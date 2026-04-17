İRAN: ABLUKA DEVAM EDERSE GEÇİŞ YOK

İran ordusu ABD ablukasının devam etmesi nedeniyle Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattıklarını duyurdu.
İran Güvenlik Konseyi: ABD’nin deniz ablukası devam ederse İran Hürmüz Boğazı’ndan geçişleri engelleyecek
Trump İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapatmasına karşılık "Bize şantaj yapamazlar" dedi
CENTCOM'dan yapılan açıklamada "AH-64 Apache helikopterleri, 17 Nisan’da Hürmüz Boğazı üzerinde devriye görevi sırasında uçuş gerçekleştirdi. ABD Kara Kuvvetleri askerleri, seyrüsefer özgürlüğünü desteklemek amacıyla boğaz ve çevresinde uçarak görünür bir varlık sağlıyor." ifadelerine yer verildi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye saati ile 16.00'da konuşma yapacağı bildirildi.
İran'ın ABD ablukası dolayısıyla Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapatmasından saatler sonra iki gemiye ateş açıldığı bildirildi.
İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney donanmanın savaşa hazır olduğunu söyledi.
İran'ın, ABD'nin müzakerelerdeki "aşırı talepleri" nedeniyle henüz bir sonraki görüşme turuna katılmayı kabul etmediği ve konuyu görüşmelerin arabulucusu Pakistan üzerinden ABD'li yetkililere ilettiği bildirildi.
Yarı resmi Tesnim Haber Ajansının ilgili kurumlardan aldığı bilgilere dayandırdığı haberinde, Trump'ın İran'a "deniz ablukası" ilan etmesi ve Amerikalıların müzakerelerdeki "aşırı talepleri" nedeniyle İran'ın henüz bir sonraki müzakere turuna katılma kararı almadığı belirtildi.
Görüşmelerin ABD'nin aşırı taleplerinden vazgeçmesine bağlı olduğu ve İran'ın "yıpratıcı ve faydasız" görüşmelere girmeyeceği ve bunun da Pakistan üzerinden ABD'li yetkililere iletildiği ifade edildi.
ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta 8 Nisan'da sağlanan geçici ateşkesin ardından Tahran ve Washington, 11 Nisan'da Pakistan'da kalıcı ateşkes için görüşmeler yapmıştı. Yaklaşık 21 saat süren görüşmelerden sonuç çıkmamıştı.
İranlı yetkililer, müzakerelerde ortak bir çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD'nin "aşırı talepleri" olduğunu belirtmişti.
Diğer yandan İran, dün Hürmüz Boğazı'nı tüm ticari gemilerin geçişine açmış ancak ABD İran'a "deniz ablukası" uygulamaya devam edeceğini duyurmuştu. İran, bunun üzerinden Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere yeniden kısıtlamalar getirdiğini açıklamıştı.
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, İran Silahlı Kuvvetleri’nin Hürmüz Boğazı’nı tekrar kapatmasına ilişkin, “Hürmüz Boğazı’nın eski haline dönüşünün keyfini çıkarın.” dedi.
Azizi, ABD merkezli X sosyal medya platformundan Hürmüz Boğazı’na ilişkin açıklama yaptı.
“Uyardık, dikkat etmediniz.” diyen Azizi, “Hürmüz Boğazı’nın eski haline dönüşünün keyfini çıkarın.” ifadesini kullandı.
İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, ABD’nin deniz ablukasına devam etmesi nedeniyle Hürmüz Boğazı’nın kontrolünün önceki haline geri döndüğünü açıklamıştı.
İran basınına göre, Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, Hürmüz Boğazı’na ilişkin bildiri yayımladı.
Bildiride, İran’ın müzakerelerde varılan uzlaşma doğrultusunda iyi niyet olarak sınırlı sayıda sivil geminin kontrollü geçişine onay verdiğini ancak ABD’nin “geçmiş dönemlerde olduğu gibi” taahhütlerine bağlı kalmayarak deniz ablukasını sürdürdüğü belirtildi.
Bu nedenle Hürmüz Boğazı’nın yeniden kapatıldığı ve Boğaz'ın İran Silahlı Kuvvetleri tarafından sıkı şekilde kontrol edileceği kaydedildi.
Ayrıca bildiride, ABD’nin, İran’a gelen ve İran’dan giden gemilerin serbest dolaşımına izin verene kadar Hürmüz Boğazı’ndaki sıkı kontrolün devam edeceği vurgulandı.
İran Sivil Havacılık Kurumundan yapılan açıklamada, ülke hava sahasının bazı bölümlerinin bugün yerel saatle 07.00 itibarıyla açıldığı belirtildi.
