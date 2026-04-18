Cumhuriyet Halk Partili Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın Ankara'da bir otel odasında yarı çıplak halde gözaltına alınmasıyla fitili ateşlenen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması, magazin figürlerini gölgede bırakan "yasak aşk" ve "nüfuz ticareti" sarmalına dönüştü.

ANKARA'DA BELEDİYE PERSONELİ SEVGİLİSİYLE YAKALANDI

Yolsuzluk soruşturması kapsamında Ankara'da lüks bir otel odasına düzenlenen operasyonda Yalım, yanında 21 yaşındaki belediye personeli S.A. ile yakalandı.

Evli ve üç çocuk babası olan Yalım'ın operasyon anında yarı çıplak olduğu kayıtlara geçerken, soruşturmanın seyrini değiştirecek "ikinci telefonun" sevgilisinin iç çamaşırında saklandığı iddiası dosyaya bomba gibi düştü. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Yalım, İçişleri Bakanlığı tarafından da jet hızıyla görevden uzaklaştırıldı.

İKİNCİ SEVGİLİ BORNOVA'DAN ÇIKTI

Soruşturma derinleştikçe Yalım'ın gönül ilişkilerini belediye imkanlarıyla fonladığı iddiaları gün yüzüne çıktı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'den gelen itiraf ise skandalın boyutunu gözler önüne serdi. Eşki, Yalım'ın ricasıyla Aslıhan Aksoy (A.A.) isimli kadını belediyenin çağrı merkezinde yüksek maaşla işe başlattığını kabul etti. Ancak "torpilli" sevgilinin 5 ay boyunca işe uğramadan maaş aldığı, yani kamu kaynaklarının şahsi ilişkiler için akıtıldığı belirlendi. Bu "bankamatik memuru" skandalı sonrası Ömer Eşki ve bazı yetkililer hakkında soruşturma başlatıldı.

ÖZKAN YALIM'IN YENİ GÖRÜNTÜLERİ İNTERENE DÜŞTÜ

Skandalın son halkası ise internete düşen yeni görüntüler oldu.

Yalım'ın "sevgili trafiği"ne 2 kişi daha eklendi. Görüntülerin birinde lüks bir araç içerisinde eğlenen Yalım'ın aynı kadınla akşam yemeğinde de bir arada olduğu hem arabada hem de yemekte "Ben Duygu'yu çok seviyorum" diyerek şarkılar söylediği duyuldu.

Diğer görüntüde ise Yalım'ın bir yatın içinde başka bir kadına sarılarak dans ettiği görüştü.