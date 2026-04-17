Rubin'in yazısındaki en çarpıcı bölüm ise saldırı zamanlamasına ilişkin ifadeler oldu. Rubin, İsrail'in Türkiye'ye yönelik olası bir saldırıyı Başkan Erdoğan'ın yurtdışında bulunduğu bir döneme denk getirmesi gerektiğini savundu.

TÜRKİYE'NİN KRİTİK NOKTALARINI HEDEF GÖSTERDİ

Rubin, yazısında Türkiye'nin askeri ve savunma altyapısını doğrudan hedef alan ifadeler kullandı. Türkiye'nin kritik savunma kapasitesine işaret eden Rubin, olası bir saldırıda şu noktaların hedef alınabileceğini öne sürdü:

Bu kapsamda İsrail'in;

Kuzey Kıbrıs'taki üsler ile İncirlik, İzmir ve Diyarbakır'daki askeri noktaları,

Türk Donanması'nın ana üssü Gölcük ile Aksaz ve Foça'daki deniz üslerini,

Hatay'daki İskenderun bölgesini

hedef alabileceğini öne sürdü.

Rubin ayrıca Türkiye'nin savunma üretim kapasitesini doğrudan hedef alarak, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tesisleri ile Bayraktar TB2 ve Akıncı üretimi yapan Baykar'ın merkez ve üretim altyapısının da vurulabileceğini iddia etti.

Ankara merkezli BMS Savunma'nın da hedefler arasında yer alabileceğini belirten Rubin, Türk radar ve hava savunma sistemlerinin ise saldırının ilk aşamasında etkisiz hale getirilebileceğini ileri sürdü.