Açıklamada, İran hava sahasının doğu kesiminin, uluslararası uçuşlara açık olduğu, iç uçuşların ise gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra kademeli olarak gerçekleştirileceği bilgisi yer aldı.
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile anlaşmaya varılmaması durumunda bu ülkeyi yeniden bombalayacaklarını açıkladı.
Trump, Arizona eyaletine yaptığı ziyaret sonrası başkent Washington'a dönerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bir gazetecinin, İran ile anlaşmanın Lübnan'da ateşkese bağlı olup olmadığına yönelik sorusuna, Trump, "Gerçekte birbirine bağlı değiller ancak psikolojik olarak bağlantılı olduklarını söyleyebiliriz. Lübnan'a yardımcı olacağız." yanıtını verdi.
Trump, İran'daki zenginleştirilmiş uranyumun ülkeden çıkarılması hususunda ise "İran'a gideceğiz, onlarla birlikte çalışıp bunun yüzde yüzünü ABD'ye getireceğiz. Eğer anlaşamazsak bunu çok farklı şekilde yapacağız, çok da dostane olmayan bir şekilde yapacağız." ifadelerini kullandı.
Anlaşmaya varılmaması durumunda İran ile ateşkesin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin soru üzerine ise Trump, "Belki bunu uzatmam ancak (Hürmüz'de) ablukamız sürüyor. Yani abluka altındasınız ve maalesef yeniden bombalamak zorunda kalacağız." dedi.
Amerikan yayın kuruluşu CNN, İranlı ve ABD'li heyetler arasında yeni görüşmelerin 20 Nisan Pazartesi günü Pakistan'da yapılacağını öne sürdü.
CNN'in İranlı bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, İranlı ve ABD'li yetkililer, yeni görüşmeler için pazartesi günü Pakistan'ın başkenti İslamabad'da olacak.
Yetkili, toplantının tam zamanlamasıyla ilgili ise detaylı bilgi paylaşmadı.
PAKİSTAN'DAKİ MÜZAKERELERDE ANLAŞMAYA VARILAMAMIŞTI
ABD ve İsrail'in 28 Şubat’ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaş, 8 Nisan'da ABD ile İran arasında ateşkesle sonuçlanmıştı.
Washington ve Tahran yönetimleri, 11 Nisan'da Pakistan aracılığıyla İslamabad'da müzakereler yürütmüştü.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran'la yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.
İran yönetimi ise müzakerelerde ortak bir çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD'nin aşırı talepleri olduğunu duyurmuştu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail'in artık Lübnan'ı bombalamayacağı, ABD'nin bunu yapmalarını yasakladığına dair açıklamasının, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu "şoke ettiği" ve bu konuda Beyaz Saray'dan açıklama istendiği ileri sürüldü.
Axios haber sitesinin konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Başkan Trump'ın "İsrail, artık Lübnan'ı bombalamayacak, ABD tarafından bunu yapmaları yasaklandı. Yeter artık." ifadesini kullanmasına İsrail tepki gösterdi.
İsmini açıklamayan kaynaklardan biri, Trump'ın açıklamasında "tamamen farklı bir dil kullanmasının", Netanyahu ve ekibini "şoke ettiği" ve İsrailli yetkililerin Beyaz Saray'dan bu konuda açıklama istediğini belirtti.
Haberde, Netanyahu ve ekibinin, Trump'ın Lübnan hakkındaki yorumlarını medyadan öğrendiği ve "hazırlıksız yakalandığı" değerlendirmesi yapıldı.
Beyaz Saray'dan bir yetkili de konuyla ilgili açıklamasında, "Başkan'ın Lübnan ve İsrail arasında imzaladığı ateşkes anlaşması, İsrail'in Lübnan hedeflerine karşı herhangi bir saldırı amaçlı askeri operasyon gerçekleştirmeyeceğini açıkça belirtiyor. Ancak planlı, yakın tehdit oluşturan veya devam eden saldırılara karşı kendini savunma hakkını saklı tutuyor." ifadelerini kullandı.
"İSRAİL, ARTIK LÜBNAN'I BOMBALAMAYACAK"
ABD Başkanı Trump, dün yaptığı sosyal medya paylaşımında, ABD'nin Hizbullah meselesini Lübnan ile görüşerek ayrıca ele alacağını vurgulayarak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yönetimine de "İsrail, artık Lübnan'ı bombalamayacak, ABD tarafından bunu yapmaları yasaklandı. Yeter artık." diye seslenmişti.
Trump, 16 Nisan'da İsrail ve Lübnan'ın 10 günlük ateşkes konusunda anlaştığını duyurmuştu.
