Dernek, tüm paydaşları genelleyici değerlendirmeler yerine çok boyutlu ve sağduyulu bir yaklaşım benimsemeye çağırdı.

Olaylarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileyen Televizyon Yayıncıları Derneği, son dönemde medyanın hedef gösterilmesine değindi... Yaşananların "hepimizi derinden üzmüş ve sarsmıştır" ifadesiyle paylaşıldığı açıklamada, bu kadar ciddi hadiseleri tek bir içerik türüyle açıklamanın "meseleyi tüm yönleriyle değerlendirmeyi zorlaştırabileceği" uyarısında bulunuldu.

"ASIL TEHLİKE DENETİMSİZ SOSYAL MEDYA VE OYUNLAR"

Özellikle çocukların ve gençlerin gelişim sürecinde çok boyutlu bir yaklaşımın şart olduğunu savunan yayıncılar, okların televizyonlara çevrilmesine karşı çıktı. Yapılan incelemelerin çocukların maruz kaldığı içeriklerin önemini gösterdiğini belirten dernek şu ifadelere yer verdi:

"Çocukların ve gençlerin korunması, güvenliğinin sağlanması ve sağlıklı gelişimlerinin desteklenmesi; aile, eğitim ortamı, sosyal çevre, dijital mecralar ve diğer toplumsal etkenler dahil olmak üzere çok boyutlu bir yaklaşımı gerekli kılmaktadır.



Televizyon yayıncıları olarak, bu tür hassas konularda genelleyici değerlendirmeler yerine, tüm boyutları gözeten sağduyulu bir yaklaşımın benimsenmesinin önemli olduğuna inanıyoruz.