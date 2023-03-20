Çocuk kanalı kılıfıyla ahlaksızlık diz boyu | TAKVİM manşet manşet mercek altına aldı: "Kucağına attı kızı farkında mısın?"

Şanlıurfa ve Maraş’taki okul saldırılarının ardından dijital terör deşifre edildi. Çocuk kanallarında LGBT propagandası, YouTube Kids’te ahlaksız görüntüler ve Melih Abuaf skandalı... Takvim.com.tr çocukları adım adım uçuruma sürükleyen o "maskeli" içerikleri mercek altına aldı. Bakanlıklar teyakkuza geçti, 15 yaş altı için sosyal medya yasağı ise yolda. İşte çocukların ruhuna sızan dijital virüslerin anatomisi...

Çocuk kanalı kılıfıyla ahlaksızlık diz boyu | TAKVİM manşet manşet mercek altına aldı: "Kucağına attı kızı farkında mısın?"
  • Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yürekleri ağza getiren okul saldırıları, buzdağının görünmeyen kısmını deşifre etti. Katliam girişiminde bulunan gençlerin dijital bataklıkta zehirlendiği ortaya çıkarken, Takvim.com.tr çocukları adım adım uçuruma sürükleyen o içerikleri mercek altına aldı.
  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 7,5 milyon abonesi olan YouTube kanalı Minecraft Parodileri'ne okul çağındaki çocukları şiddete teşvik ettiği gerekçesiyle erişim engeli getirdi.
  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuk kanalı maskesi altında LGBT propagandası ve gayri ahlaki içerikler paylaşan Dila Kent isimli YouTube hesabına erişim engeli koydu.
  • TBMM'ye sunulan kanun teklifiyle 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımı yasaklanacak, platformlara yaş doğrulama ve ebeveyn kontrol mekanizmaları zorunluluğu getirilecek.
  • Dijital Güvenlik Uzmanı Orhan Toker, YouTube Kids uygulamasında çocuklara uygun olmayan şiddet ve cinsel içerikli görüntülerin bulunduğunu tespit etti.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarıyla sarsılan Türkiye, saldırganların dijital dünyadaki kirli temaslarını konuşurken, Takvim.com.tr karanlık dehlizleri aralıyor. Bakanlıklar 15 yaş altına sosyal medya yasağı için düğmeye bastı ancak tehlike evimizin içinde, çocuklarımızın elindeki tabletlerde kol geziyor.

Dijital radikalleşme kapımızda: Algoritmalar çocukları nasıl katile dönüştürüyor?

İşte YouTube'dan Netflix'e, çocukların ruhuna zehir enjekte eden o skandalları Takvim.com.tr mercek altına aldı...

DİLA KENT REZALETİ: "BİR ŞEY YOK ÖPÜŞTÜ!"
Çocuk kanalı maskesi altında LGBT propagandası ve gayri ahlaki ifadelerle küçük dünyaları hedef alan Dila Kent ismi, skandalların odağında! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın erişim engeli getirdiği içeriklerdeki ifadeler kan donduruyor:

  • "Maalesef aldattım!" (Sadakatsizlik normalleştiriliyor)
  • "Kucağına attı kızı farkında mısın?" (Cinsel nesneleştirme)
  • "Kızı tek seferde soy!" (Çıplaklık ve istismar teşviki)
  • "Öptü, bir şey yapmadı tamam!" (Sınır ihlali ve taciz normalleştirmesi)
Dila Kent'in Youtube kanalında LGBT propagandası!

BU NASIL İŞ: KAPATILIYOR AMA DURMUYORLAR
Satır aralarına gizlenen bu ahlaksızlıklar bir yana dikkat çeken diğer kısım ise söz konusu hesabın kapatılıp YouTube tarafından tekrar tekrar açılması oldu.

MİNECRAFT PARODİLERİ'NE ERİŞİM ENGELİ

Okul çağındaki çocukları, diğer öğrencilere ve öğretmenlere karşı şiddet içerikli eylemler gerçekleştirmeye teşvik ettiği ve şiddete yönlendirici paylaşımlar yaptığı belirlenen YouTube'daki "Minecraft Parodileri" isimli hesaba erişim engeli getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, ülkede son günlerde yaşanan okullara, öğrencilere ve öğretmenlere yönelik menfur silahlı saldırılar nedeniyle çalışma yapıldığı kaydedildi.