Ateşkes anlaşmasına göre İsrail'in, ateşkes devam etse bile "planlı, yakın veya devam eden saldırılara karşı her zaman kendini savunma amacıyla" askeri harekat düzenleme hakkını saklı tutacağı belirtiliyordu.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerinin İran tarafından belirlenen rota ve koordinasyon çerçevesinde sağlanacağını duyurdu.
Bekayi, İran Devlet Televizyonu’na, Hürmüz Boğazı’nın Lübnan'daki ateşkes süresinin sonuna kadar tüm ticari gemilere açılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
“Medya ve halk, karşı tarafın medya oyunlarına itibar etmemelidir.” diyen Bekayi, “Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişleri, İran tarafından belirlenen rotada ve ilgili İran makamlarıyla koordineli olarak gerçekleştirilecektir. Bu karar yalnızca Dışişleri Bakanlığı’nın değil, ülkenin karar alma mekanizması çerçevesinde 8 Nisan’da ilan edilen ateşkesteki taaddütler doğrultusunda alınan bir kararıdır. Karşı tarafın yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda İran gerekli önlemleri alacaktır.” ifadesini kullandı.
Bekayi ayrıca ABD ile varılan iki haftalık ateşkese ilişkin, “Şu ana kadar ateşkesin uzatılmasına dair değerlendirme yapılmadı. Ateşkesin çerçevesi açık, iki hafta.” dedi.
Hürmüz Boğazı’na yönelik deniz ablukasıyla ilgili de konuşan Bekayi, “ABD'nin deniz ablukası ateşkesin ihlali olarak değerlendirilmektedir ve İran buna yönelik önlemler alacak.” şeklinde konuştu.
ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelere ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Trump, “Hürmüz Boğazı’ndaki durum sona ermişken NATO’dan yardıma ihtiyacımız olup olmadığını soran bir telefon aldım. Onlara, eğer gemilerine petrol doldurmak istiyorlarsa gelmelerini, aksi halde uzak durmalarını söyledim. İhtiyaç duyulduğunda işe yaramadılar. Kağıttan kaplanlar” ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Trump, "ABD, muhteşem B2 bombardıman uçaklarımız tarafından üretilen tüm nükleer "tozları" alacak - hiçbir şekilde, hiçbir biçimde para alışverişi olmayacak. Bu anlaşma hiçbir şekilde Lübnan'a bağlı değil, ancak ABD ayrı olarak Lübnan ile çalışacak ve Hizbullah durumunu uygun bir şekilde ele alacaktır. İsrail artık Lübnan'ı bombalamayacak. ABD tarafından bunu yapmaları YASAKLANDI. Yeter artık!!! Teşekkürler!" ifadelerine yer verdi.
ABD Başkanı Donald Trump Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda İran'a teşekkür etti ve şu ifadeleri kullandı:
"İRAN, İRAN BOĞAZI'NIN TAMAMEN AÇIK VE TAM GEÇİŞE HAZIR OLDUĞUNU AZ ÖNCE DUYURDU.
TEŞEKKÜRLER!"
Trump ayrıca şu ifadeleri kullandı:
"HÜRMÜZ BOĞAZI TAMAMEN AÇIKTIR VE TİCARETE VE TAM GEÇİŞE HAZIRDIR.
ANCAK DENİZ ABLUKASI, YALNIZCA İRAN’A YÖNELİK OLARAK, İRAN İLE GERÇEKLEŞTİRECEĞİMİZ ANLAŞMA %100 TAMAMLANANA KADAR TAM OLARAK GEÇERLİLİĞİNİ KORUYACAKTIR.
MÜZAKERE EDİLMİŞ NOKTALARIN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU ZATEN TAMAMLANDIĞINDAN BU SÜRECİN ÇOK HIZLI İLERLEMESİ BEKLENMEKTEDİR."
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Lübnan'daki ateşkes doğrultusunda, ateşkes süresinin sonuna kadar Hürmüz Boğazı'nın tüm ticari gemilerin geçişine açık olacağını bildirdi.
Erakçi, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Lübnan'daki ateşkesin ardından Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin serbest olduğunu duyurdu.
İranlı Bakan mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Lübnan'daki ateşkese paralel olarak, İran Limanlar ve Denizcilik Teşkilatı tarafından halihazırda duyurulan koordineli rota üzerinden, tüm ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişi, ateşkesin kalan süresi boyunca tamamen açık ilan edilmiştir."
İran, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı ve 8 Nisan'da geçici ateşkesle durdurulan savaşın başlangıcından bu yana Hürmüz Boğazı'nı ABD ve İsrail ile müttefikleriyle bağlantılı gemilerin geçişine kapatmıştı.
İran savaşı sonrası Hürmüz Boğazı’nda güvenliğin sağlanmasına yönelik Paris’te görüşmeler başladı.
