Bakkal görünümünde olan firmaya ihale karşılığında 22 milyon 250 bin TL ödendi. Şaşkınlık yaratan ihale akıllara İBB'deki şerbetli tatlı ihalesini getirdi. Yolsuzluk soruşturmasına da yansıyan ihalede, Muş'taki bir mahalle dükkânından 95 milyon TL'ye şerbetli tatlı alındığı ortaya çıkmıştı.

Birol Şahin.

MUTLAKA ARAŞTIRMALI

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde denetim ve plan bütçe komisyonu üyesi olan AK Partili Meclis üyesi Avukat Birol Şahin, meclis toplantısındaki konuşmasında, "Belediyemiz kırmızı et, yoğurt, ayran ve peynir alım ihalesi yapıyor. Balıkesir'de bu alım işini karşılayacak yüzlerce firma var. Balıkesir et ve sütün membaıdır. Ayran derseniz, Susurluk. Peynir derseniz, Gönen. Kırmızı et derseniz en lezzetlisi Balıkesir'de ama ne hikmetse bütün bu gıda ürünleri, İran sınırındaki Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinden geliyor. İhalede yazan firma adresine internetten bir bakın. Karşınıza bir mahalle bakkalı çıkıyor. Bu bakkalın böyle bir ihaleyi almasını bırakın, bulunduğu binayı komple satsanız 22 milyon etmez. Devletimizin yetkili kurumlarının bunu araştıracağından eminim" dedi.

Haber: Muharrem Doğantez