6 yıl sonra tozlu raflardan indirilen ve Türkiye'nin gündemine oturan Gülistan Doku dosyasında cinayet itirafı geldi.
"HAMİLE KALDI BEN DE KAFASINA SIKTIM"
Dosya kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve ABD'de olduğu belirlenen şüpheli Umut A.'nın ağabeyi S.A.'nın, Doku ailesinin avukatıyla yaptığı görüşmenin görüntüleri soruşturma dosyasına girdi.
Görüntülerde S.A., "Ne biliyorsam bildiğim kadarıyla yardımcı olmaya hazırım" dediği, konuşmanın devamında ise, "Umut'un sorgusundan aldığım Türkay demiş ki kız hamile kaldı ben de kafasına sıktım. Bu kafasına sıktım lafı birkaç defa geçti" ifadelerini kullandı.
S.A.'nın konuşmasında bahsettiği Umut; Tuncay Sonel'in arkadaşı iken, Türkay ise Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'dir.
DOSYADA NELER OLDU?
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2024 Haziran kararnamesiyle Tunceli'ye atanan Türkiye'nin 3 kadın başsavcısından biri olan Ebru Cansu, 5 Ocak 2020'den beri kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin yürütülen soruşturmada özel ekip kurulmasını talep etti. Doku'nun kaybolmadan önceki gün ve kaybolduğu güne ait kentteki tüm KGYS görüntüleri ve PTS kayıtları yeniden toplandı.
Gülistan'a ait yeni görüntülerin de bulunduğu 67'si ana arter olmak üzere toplamda 70 KGYS ile güvenlik kameralarına ait ek 700 saatlik görüntü de dosyaya girdi. Soruşturmada, cinayet şüphesiyle 14 Nisan'da 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Aralarında Doku'nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ve dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı verilen yurt dışındaki 14'üncü şüpheli için kırmızı bülten talebinde bulunuldu.
ETKİN PİŞMANLIK TALEBİNDE BULUNDU
16 Nisan'da adliyeye sevk edilen şüphelilerden ihraç polis memuru Gökhan Ertok, 'Delilleri yok etme' suçundan, daraltılmış baz çalışmasıyla Gülistan Doku'ya son teması bulunduğu tespit edilen ve o dönem İl Özel İdaresi çalışanı olan Erdoğan Elaldı ise 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Doku'ya ait SIM kartı bir telefona takarak veri akışı sağladığı ve sosyal medya hesabında veri sildiği iddiasıyla dün delilleri yok etme suçundan tutuklanan ihraç polis memuru Gökhan Ertok'un, etkin pişmanlıktan faydalanmak için talepte bulunduğu belirtildi. Munzur Üniversitesi'nden kameralardan sorumlu olan Savaş Gültürk ve Süleyman Önal ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
ESKİ VALİ TUNCAY SONEL VE BAŞHEKİM GÖZALTINA ALINDI
Dün de hakkında 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan soruşturma başlatılan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Elazığ'da gözaltına alındı. Gülistan'ın hastane kayıtlarının silindiği iddiasıyla da dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, Bursa'da gözaltına alındı. Sonel işlemlerinin ardından Erzurum'a gönderilirken, Özdemir de Tunceli'ye getirildi.
TUTUKLU SAYISI 8'E YÜKSELDİ
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Gülistan Doku'nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov, Abarakov'un babası Engin Yücer ve annesi Cemile Yücer, firari şüpheli Umut Altaş'ın babası Celal Altaş ile annesi Nurşen Arıkan çıkarıldıkları mahkemece 'suç delillerini gizleme ve yok etme' suçundan, Ferhat Güven ise Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku'ya yönelik eylemi nedeniyle 'yağma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uğurcan Açıkgöz ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 8'e yükseldi.
Dönemin valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ve o dönem Vali Sonel'in yakın koruması olan Şükrü Eroğlu'nun ise adliyedeki işlemleri devam ediyor.
GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASI: KİM KİMDİR?
|İsim
|Kimliği / Görevi
|Soruşturmadaki İddia / Bağlantı
|Zaynal Abakarov
|Gülistan'ın eski erkek arkadaşı
|Rus uyruklu. Hakkında kırmızı bülten çıkarılan isim.
|Engin Yücer
|Zaynal'ın üvey babası
|Olay döneminde Tunceli Asayiş Şube'de görevli polis memuru.
|Cemile Yücer
|Zaynal'ın annesi
|Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerden.
|Tuncay Sonel
|Dönemin Tunceli Valisi
|Olayın yaşandığı dönemdeki mülki amir.
|Mustafa Türkay Sonel
|Tuncay Sonel'in oğlu
|Soruşturma kapsamında adı geçen ve gözaltına alınan isimlerden.
|Uğurcan Açıkgöz
|M. Türkay Sonel'in arkadaşı
|Gülistan ile olaydan bir gün önce görüştüğü ve baz kayıtlarının örtüştüğü iddia ediliyor.
|Erdoğan Elaldı
|İl Özel İdaresi çalışanı
|Olay günü köprüde Gülistan ile aynı dakikalarda olduğu ve son temas eden kişi olduğu değerlendiriliyor.
|Gökhan Ertok
|Eski Narkotik Polisi
|Gülistan'ın sosyal medya ve mesajlaşma hesaplarına girerek verileri yok etmekle suçlanıyor.
|Süleyman Önal
|Bilgisayar İşletmeni (Üniversite)
|Kameraların çalışmadığına dair tutanak tutmasına rağmen, disklerde görüntü çıktığı belirtiliyor.
|Savaş Gültürk
|Bilgisayar İşletmeni (Üniversite)
|Kameralarla ilgili tutanakta imzası bulunan ve veri incelemesinde adı geçen görevli.
|Çağdaş Özdemir
|Dönemin Devlet Hastanesi Başhekimi
|Hastane kayıtlarında Gülistan'ın giriş verilerinin bulunmaması nedeniyle gözaltına alındı.
|Şükrü Eroğlu
|Valinin Koruma Polisi
|Soruşturma kapsamında gözaltına alınan emniyet mensuplarından.
|Ferhat Güven
|—
|Aileyi kontrol altında tutmakla görevlendirildiği iddia edilen ve terör üyeliği cezası olan şahıs.
|Umut Altaş
|Tuncay Sonel'in arkadaşı
|ABD'de yaşıyor. Soruşturma dosyasında adı geçen isimlerden.
|Celal Arıkan Altaş
|Umut Altaş'ın babası
|Dosya kapsamında gözaltına alınan isimlerden.
|Nurşen Arıkan Altaş
|Umut Altaş'ın annesi
|Dosya kapsamında gözaltına alınan isimlerden.