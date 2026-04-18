CANLI YAYIN
Geri

Gülistan dosyasında görüntülü itiraf | Valinin oğluna "doku"nan sözler: "Hamile kaldı kafasına sıktım"

Kayıp Gülistan Doku dosyasında 67 ana arter ve 700 saatlik görüntü incelendi, 14 şüpheli için düğmeye basıldı. ABD'deki şüpheli Umut A.'nın ağabeyi S.A.’nın, Doku ailesinin avukatıyla yaptığı görüşmenin görüntüleri soruşturma dosyasına girdi. Görüntülerde S.A., “Ne biliyorsam bildiğim kadarıyla yardımcı olmaya hazırım” dediği, konuşmanın devamında ise, Vali Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in "Kız hamile kaldı ben de kafasına sıktım." ifadelerini kullandığını anlatarak, Gülistan'ın nasıl öldürüldüğünü itiraf etti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Gülistan Doku soruşturmasında ABD'de bulunan şüpheli Umut A.'nın ağabeyi S.A., avukatla yaptığı görüşmede 'Umut'un sorgusundan aldığım Türkay demiş ki kız hamile kaldı ben de kafasına sıktım' ifadelerini kullandı.
  • 5 Ocak 2020'den beri kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında 7 ilde eş zamanlı operasyonla 13 kişi gözaltına alındı ve tutuklu sayısı 8'e yükseldi.
  • Soruşturma kapsamında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel 'suç delillerini yok etme' suçundan, dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir ise hastane kayıtlarının silindiği iddiasıyla gözaltına alındı.
  • İhraç polis memuru Gökhan Ertok 'delilleri yok etme' suçundan, İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı ise 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
  • Gülistan Doku'nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ve dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel gözaltına alınan şüpheliler arasında yer aldı.

6 yıl sonra tozlu raflardan indirilen ve Türkiye'nin gündemine oturan Gülistan Doku dosyasında cinayet itirafı geldi.

Vali Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel. (Solda)

"HAMİLE KALDI BEN DE KAFASINA SIKTIM"

Dosya kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve ABD'de olduğu belirlenen şüpheli Umut A.'nın ağabeyi S.A.'nın, Doku ailesinin avukatıyla yaptığı görüşmenin görüntüleri soruşturma dosyasına girdi.

Gülistan Doku soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı verilen, ABD'de bulunan ve kırmızı bülten talebinde bulunulan şüpheli Umut Altaş'ın ağabeyi S. A.'nın görüntülü ifadesi dosyaya girdi.

Görüntülerde S.A., "Ne biliyorsam bildiğim kadarıyla yardımcı olmaya hazırım" dediği, konuşmanın devamında ise, "Umut'un sorgusundan aldığım Türkay demiş ki kız hamile kaldı ben de kafasına sıktım. Bu kafasına sıktım lafı birkaç defa geçti" ifadelerini kullandı.

S.A.'nın konuşmasında bahsettiği Umut; Tuncay Sonel'in arkadaşı iken, Türkay ise Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'dir.

DOSYADA NELER OLDU?

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2024 Haziran kararnamesiyle Tunceli'ye atanan Türkiye'nin 3 kadın başsavcısından biri olan Ebru Cansu, 5 Ocak 2020'den beri kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin yürütülen soruşturmada özel ekip kurulmasını talep etti. Doku'nun kaybolmadan önceki gün ve kaybolduğu güne ait kentteki tüm KGYS görüntüleri ve PTS kayıtları yeniden toplandı.

Gülistan'a ait yeni görüntülerin de bulunduğu 67'si ana arter olmak üzere toplamda 70 KGYS ile güvenlik kameralarına ait ek 700 saatlik görüntü de dosyaya girdi. Soruşturmada, cinayet şüphesiyle 14 Nisan'da 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aralarında Doku'nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ve dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı verilen yurt dışındaki 14'üncü şüpheli için kırmızı bülten talebinde bulunuldu.