Avrupa liderleri, Hürmüz Boğazı’nda deniz taşımacılığını güvence altına almak için olası bir misyonu görüşmek üzere Paris’te bir araya geldi.
Paris’te düzenlenen görüşmelere Emmanuel Macron ve Keir Starmer liderlik ediyor. Toplantıya Friedrich Merz ve Giorgia Meloni de katılırken, diğer bazı katılımcılar çevrim içi olarak dahil oluyor.
Çatışmada doğrudan yer alan Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran toplantıya davet edilmedi.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatibzade, "(ABD-İran arasındaki) Herhangi bir geçici ateşkesi kabul etmiyoruz. Çünkü diplomasiyi tüketmek için kullanılan ve ardından yeniden savaşa dönülen bu kısır döngü sona ermelidir." dedi.
Hatibzade, ABD ile İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes ve Hürmüz Boğazı hakkında, Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2026 kapsamında basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.
"Herhangi bir geçici ateşkesi kabul etmiyoruz. Çünkü diplomasiyi tüketmek için kullanılan ve ardından yeniden savaşa dönülen bu kısır döngü sona ermelidir." diyen Hatibzade, şu an yürütülen müzakerelerin de bu hedefe ulaşmayı amaçladığını dile getirdi.
Hatibzade, savaş öncesi koşullara atıfta bulunarak Hürmüz Boğazı'nın binlerce yıldır açık olduğunu ve İran'ın kara suları, topraklarının da bir parçası olduğunu dile getirdi.
"(Hürmüz Boğazı) İran'ın kararıyla tarih boyunca açık tutulmuştur." ifadesini kullanan Hatibzade, İran'a göre ABD ve İsrail tarafından "sebepsiz başlatılan saldırıların bölgedeki gerilimi artırdığını" belirterek, "Bütün bölgeyi boğmaya ve İran'ı boğmaya, dünya ekonomisini ve küresel ekonomiyi de bundan zarar görmeye sürüklemeye karar verdiler." yorumunu yaptı.
Hatibzade, bu savaşın ABD ve İsrail'in tercihiyle başladığını kaydederek, şunları söyledi:
"Eğer bu savaş kalıcı olarak sona erer ve Amerika, çok adil ve dengeli şartları kabul etmeye ve maksimalist tutumlarını bırakmaya karar verir, sahadaki gerçekleri kabul eder ve kimsenin uluslararası hukuku ihlal edemeyeceğini, başka bir ülkeye karşı saldırganlık gösteremeyeceğini ve İran'ın toprak bütünlüğü ile egemenliğinin saygı görmesi gerektiğini kabul ederse, İran, Hürmüz Boğazı'nın gelecekte de barış ve istikrar koridoru olmaya devam edeceğini garanti edebileceğini söylemektedir."
İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki el-Hiyam ve Dibbin beldelerine 10 günlük geçici ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen hava saldırısı düzenlediği bildirildi.
Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, Beyrut ve Tel Aviv saatiyle gece yarısı yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail'in güney Lübnan'daki iki beldeyi bombalamaya devam ettiği belirtildi.
Ateşkesin başlamasından kısa süre sonra yayımlanan haberde, "Ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından el-Hiyam ve Dibbin beldelerine yönelik düşman (İsrail) bombardımanı devam ediyor." ifadelerine yer verildi.
Haberde ayrıca, "Raşeya beldesi ve Cebel eş-Şeyh Dağı'nın (Hermon) batı yamaçlarında (güneydoğu) yoğun insansız hava aracı faaliyeti var." denildi.
Bombardımanın sonuçlarına ilişkin henüz maddi hasar veya can kaybı olup olmadığına dair ayrıntı paylaşılmadı.
İsrail tarafından ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
İsrail ile Lübnan arasında ABD Başkanı Donald Trump tarafından duyurulan 10 günlük geçici ateşkes yürürlüğe girdi.
Lübnan ile İsrail arasında 10 gün süreyle geçerli olacak ateşkes, Lübnan yerel saatiyle 00.00 itibarıyla başladı.
ABD Başkanı Trump, tarafların 10 günlük ateşkes konusunda mutabakata vardığını açıklamıştı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini belirterek, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini ifade etmişti.
LÜBNAN'DA ATEŞKES KUTLAMALARI
Ateşkesin yürürlüğe girmesi ile Beyrut'tan silah sesleri yükseldi. Lübnan medyası bu silah seslerinin kutlamalardan kaynaklandığını yazdı.
YERİNDEN EDİLENLER EVLERİNE DÖNÜYOR
Lübnan ve İsrail arasında 10 günlük ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından yerinden edilmiş insanlar Sidon'daki evlerine geri döndü.