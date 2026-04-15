Tunceli'de 6 yıldır kayıp olan Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 8'e çıktı.
GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASINDA DÜĞMEYE BASILDI
5 Ocak 2020'den beri kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyası raftan indi. Doku'nun kaybolmadan önceki gün ve kaybolduğu güne ait kentteki tüm KGYS görüntüleri ve PTS kayıtları yeniden toplandı.
Gülistan'a ait yeni görüntülerin de bulunduğu 67'si ana arter olmak üzere toplamda 70 KGYS ile güvenlik kameralarına ait ek 700 saatlik görüntü de dosyaya girdi. Soruşturmada, cinayet şüphesiyle 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında Doku'nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ve dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.
|Ad Soyad
|İlişki
|Konum
|Zeinal Abakarov
|Gülistan Doku'nun eski sevgilisi
|Alanya
|Engin Yücer
|Zeinal Abakarov'un üvey babası, eski polis memuru
|Alanya
|Cemile Yücer
|Zeinal Abakarov'un annesi
|Alanya
|Uğurcan Açıkgöz
|Mustafa Türkay Sonel'in yakın arkadaşı, kamera kayıtlarında yer alan kişi
|Antalya
|Erdoğan Elaldı
|O dönem Tunceli İl Özel İdaresi'nde çalışan
|Antalya
|Mustafa Türkay Sonel
|Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu
|İstanbul
|Gökhan Ertok
|İhraç edilmiş eski polis memuru
|Ankara
|Şükrü Eroğlu
|Dönemin vali koruması
|İzmir
|Savaş Gültürk
|Munzur Üniversitesi kameralardan sorumlu görevli
|Elazığ
|Süleyman Önal
|Munzur Üniversitesi kameralardan sorumlu görevli
|Tunceli
|Celal Altaş
|-
|Tunceli
|Nurşen Altaş
|-
|Tunceli
|Ferhat Hanedan G.
|-
|-
|Umut Altaş
|Firari
|ABD
2 GÖZALTI DAHA
Öte yandan dün (17 Nisan) Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir gözaltına alındı.
ZEİNAL ABRAKAROVE ESKİ POLİS YÜCER TUTUKLANDI
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen zanlılardanGülistan Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, Uğurcan Açıkgöz ve Zeinal'ın eski polis olan üvey babası Engin Yücer'in savcılıktaki sorgusu tamamlandı.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Abakarov ve Yücer tutuklandı, Uğurcan Açıkgöz yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 8'e çıktı.
VALİNİN OĞLUNUN SORGUSU SÜRÜYOR
Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile Vali Sonel'in o dönem korumalığını yapan Şükrü Eroğlu'nun savcılıktaki sorgusu sürüyor.
6 ZANLI TUTUKLANMIŞTI
Soruşturma kapsamında, Gülistan Doku'nun sim kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Zeinal Abakarov'un annesi Cemile Yücer, Celal Altaş, Nurşen Arıkan ve Ferhat Hanedan Güven tutuklanmış, Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş Gültürk ve Süleyman Önal ise haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
İçişleri Bakanlığınca açığa alınan ve Elazığ'da gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Sonel, Erzurum'a götürülmüştü. Eski başhekim Özdemir'in jandarmadaki işlemleri sürüyor.
ERTOK VE ELALDI'NIN TUTUKLAMA TALEBİ YAZISINA TAKVİM ULAŞTI
Savcılığın sevk yazısına Takvim.com.tr ulaştı. Bu kapsamda Ulusal Kriminal Büro Adli Bilimler Laboratuvarı'nın raporu, HTS kayıtları ve banka hareketleri doğrultusunda şüphelinin, Doku'ya ait bir SIM kartı kullanarak sosyal medya hesaplarına erişim sağladığı öne sürüldü.
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan tutuklama talebi yazısı şu şekilde:
Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan adli soruşturmaya esas olmak üzere;
Aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı şüpheli mevcutlu olarak gönderilmiş olup,
Şüphelinin dosya arasında yer alan Ulusal Kriminal Büro Adli Bilim Dalları Laboratuvarınca düzenlenen 25/03/2026 tarihli rapor, şüpheliye ait HTS kayıtları, şüpheliye ait banka hesap hareketleri, diğer bilgi ve belgeler ve şüphelinin alınan savunmasına göre maktule Gülistan DOKU'nun 08/01/2020 tarihinde Tunceli ilinde ailesi tarafından telekom bayiinden yedek olarak çıkarılan ve 18/01/2020 tarihinde Ankara İli Sincan İlçesinden sinyal bilgisi alındığı tespit edilen **** numaralı hatta ilişkin sim kartın şüpheli Gökhan ERTOK tarafından bir cihaza takılarak maktule Gülistan DOKU'nun instagram hesabına 17/01/2020 tarihinde saat 21:23 sıralarında hukuka aykırı olarak girilerek bir takım işlemlerin yapıldığı, 18/01/2020 tarihinde saat 05:23 sıralarında instagram hesabından çıkış yapıldığı; akabinde yaklaşık bir saat sonra 06:20-09:03 saatleri arasında bu kez aynı sim karta Compater isimli şirket tarafından sms geldiğinin anlaşıldığı, ilgili şirketten Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığımıza yazılan cevabı müzekkerede şirketlerinden gelen sms'in whatsapp uygulamasının ilgili cihaza kurulması için aktivasyon kodu gönderilmesi işlemi olduğu, bunun dışında başka sebeple sms gönderilemeyeceğinin belirtildiği, şüphelinin alınan savunmasında sim kartı daha önce annesinin kullandığı marka ve modelini hatırlamadığı bir cihaza takarak Gülistan DOKU'nun instagram hesabına giriş yaptığını, uzun süre hesapta kaldığını, akabinde Gülistan DOKU'nun whatsapp uygulamasına girerek whatsappta da bir takım işlemler yaptığını beyan ettiği, şüphelinin Gülistan Doku'ya ait instagram hesabına girerek bir takım verileri ve içerikleri silmek suretiyle üzerine atılı "Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme" ve "Bilişim Sistemindeki Verileri Bozma Yok etme, Erişilmez Kılma, Sisteme Veri Yerleştirme vb." eylemlerini gerçekleştirdiğine dair mevcut deliller kapsamında kuvvetli suç şüphesine ulaşıldığı,
Soruşturmanın kısıtlı olarak yürütülmesi, delillerin toplanma aşamasında olması, şüphelinin eski bir polis memuru olması karşısında delillerin karartılma ya da yönlendirilme ihtimalinin bulunması hususları hep birlikte nazara alındığında, şüpheli hakkında adli kontrol tedbirlerinin bu aşamada yetersiz kalacağı, tutuklama tedbirinin ölçülü ve uygun olacağı anlaşılmakla,
Şüphelinin üzerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suçlara dair yasada yazılı cezanın üst haddi dikkate alınarak 5271 sayılı CMK'nın 100. vd. maddeleri uyarınca AYRI AYRI TUTUKLANMASINA,
Karar verilmesi kamu adına talep olunur.
Gülistan Doku'ya son temas eden kişi olduğu belirtilen Elaldı'nın ise tutuklamaya sevk yazısında dikkat çekici detaylar yer aldı.Hazırlanan sevk yazısında, şüphelinin HTS kayıtları ve daraltılmış baz istasyonu verilerine göre, