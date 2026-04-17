CIA aparatı Rubin’den alçak çağrı: Erdoğan yokken vurun!

İran saldırıları üzerinden Türkiye’yi hedef alan CIA-Pentagon bağlantılı psikolojik harp elemanı Michael Rubin, skandal yazısında İsrail’e açık saldırı senaryosu sundu. Türkiye’nin askeri üslerini, savunma sanayi tesislerini ve kritik noktalarını tek tek hedef gösteren Rubin, NATO’nun devreye girmeyebileceğini öne sürerek algı operasyonu yürüttü. En tepki çeken ifadede ise “en uygun zaman Erdoğan’ın yurtdışında olduğu an” diyerek açık provokasyona imza attı.

ABD'de CIA-Pentagon çevreleriyle bağlantılı isim olarak bilinen Michael Rubin, Türkiye'yi hedef alan skandal ifadelerine bir yenisini daha ekledi.

Daha önce Takvim'in gündeme getirdiği ve Türkçe paylaşım yaparak "İran'dan sonra sıra Türkiye'de" tehdidinde bulunan Rubin, bu kez kaleme aldığı yazıda Türkiye'ye yönelik açık saldırı senaryosu ortaya koydu.

Rubin'in, olası bir saldırının Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yurtdışında bulunduğu bir zamana denk getirilmesi gerektiğini savunması ise en dikkat çeken ifade oldu.

"ANKARA 2036'DA TAHRAN GİBİ OLACAK MI?"

CIA aparatı Rubin, daha önce Takvim.com.tr'nin gündeme taşıdığı yazısında Türkiye'yi İran ile kıyaslayarak "Ankara 2036'da, Tahran 2026'daki gibi olacak mı?" ifadelerini kullanmıştı.

Rubin, bu söylemiyle Türkiye'nin doğrudan hedefte olduğunu öne sürdü.

ERDOĞAN'I DOĞRUDAN HEDEF ALDI

CIA aparatı Rubin, yeni yazısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı da doğrudan hedef aldı. Türkiye'nin İsrail'e yönelik söylemlerini artırdığını iddia eden Rubin, Erdoğan'ın dış politikada saldırgan bir tutum izlediğini öne sürdü.

SKANDAL ÇAĞRI: "SALDIRI ZAMANINI BELİRLEYİN"

Rubin'in yazısındaki en çarpıcı bölüm ise saldırı zamanlamasına ilişkin ifadeler oldu. Rubin, İsrail'in Türkiye'ye yönelik olası bir saldırıyı Başkan Erdoğan'ın yurtdışında bulunduğu bir döneme denk getirmesi gerektiğini savundu.

CIA aparatı Rubin yazısında şu ifadeleri kullandı: "İsrail Hava Kuvvetleri operasyonlarını Erdoğan'ın yurtdışı ziyaretlerinden birine çıktığı zamanlara denk getirmelidir."

TÜRKİYE'NİN KRİTİK NOKTALARINI HEDEF GÖSTERDİ

Rubin, yazısında Türkiye'nin askeri ve savunma altyapısını doğrudan hedef alan ifadeler kullandı. Türkiye'nin kritik savunma kapasitesine işaret eden Rubin, olası bir saldırıda şu noktaların hedef alınabileceğini öne sürdü:

Bu kapsamda İsrail'in;

  • Kuzey Kıbrıs'taki üsler ile İncirlik, İzmir ve Diyarbakır'daki askeri noktaları,
  • Türk Donanması'nın ana üssü Gölcük ile Aksaz ve Foça'daki deniz üslerini,
  • Hatay'daki İskenderun bölgesini

hedef alabileceğini öne sürdü.

Rubin ayrıca Türkiye'nin savunma üretim kapasitesini doğrudan hedef alarak, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tesisleri ile Bayraktar TB2 ve Akıncı üretimi yapan Baykar'ın merkez ve üretim altyapısının da vurulabileceğini iddia etti.

Ankara merkezli BMS Savunma'nın da hedefler arasında yer alabileceğini belirten Rubin, Türk radar ve hava savunma sistemlerinin ise saldırının ilk aşamasında etkisiz hale getirilebileceğini ileri sürdü.

YÖNETİM KADROSUNU DA HEDEF ALDI

Rubin'in yazısında dikkat çeken bir diğer başlık ise Türkiye'nin yönetim yapısına ilişkin ifadeleri oldu.

Rubin, olası bir saldırı senaryosunda Başkan Erdoğan'ın yurtdışında bulunduğu bir süreçte liderlik yapısında zafiyet oluşabileceğini öne sürdü.

Yazısında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın isimlerini üzerinden operasyon çekmeye çalışan Rubin, bu isimlerin ikinci kademe olarak öne çıktığını, ancak aralarında rekabet bulunduğunu hezayanlarını dile getirdi.

Birine ya da her ikisine yönelik bir darbe, oluşacak boşluğu daha da büyütecektir diyen Rubin, bu durumun Türkiye'de bir "liderlik boşluğu" oluşturabileceğini ve bunun savunma kapasitesini zayıflatabileceğini ileri sürdü.

"ODAK HAREKATI" SENARYOSU

Rubin, İsrail'in 1967'de Mısır'a karşı gerçekleştirdiği "Odak Harekâtı"na atıfta bulundu. Türkiye'ye karşı da benzer bir önleyici saldırının gündeme gelebileceğini öne sürdü.

NATO İÇİN DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Rubin, NATO'nun Türkiye'yi otomatik olarak savunmayabileceğini iddia etti. NATO'nun 5. maddesinin uygulanmasının tartışmalı olabileceğini öne süren Rubin, ittifak içinde kararların oybirliği ile alındığını hatırlattı.

TÜRKİYE'Yİ MISIR İLE KIYASLADI

Rubin, Türkiye'yi 1967 öncesi Mısır'a benzetti. Türkiye'nin askeri gücünü "büyük ama abartılmış" olarak nitelendiren Rubin, Başkan Erdoğan'ı dönemin Mısır lideri Cemal Abdülnasır ile kıyasladı.

İRAN SALDIRILARI SONRASI GELDİ

Rubin'in Türkiye'yi hedef alan yazıları, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının yoğunlaştığı bir dönemde yayımlandı. Ortadoğu'da gerilimin arttığı bir süreçte Türkiye'nin hedef alınması dikkat çekti.

AÇIK TEHDİT OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

CIA aparatı Rubin'in Türkiye'yi doğrudan hedef alan ifadeleri ve saldırı zamanlamasına ilişkin önerileri dikkat çekti.

Yazıda yer alan saldırı senaryoları, askeri hedef listesi ve liderlik yapısına yönelik değerlendirmeler Türkiye'ye yönelik açık bir tehdit dili olarak yorumlanırken, İsrail'in son günlerde İran'dan sonra sıradaki hedef olarak Türkiye'yi işaret eden söylemleriyle örtüşen bu çıkış, "Rubin'e bu sözleri kim söyletiyor?" sorusunu da beraberinde getirdi.

