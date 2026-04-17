Şampiyonluk yolunda hayati önem taşıyan Galatasaray derbisi öncesi yaşanan bu puan kaybı, camiada "kendi kendini imha" olarak yorumlandı. Sahadan gelen bariz hatalar ve teknik direktör Tedesco'nun tercihleri, spor yazarlarının kaleminden adeta kan damlattı.

Fenerbahçe , şampiyonluk yolunda kendi sahasında ayağına gelen liderlik fırsatını son saniyede elinin tersiyle itti. Kadıköy'de Çaykur Rizespor'u konuk eden sarı-lacivertliler 10 kişi kalmış rakibi karşısında Talisca ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 2-1 öne geçmeyi başarsa da, 90+8'de kaleci Ederson'un akılalmaz hatasıyla 2-2'ye razı oldu.

FENERBAHÇE'YE SERT ELEŞTİRİ: KENDİNİ İMHA ETTİ Fenerbahçe'nin şampiyonluk inancını sorgulayan TAKVİM Gazetesi Yazarı İlker Yağcıoğlu , kadro mühendisliğine ve forvet hattına yüklendi. Cherif'in performansını sert bir dille eleştiren Yağcıoğlu, "Özellikle kapalı defanslara karşı Sidiki Cherif, amatör bir oyuncu gibi kalıyor!" ifadesini kullandı. Maçın son saniyelerinde gelen gole dair ise "Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesi kendini adeta imha etti!" dedi.

"FUTBOL ENAYİLİĞİ DESEM ENAYİLERE HAKARET OLUR"

Sabah Gazetesi Yazarı Ahmet Çakar ise Kadıköy'deki tabloyu sert bir dille eleştirdi. Fenerbahçe'nin dış etkenleri suçlamayı bırakması gerektiğini savunan Çakar, "Futbol enayiliği desem enayilere hakaret etmiş olurum ama dün gece yaşananları yaşayan bir takım... asla yapı, kapı, hakemler demesin." dedi. Kaleci performansına da değinen Çakar, "Ederson'u gördünüz mü! Brezilya'da plaj futbolunda kaleye geçmiş genç bir çocuk gibi." ifadelerini kullandı.

Çakar şunları söyledi:

"Uzatmanın bitimine bir dakika kala 90+8'de uzun bir top sözüm ona kaleci Ederson efendi kaleyi boşaltıyor, Rizeli de golü yapıyor. Belki de şampiyonluk gidiyor. Hakem için tek bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe lehine verdiği penaltı tartışılır ki bence değil… Benzerini ilk yarının son dakikasında Sowe topa vururken Çağlar yaptı, penaltı verilmedi. "