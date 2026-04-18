CHP'li Balıkesir Belediyesi’nin gıda ihalesinde "Ağrı" bilmecesi: Bin 550 kilometre ötedeki bakkala 22 milyon TL!

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Ahmet Akın’ın “Kent Mutfakları” için açtığı 22 milyon liralık gıda alım ihalesinin, Ağrı’nın Eleşkirt ilçesindeki bir mahalle bakkalına verildiği ortaya çıktı. İBB de, kent lokantalarının tatlılarını Muş’taki bir bakkaldan almıştı

  • Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Haziran 2025'te açtığı kırmızı et, süt, ayran, yoğurt, tereyağı ve kaşar peyniri alım ihalesi, Ağrı'nın Eleşkirt ilçesindeki bakkal görünümündeki Polat Ticaret'e verildi.
  • İhale karşılığında Polat Ticaret'e 22 milyon 250 bin TL ödeme yapıldı.
  • AK Partili Meclis Üyesi Avukat Birol Şahin, Balıkesir'de bu ürünleri karşılayacak yüzlerce firma olmasına rağmen ihalenin bin 550 kilometre uzaktaki bir firmaya verilmesini eleştirdi.
  • Şahin, firma adresinde bir mahalle bakkalı bulunduğunu ve binanın komple satılsa 22 milyon etmeyeceğini belirtti.
  • İhale, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Muş'taki bir mahalle dükkânından 95 milyon TL'ye şerbetli tatlı alımı ihalesini akıllara getirdi.

Balıkesir'de CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 yılı denetim raporlarına yansıyan gıda alım ihalesi, bu kadarına pes dedirtti. Haziran 2025'te açılan kırmızı et, süt, ayran, yoğurt, tereyağı ve kaşar peyniri alım ihalesinin, bin 550 kilometre mesafedeki Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde bulunan bir bakkal dükkânı olan Polat Ticaret'e verildiği ortaya çıktı.

Ahmet Akın.

Bakkal görünümünde olan firmaya ihale karşılığında 22 milyon 250 bin TL ödendi. Şaşkınlık yaratan ihale akıllara İBB'deki şerbetli tatlı ihalesini getirdi. Yolsuzluk soruşturmasına da yansıyan ihalede, Muş'taki bir mahalle dükkânından 95 milyon TL'ye şerbetli tatlı alındığı ortaya çıkmıştı.

MUTLAKA ARAŞTIRMALI

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde denetim ve plan bütçe komisyonu üyesi olan AK Partili Meclis üyesi Avukat Birol Şahin, meclis toplantısındaki konuşmasında, "Belediyemiz kırmızı et, yoğurt, ayran ve peynir alım ihalesi yapıyor. Balıkesir'de bu alım işini karşılayacak yüzlerce firma var. Balıkesir et ve sütün membaıdır. Ayran derseniz, Susurluk. Peynir derseniz, Gönen. Kırmızı et derseniz en lezzetlisi Balıkesir'de ama ne hikmetse bütün bu gıda ürünleri, İran sınırındaki Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinden geliyor. İhalede yazan firma adresine internetten bir bakın. Karşınıza bir mahalle bakkalı çıkıyor. Bu bakkalın böyle bir ihaleyi almasını bırakın, bulunduğu binayı komple satsanız 22 milyon etmez. Devletimizin yetkili kurumlarının bunu araştıracağından eminim" dedi.

Haber: Muharrem Doğantez