ETKİN PİŞMANLIK TALEBİNDE BULUNDU

16 Nisan'da adliyeye sevk edilen şüphelilerden ihraç polis memuru Gökhan Ertok, 'Delilleri yok etme' suçundan, daraltılmış baz çalışmasıyla Gülistan Doku'ya son teması bulunduğu tespit edilen ve o dönem İl Özel İdaresi çalışanı olan Erdoğan Elaldı ise 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Doku'ya ait SIM kartı bir telefona takarak veri akışı sağladığı ve sosyal medya hesabında veri sildiği iddiasıyla dün delilleri yok etme suçundan tutuklanan ihraç polis memuru Gökhan Ertok'un, etkin pişmanlıktan faydalanmak için talepte bulunduğu belirtildi. Munzur Üniversitesi'nden kameralardan sorumlu olan Savaş Gültürk ve Süleyman Önal ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

ESKİ VALİ TUNCAY SONEL VE BAŞHEKİM GÖZALTINA ALINDI

Dün de hakkında 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan soruşturma başlatılan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Elazığ'da gözaltına alındı. Gülistan'ın hastane kayıtlarının silindiği iddiasıyla da dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, Bursa'da gözaltına alındı. Sonel işlemlerinin ardından Erzurum'a gönderilirken, Özdemir de Tunceli'ye getirildi.

TUTUKLU SAYISI 8'E YÜKSELDİ

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Gülistan Doku'nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov, Abarakov'un babası Engin Yücer ve annesi Cemile Yücer, firari şüpheli Umut Altaş'ın babası Celal Altaş ile annesi Nurşen Arıkan çıkarıldıkları mahkemece 'suç delillerini gizleme ve yok etme' suçundan, Ferhat Güven ise Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku'ya yönelik eylemi nedeniyle 'yağma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uğurcan Açıkgöz ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 8'e yükseldi.

Dönemin valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ve o dönem Vali Sonel'in yakın koruması olan Şükrü Eroğlu'nun ise adliyedeki işlemleri devam ediyor.

GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASI: KİM KİMDİR?

İsimKimliği / GöreviSoruşturmadaki İddia / Bağlantı
Zaynal AbakarovGülistan'ın eski erkek arkadaşıRus uyruklu. Hakkında kırmızı bülten çıkarılan isim.
Engin YücerZaynal'ın üvey babasıOlay döneminde Tunceli Asayiş Şube'de görevli polis memuru.
Cemile YücerZaynal'ın annesiSoruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerden.
Tuncay SonelDönemin Tunceli ValisiOlayın yaşandığı dönemdeki mülki amir.
Mustafa Türkay SonelTuncay Sonel'in oğluSoruşturma kapsamında adı geçen ve gözaltına alınan isimlerden.
Uğurcan AçıkgözM. Türkay Sonel'in arkadaşıGülistan ile olaydan bir gün önce görüştüğü ve baz kayıtlarının örtüştüğü iddia ediliyor.
Erdoğan Elaldıİl Özel İdaresi çalışanıOlay günü köprüde Gülistan ile aynı dakikalarda olduğu ve son temas eden kişi olduğu değerlendiriliyor.
Gökhan ErtokEski Narkotik PolisiGülistan'ın sosyal medya ve mesajlaşma hesaplarına girerek verileri yok etmekle suçlanıyor.
Süleyman ÖnalBilgisayar İşletmeni (Üniversite)Kameraların çalışmadığına dair tutanak tutmasına rağmen, disklerde görüntü çıktığı belirtiliyor.
Savaş GültürkBilgisayar İşletmeni (Üniversite)Kameralarla ilgili tutanakta imzası bulunan ve veri incelemesinde adı geçen görevli.
Çağdaş ÖzdemirDönemin Devlet Hastanesi BaşhekimiHastane kayıtlarında Gülistan'ın giriş verilerinin bulunmaması nedeniyle gözaltına alındı.
Şükrü EroğluValinin Koruma PolisiSoruşturma kapsamında gözaltına alınan emniyet mensuplarından.
Ferhat GüvenAileyi kontrol altında tutmakla görevlendirildiği iddia edilen ve terör üyeliği cezası olan şahıs.
Umut AltaşTuncay Sonel'in arkadaşıABD'de yaşıyor. Soruşturma dosyasında adı geçen isimlerden.
Celal Arıkan AltaşUmut Altaş'ın babasıDosya kapsamında gözaltına alınan isimlerden.
Nurşen Arıkan AltaşUmut Altaş'ın annesiDosya kapsamında gözaltına alınan isimlerden.

SONRAKİ HABER

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler