5 Ocak 2020'den beri kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında 7 ilde eş zamanlı operasyonla 13 kişi gözaltına alındı ve tutuklu sayısı 8'e yükseldi.

Gülistan Doku soruşturmasında ABD'de bulunan şüpheli Umut A.'nın ağabeyi S.A., avukatla yaptığı görüşmede 'Umut'un sorgusundan aldığım Türkay demiş ki kız hamile kaldı ben de kafasına sıktım' ifadelerini kullandı.

Dosya kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve ABD'de olduğu belirlenen şüpheli Umut A.'nın ağabeyi S.A.'nın, Doku ailesinin avukatıyla yaptığı görüşmenin görüntüleri soruşturma dosyasına girdi.

"HAMİLE KALDI BEN DE KAFASINA SIKTIM"

Gülistan Doku soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı verilen, ABD'de bulunan ve kırmızı bülten talebinde bulunulan şüpheli Umut Altaş'ın ağabeyi S. A.'nın görüntülü ifadesi dosyaya girdi.

Görüntülerde S.A., "Ne biliyorsam bildiğim kadarıyla yardımcı olmaya hazırım" dediği, konuşmanın devamında ise, "Umut'un sorgusundan aldığım Türkay demiş ki kız hamile kaldı ben de kafasına sıktım. Bu kafasına sıktım lafı birkaç defa geçti" ifadelerini kullandı.

S.A.'nın konuşmasında bahsettiği Umut; Tuncay Sonel'in arkadaşı iken, Türkay ise Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'dir.

DOSYADA NELER OLDU?

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2024 Haziran kararnamesiyle Tunceli'ye atanan Türkiye'nin 3 kadın başsavcısından biri olan Ebru Cansu, 5 Ocak 2020'den beri kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin yürütülen soruşturmada özel ekip kurulmasını talep etti. Doku'nun kaybolmadan önceki gün ve kaybolduğu güne ait kentteki tüm KGYS görüntüleri ve PTS kayıtları yeniden toplandı.

Gülistan'a ait yeni görüntülerin de bulunduğu 67'si ana arter olmak üzere toplamda 70 KGYS ile güvenlik kameralarına ait ek 700 saatlik görüntü de dosyaya girdi. Soruşturmada, cinayet şüphesiyle 14 Nisan'da 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aralarında Doku'nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ve dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı verilen yurt dışındaki 14'üncü şüpheli için kırmızı bülten talebinde bulunuldu.