerji başta olmak üzere birçok alanda adımları hızlandırma gerekliliğini ortaya koydu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu kapsamında, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Erdoğan'ın Aliyev ile Antalya Diplomasi Forumu 2026 kapsamındaki görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.
Buna göre iki lider, görüşmede, Türkiye-Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan arasında ticaret, enerji ve savunma sanayisi alanlarında işbirliğini derinleştirme, ilişkileri daha ileri seviyelere taşıma konusunda kararlı olduklarını, atılacak yeni adımlarla bunu sağlayabileceklerine inandıklarını belirtti.
Erdoğan, İran'daki savaşın olumsuz etkilerini bölge ülkeleri Türkiye ve Azerbaycan olarak birlikte yaşadıklarını, gelişmeleri sağduyu ve serinkanlılıkla yönettiklerini, sürecin barışla sonuçlanması için Türkiye'nin gayretlerinin sürdüğünü ifade etti.
Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin, Ermenistan ile Azerbaycan arasında kalıcı barış yolunda atılan adımları memnuniyetle karşıladığını, Türkiye olarak bu süreci desteklemeye devam edeceklerini söyledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, Türkiye-Moldova ikili ilişkileri ile bölgesel konuları görüştü.
GÖRÜŞME ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU’NDA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Erdoğan'ın Sandu ile Antalya Diplomasi Forumu kapsamındaki görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.
İKİLİ İLİŞKİLER VE BÖLGESEL KONULAR ELE ALINDI
Açıklamaya göre, görüşmede, iki lider Türkiye-Moldova ikili ilişkileri ile bölgesel konuları ele aldı.
TİCARET, ENERJİ VE SAVUNMA VURGUSU
Başkan Erdoğan, Türkiye ile Moldova arasında ticaret, enerji ve savunma sanayisi başta olmak üzere birçok konuda ilişkilerin ilerletilmesi için adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade etti.
UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI GÜNDEMDE
Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşının sonlandırılması için müzakere sürecini canlandırmaya yönelik gayretlerine devam ettiğini belirten Erdoğan, kalıcı barışa ulaşmak amacıyla taraflarla temaslarını artırdıklarını kaydetti.
GAGAUZ TÜRKLERİ VURGUSU
Erdoğan, Gagauz Türklerinin iki ülke arasında kültürel ve beşeri bağların müstesna simgesi olduğunu vurguladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'yi kabul etti.
Başkan Erdoğan, "Antalya Diplomasi Forumu" kapsamında, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Erdoğan'ın Şara ile Antalya Diplomasi Forumu 2026 kapsamındaki görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.
Buna göre iki lider, görüşmede, ikili ilişkileri, Suriye'deki son durumu ve bölgesel konuları ele aldı.
Başkan Erdoğan, Suriye'nin birlik ve beraberliğini güçlendirme, yeniden inşa ve kalkınma konularında kararlı adımlar attığını, Türkiye'nin bu süreçte Suriye'nin yanında olmaya devam edeceğini belirtti.
SURİYE'NİN YENİDEN AYAĞA KALKMASI ÖNEMLİ
Erdoğan, Suriye'nin bölgedeki çatışmaların uzağında kalması gerektiğini, Türkiye ile Suriye arasında savunma, güvenlik, ticaret, enerji ve ulaştırma başta olmak üzere her alanda işbirliğinin artırılmasının, Suriye'nin yeniden ayağa kalkma çalışmaları bakımından önemli olduğunu kaydetti.
Başkan Erdoğan, Suriye'nin kuzeydoğusundaki entegrasyon sürecinin kesintiye uğramadan suhuletle neticelenmesinin tüm bölgenin faydasına olacağını da ifade etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşmesinde, İran'a yönelik hukuksuz saldırıların bölgedeki güvenlik risklerini artırdığını, sağlanan ateşkesten memnun olunduğunu, Türkiye'nin ateşkesin korunması ve kalıcı barışın sağlanması için gayretlerini artırarak sürdürdüğünü ifade etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Erdoğan'ın Al Sani ve Şerif ile Antalya Diplomasi Forumu 2026 kapsamındaki görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.
ATEŞKESTEN MEMNUNUZ
Görüşmede, liderler bölgedeki sıcak gelişmeleri ele aldı.
Erdoğan, İran'a yönelik hukuksuz saldırıların bölgede güvenlik risklerini artırdığını, sağlanan ateşkesten memnun olunduğunu, Türkiye'nin ateşkesin korunması ve kalıcı barışın sağlanması için gayretlerini artırarak sürdürdüğünü ifade etti.
Erdoğan, bölgede yaşanan çatışma sürecinin yeni ve sağlam temelli bir bölgesel güvenlik mimarisi oluşturma gerekliliğini ortaya koyduğunu, bölge ülkeleriyle bu konuyu etraflıca ele almaya devam edeceklerini belirtti.
Görüşmede liderler, bölgesel çapta kalıcı ve sürdürülebilir barış için birlikte atılabilecek adımları da istişare etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye-Pakistan ikili ilişkileri başta olmak üzere İran'daki ateşkes süreci, bölgesel ve küresel konuları görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Erdoğan'ın Şerif'i Antalya Diplomasi Forumu kapsamındaki kabulüne ilişkin açıklama yapıldı.
Buna göre iki lider, kabulde Türkiye-Pakistan ikili ilişkileri başta olmak üzere İran'daki ateşkes süreci, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.
BARIŞIN TARAFINDA OLMAYA DEVAM ETTİK
Kabulde iki ülke arasındaki işbirliğini enerji, ticaret, savunma başta olmak üzere birçok alanda daha ileriye taşımak için adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin İran'a yönelik saldırılarla başlayan çatışma sürecinde ilk günden bu yana barışın tarafında olmaya devam ettiğini, Pakistan'ın ateşkesin sağlanmasındaki gayretlerinin ve başarısının tüm dünyanın takdirini kazandığını, İran'da barışa ulaşılana kadar ateşkesin uzatılması için çalışacaklarını kaydetti.
BaşkanErdoğan, yaşanan krizin sağlam temellere dayanan yeni bir bölgesel güvenlik mimarisine duyulan ihtiyacı ortaya koyduğunu, Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır ve Pakistan dışişleri bakanlarının yakın mesaisinin Antalya Diplomasi Forumu'nda da sürmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.
Gazze'de sağlanan ateşkesin güçlendirilmesinin önemli olduğunu, bölgede yaşanan kaosun, Filistin'in özgürleştirilmesi ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi konusunu ertelememesi gerektiğinin altını çizen Erdoğan, Pakistan'ın huzur ve refahının Türkiye için önem arz ettiğini, Pakistan'ın komşularıyla sorunlarını diyalog yoluyla çözme konusunda Türkiye'nin desteğinin her zaman süreceğini bildirdi.