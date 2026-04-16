Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Gülistan Doku davasında 13 kişi gözaltına alındı, gizli tanık dönemin Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ve Umut Altaş'ın Gülistan Doku'ya tecavüz edip öldürdüğünü iddia etti.

Gülistan Doku'nun 31 Aralık 2019'da Tunceli Devlet Hastanesi'ne giriş kaydı POLNET sisteminde dururken hastane veri tabanından profesyonelce silindiği tespit edildi.

Bilirkişi raporları zanlılardan Umut Altaş'ın cinayet saati olan 27 Aralık 2019'da Sarı Saltuk Viyadüğü'nde olduğunu ve baz istasyonu verilerinin Gençlik Merkezi civarında çakıştığını ortaya koydu.

Hastane veri tabanındaki silme işleminin 7-9 Ocak tarihleri arasında yazılımın ana kodlarına erişebilen biri tarafından yapıldığı ve sadece 31 Aralık gününe ait log kayıtlarının temizlendiği belirlendi.

Gülistan Doku'nun 22 Eylül 2019 tarihli acil servis kayıtlarında 'İlaç kötüye kullanımı için danışma' notu bulunması olayın aylar öncesinden planlanmış olabileceği şüphesi uyandırdı.

Türkiye'nin yıllardır konuştuğu Gülistan Doku dosyasında, bugüne kadar "intihar" denilerek kapatılmak istenen perdenin arkasından organize bir cinayet ve profesyonel bir delil karartma mekanizması çıktı. 13 kişinin gözaltına alındığı soruşturmada, oklar dönemin valisinin oğlunu işaret ederken, ortaya çıkan raporlar "planlı bir hazırlığın" olduğunu gösterdi. GİZLİ TANIK "ŞUBAT"IN İFADESİ: TECAVÜZ VE CİNAYET

Dosyaya giren "Şubat" kod adlı gizli tanığın ifadeleri kan dondurdu. İddiaya göre Dönemin Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ve Umut Altaş, Gülistan Doku'ya tecavüz etti. Bu saldırı sonrası genç kızın hamile kaldığı öne sürülürken, 27 Aralık 2019'da bu isimlerin baz istasyonu verilerinin Gençlik Merkezi civarında çakışması, tanık beyanlarını bilimsel kanıtla destekledi.

Gülistan Doku dosyasına giren Mobese raporunda yer alan görüntü İnfazın adresi ise Sarı Saltuk Viyadüğü oldu. Gizli tanık, Mustafa Türkay Sonel'in "Uzi veya Akrep" tipi bir silahla Doku'yu kafasından vurarak öldürdüğünü, cesedin ise vali koruması ve bir korucu eliyle gömüldüğünü iddia etti. Bilirkişi raporları, zanlılardan Umut Altaş'ın cinayet saatinde tam da o viyadükte olduğunu ortaya koydu. Gülistan Doku dosyasında katillerin izi üçüncü katta: Sır odada kanlı sinyal | Baz ve MOBESE raporuna Takvim ulaştı HASTANE KAYITLARINDA TEMİZLİK

Cinayet planı sadece sahada değil hastane kayıtlarında da devam etti... Soruşturma dosyasındaki en çarpıcı belge, Gülistan'ın kaybolmadan hemen önceki hastane kayıtlarının nasıl "kazındığını" ortaya koydu.