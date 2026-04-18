Manchester City ile yol ayrımına hazırlanan 31 yaşındaki futbolcu için Avrupa'nın önemli kulüplerinin devrede olduğu konuşulurken, Juventus cephesinden gelen hamle transfer gündemine yeni bir yön verdi. İtalyan basınında yer alan detaylar, siyah-beyazlı ekibin yıldız oyuncu için somut bir maaş ve sözleşme planı oluşturduğunu ortaya koydu.
JUVENTUS'TAN BERNARDO SILVA HAMLESİ
İtalyan basınında yer alan habere göre Juventus, Bernardo Silva transferi için harekete geçti. İtalyan devinin, Portekizli yıldızı bonuslar dahil 7 milyon Euro yıllık ücret ve 3 yıllık sözleşmeyle ikna etmek istediği belirtildi.
Bu teklif planının, Juventus yönetiminin belirlediği maaş tavanına da uygun olduğu ifade edildi. Böylece Torino ekibinin yalnızca oyuncuya ilgi duyan bir kulüp değil, mali çerçevesini de hazırlayan ciddi bir aday olarak öne çıktığı görüldü.
GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDEKİ İSİMDE REKABET BÜYÜDÜ
Bernardo Silva, yeni sezon öncesinde Galatasaray'ın gündemine yazılan en dikkat çekici yıldızlardan biri olmuştu. Sarı-kırmızılıların kadro kalitesini doğrudan yukarı taşıyacak bir profil üzerinde durduğu süreçte Portekizli yıldızın adı ilk sıraya yazılmıştı.
Juventus'un devreye girmesiyle birlikte bu transfer dosyasında rekabet daha da yoğunlaştı. Bu tablo, Galatasaray açısından sadece oyuncuya duyulan ilgiyi değil, transfer yarışında karşılaşılacak güçlü rakipleri de görünür hale getirdi.
KENAN YILDIZ DETAYI PLANLARI BÜYÜTTÜ
Haberde, Juventus'un oyun planı içinde Bernardo Silva'ya önemli bir rol biçtiği de aktarıldı. Portekizli yıldızın Kenan Yıldız ile birlikte ideal bir orta saha hattı oluşturabileceği değerlendirmesi dikkat çekti.
Bu bakış açısı, Juventus'un oyuncuyu yalnızca piyasa fırsatı olarak değil, doğrudan saha içi kurgunun merkezine yerleştirdiğini gösterdi. Transfer dosyasının bu yönü, İtalyan ekibinin Bernardo Silva için neden ısrarcı göründüğünü daha net hale getirdi.
DEV KULÜPLER DE DEVREDE
Bernardo Silva için yalnızca Juventus'un değil, Avrupa'nın başka önemli kulüplerinin de devrede olduğu kaydedildi. Haberde Barcelona, PSG ve Benfica'nın da Portekizli yıldız için süreci yakından takip ettiği belirtildi.
Bu durum, Bernardo Silva transferinin yaz döneminin en sert rekabetlerinden birine dönüşebileceğini gösteriyor. Galatasaray'ın gündemindeki yıldız isim için oluşan bu tablo, dosyanın mali ve sportif açıdan çok katmanlı ilerleyeceğine işaret ediyor.
MANCHESTER CITY SONRASI YENİ SAYFA
Bernardo Silva'nın yaz transfer döneminde Manchester City'den ayrılmasının beklendiği vurgulanırken, oyuncunun kariyerindeki yeni durağın neresi olacağı merakla takip ediliyor. Tecrübeli yıldız için Avrupa'da oluşan ilginin boyutu, transfer sürecini her geçen gün daha sıcak hale getiriyor.
Galatasaray cephesinde ise bu gelişme, hedefteki yıldız oyuncu için yarışın ne kadar zorlu geçeceğini gösteren önemli bir işaret olarak öne çıkıyor. Portekizli futbolcunun vereceği karar, yaz döneminin en dikkat çeken süreçlerinden birini şekillendirebilir.