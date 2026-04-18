Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yürekleri yakan okul baskınlarının ardından Televizyon Yayıncıları derneği açıklama yayınladı.
Olaylarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileyen Televizyon Yayıncıları Derneği, son dönemde medyanın hedef gösterilmesine değindi... Yaşananların "hepimizi derinden üzmüş ve sarsmıştır" ifadesiyle paylaşıldığı açıklamada, bu kadar ciddi hadiseleri tek bir içerik türüyle açıklamanın "meseleyi tüm yönleriyle değerlendirmeyi zorlaştırabileceği" uyarısında bulunuldu.
"ASIL TEHLİKE DENETİMSİZ SOSYAL MEDYA VE OYUNLAR"
Özellikle çocukların ve gençlerin gelişim sürecinde çok boyutlu bir yaklaşımın şart olduğunu savunan yayıncılar, okların televizyonlara çevrilmesine karşı çıktı. Yapılan incelemelerin çocukların maruz kaldığı içeriklerin önemini gösterdiğini belirten dernek şu ifadelere yer verdi:
"Çocukların ve gençlerin korunması, güvenliğinin sağlanması ve sağlıklı gelişimlerinin desteklenmesi; aile, eğitim ortamı, sosyal çevre, dijital mecralar ve diğer toplumsal etkenler dahil olmak üzere çok boyutlu bir yaklaşımı gerekli kılmaktadır.
Televizyon yayıncıları olarak, bu tür hassas konularda genelleyici değerlendirmeler yerine, tüm boyutları gözeten sağduyulu bir yaklaşımın benimsenmesinin önemli olduğuna inanıyoruz.
Yapılan incelemelerde ortaya çıkan bazı bulgular, çocukların maruz kaldıkları içeriklerin ve çevresel faktörlerin önemini bir kez daha gündeme getirmiştir. Bu çerçevede, tüm paydaşların ortak bir sorumluluk bilinciyle hareket etmesinin, çocukların korunması ve toplumsal farkındalığın artırılması açısından kritik olduğu değerlendirilmektedir.
Olayların ardından yapılan değerlendirmelerde, farklı mecralara yönelik çeşitli yorum ve yaklaşımların kamuoyuna yansıdığı görülmektedir. Ancak neredeyse hiçbir denetimin ve kuralın olmadığı sosyal medya ve zararlı içeriklere sahip oyun platformlarını işaret eden tüm bu bilgi ve bulgulara rağmen olayın hemen ardından suçlu ve hedef olarak televizyon kanallarının gösterilmesi yanlış bir bakış açısıdır. Bu yanlış yönlendirme neticesinde her türlü şiddet, provokasyon ve dezenformasyonun kol gezdiği sosyal medya ve şiddeti özendiren dijital oyunların mercek altına alınması gerektiğini düşünmekteyiz."
"TIK UĞRUNA TOPLUMU RENCİDE EDİYORLAR"
Reklam gelirlerinin denetimsiz platformlara kaymasının şiddeti körüklediğini vurgulayan dernek, dijital mecralardaki çarpık yapıyı şu sözlerle eleştirdi:
"Daha fazla görüntülenme, izlenme ve tık alma çabası; şiddeti, dezenformasyonu ve toplumu rencide edici içerik üretimini beslemektedir. Söz konusu mecralar sınırları kesin olarak çizilmiş kurallara tabi olmadıkları ve yeterli denetlenemedikleri için zararlı içerikleri engellemek de kolay kolay mümkün olmamaktadır."
"EN GÜVENİLİR MECRA TELEVİZYON"
Televizyon yayıncılığının uzun yıllardır "toplumsal sorumluluk bilinciyle" faaliyet gösterdiğini hatırlatan yayıncılar, istatistiklere göre Türkiye'deki "en güvenilir mecra televizyondur" vurgusunu yaptı. Sektörün hem yatırım hem de istihdam sağladığını belirten TV yayıncıları tüm paydaşları "Çocukların korunmasını önceleyen bir anlayışın güçlendirilmesi" adına ortak sorumluluğa davet ederek, genelleyici değerlendirmeler yerine "Çok boyutlu ve sağduyulu bir yaklaşımın" şart olduğunu ifade etti.