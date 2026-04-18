Bu bakış açısı, Juventus'un oyuncuyu yalnızca piyasa fırsatı olarak değil, doğrudan saha içi kurgunun merkezine yerleştirdiğini gösterdi. Transfer dosyasının bu yönü, İtalyan ekibinin Bernardo Silva için neden ısrarcı göründüğünü daha net hale getirdi.

Haberde, Juventus'un oyun planı içinde Bernardo Silva'ya önemli bir rol biçtiği de aktarıldı. Portekizli yıldızın Kenan Yıldız ile birlikte ideal bir orta saha hattı oluşturabileceği değerlendirmesi dikkat çekti.

Bernardo Silva'nın, Juventus'un listesinde olduğu biliniyor

DEV KULÜPLER DE DEVREDE

Bernardo Silva için yalnızca Juventus'un değil, Avrupa'nın başka önemli kulüplerinin de devrede olduğu kaydedildi. Haberde Barcelona, PSG ve Benfica'nın da Portekizli yıldız için süreci yakından takip ettiği belirtildi.

Bu durum, Bernardo Silva transferinin yaz döneminin en sert rekabetlerinden birine dönüşebileceğini gösteriyor. Galatasaray'ın gündemindeki yıldız isim için oluşan bu tablo, dosyanın mali ve sportif açıdan çok katmanlı ilerleyeceğine işaret ediyor.