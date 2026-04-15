Gülistan'a ait yeni görüntülerin de bulunduğu 67'si ana arter olmak üzere toplamda 70 KGYS ile güvenlik kameralarına ait ek 700 saatlik görüntü de dosyaya girdi. Soruşturmada, cinayet şüphesiyle 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında Doku'nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ve dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASINDA DÜĞMEYE BASILDI 5 Ocak 2020'den beri kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyası raftan indi. Doku'nun kaybolmadan önceki gün ve kaybolduğu güne ait kentteki tüm KGYS görüntüleri ve PTS kayıtları yeniden toplandı.

Gülistan Doku'ya ait SIM kartı bir telefona takarak veri akışı sağladığı ve sosyal medya hesabında veri sildiği iddia edilen ihraç polis memuru Gökhan Ertok (fotoğrafta) tutuklandı.

ERTOK VE ELALDI'NIN TUTUKLAMA TALEBİ YAZISINA TAKVİM ULAŞTI

Savcılığın sevk yazısına Takvim.com.tr ulaştı. Bu kapsamda Ulusal Kriminal Büro Adli Bilimler Laboratuvarı'nın raporu, HTS kayıtları ve banka hareketleri doğrultusunda şüphelinin, Doku'ya ait bir SIM kartı kullanarak sosyal medya hesaplarına erişim sağladığı öne sürüldü.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan tutuklama talebi yazısı şu şekilde:

Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan adli soruşturmaya esas olmak üzere;

Aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı şüpheli mevcutlu olarak gönderilmiş olup,

Şüphelinin dosya arasında yer alan Ulusal Kriminal Büro Adli Bilim Dalları Laboratuvarınca düzenlenen 25/03/2026 tarihli rapor, şüpheliye ait HTS kayıtları, şüpheliye ait banka hesap hareketleri, diğer bilgi ve belgeler ve şüphelinin alınan savunmasına göre maktule Gülistan DOKU'nun 08/01/2020 tarihinde Tunceli ilinde ailesi tarafından telekom bayiinden yedek olarak çıkarılan ve 18/01/2020 tarihinde Ankara İli Sincan İlçesinden sinyal bilgisi alındığı tespit edilen **** numaralı hatta ilişkin sim kartın şüpheli Gökhan ERTOK tarafından bir cihaza takılarak maktule Gülistan DOKU'nun instagram hesabına 17/01/2020 tarihinde saat 21:23 sıralarında hukuka aykırı olarak girilerek bir takım işlemlerin yapıldığı, 18/01/2020 tarihinde saat 05:23 sıralarında instagram hesabından çıkış yapıldığı; akabinde yaklaşık bir saat sonra 06:20-09:03 saatleri arasında bu kez aynı sim karta Compater isimli şirket tarafından sms geldiğinin anlaşıldığı, ilgili şirketten Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığımıza yazılan cevabı müzekkerede şirketlerinden gelen sms'in whatsapp uygulamasının ilgili cihaza kurulması için aktivasyon kodu gönderilmesi işlemi olduğu, bunun dışında başka sebeple sms gönderilemeyeceğinin belirtildiği, şüphelinin alınan savunmasında sim kartı daha önce annesinin kullandığı marka ve modelini hatırlamadığı bir cihaza takarak Gülistan DOKU'nun instagram hesabına giriş yaptığını, uzun süre hesapta kaldığını, akabinde Gülistan DOKU'nun whatsapp uygulamasına girerek whatsappta da bir takım işlemler yaptığını beyan ettiği, şüphelinin Gülistan Doku'ya ait instagram hesabına girerek bir takım verileri ve içerikleri silmek suretiyle üzerine atılı "Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme" ve "Bilişim Sistemindeki Verileri Bozma Yok etme, Erişilmez Kılma, Sisteme Veri Yerleştirme vb." eylemlerini gerçekleştirdiğine dair mevcut deliller kapsamında kuvvetli suç şüphesine ulaşıldığı,

Soruşturmanın kısıtlı olarak yürütülmesi, delillerin toplanma aşamasında olması, şüphelinin eski bir polis memuru olması karşısında delillerin karartılma ya da yönlendirilme ihtimalinin bulunması hususları hep birlikte nazara alındığında, şüpheli hakkında adli kontrol tedbirlerinin bu aşamada yetersiz kalacağı, tutuklama tedbirinin ölçülü ve uygun olacağı anlaşılmakla,

Şüphelinin üzerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suçlara dair yasada yazılı cezanın üst haddi dikkate alınarak 5271 sayılı CMK'nın 100. vd. maddeleri uyarınca AYRI AYRI TUTUKLANMASINA,

Karar verilmesi kamu adına talep olunur.