7,5 milyon aboneli Minecraft Parodileri hesabına erişim engeli: Gerekçe şiddete teşvik

7.5 MİLYONU AŞAN ABONESİ VARDI

Açıklamada, YouTube isimli sosyal medya platformunda abone sayısı 7,5 milyonu aşan "Minecraft Parodileri" isimli hesabın, özellikle okul çağındaki çocukları, diğer öğrencilere ve öğretmenlere karşı şiddet içerikli eylemler gerçekleştirmeye teşvik edici, şiddete yönlendirici, şiddet ve suç teşkil eden eylemleri meşru gösteren ve bu eylemleri tasvip eden görüntü ile söz ve beyanlara yer verdiğinin tespit edildiği aktarıldı.

Söz konusu hesap hakkında "suç işlemeye alenen tahrik" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından soruşturma başlatıldığı bildirilen açıklamada, talep üzerine İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince ilgili sosyal medya hesabına erişimin engellenmesine karar verildiği belirtildi.

YOUTUBE KIDS: GÜVENLİ LİMAN DEĞİL ZEHRİN MERKEZİ
Dijital Güvenlik Uzmanı Orhan Toker, yaptığı çarpıcı testle tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Kendisini sisteme 7 yaşında bir kız çocuğu olarak kaydeden Toker, karşılaştığı manzara karşısında adeta dehşete düştü.

"7 yaşındaki bir çocuğa uygun olmayan her şey orada!" diyen Toker, YouTube Kids'in içindeki skandalları şöyle sıraladı:

  • Hayvanların birbirine uyguladığı vahşi şiddet görüntüleri,
  • Yetişkinlerle çocukların öpüştürüldüğü sahneler,
  • Kız ve erkek çocuklarının psikolojik gelişimini yerle bir edecek travmatik görseller.

Toker, "Hayvanların birbirine şiddet göstermesiyle ilgili içerikler de var. Bir çocuğun yetişkinle öpüşme sahnesi de içerikler arasında. Anlayacağınız hemen hemen bir kız çocuğuna uymayacak her şey var. Erkek çocuğuna da uymaz. Peki ne yapabiliriz? Sadece kendinizin seçtiklerini işaretleyebilirdik ama o da çocuklar için sıkıcı hale geliyor" dedi.

NETFLIX'ten sonra şimdi de Youtube Kids! Çocuklarınızın ne izlediğine dikkat edin! Cinsel içerik de var LGBT ile ilgili içerik de!

"ÇUF ÇUF"LU TEHLİKE: PERDENİN ARKASINDAKİ İSİM MELİH ABUAF!

Ayrıca anne ve babaların "masum bir çocuk şarkısı" diye dinlettiği "Çuf Çuf Çocuk Şarkıları", "Karpuz Adam" ve "Pırtık" gibi milyonluk kanalların arkasındaki ismin İspanya ve Portekiz'den sürülerek Osmanlı topraklarına sığınan Sefarad Yahudisi kökenli Melih Abuaf olduğu belirlendi.

YARGI TOKADI İNDİRDİ!
Melih Abuaf'ın şahsi X (Twitter) hesabına, Türkiye Cumhuriyeti hukuk kuralları uyarınca erişim engeli getirildi.

15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi: Bakan Göktaş kararlıyız diyerek açıkladı

15 YAŞ ALTI SOSYAL MEDYA YASAĞI

TBMM Başkanlığı'na sunulan kanun teklifiyle sosyal medya ve dijital oyunlara yönelik kapsamlı düzenlemeler getiriliyor. Teklife göre sosyal ağ sağlayıcılar 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak, yaş doğrulama ve ebeveyn kontrol mekanizmaları zorunlu hale gelecek. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen platformlara para cezası, reklam yasağı ve bant daraltma yaptırımı uygulanabilecek.

Okul şiddeti nasıl önlenir? Uzmanlardan 3 kritik yol haritası: "Sessiz çocuk her zaman sorunsuz değildir"

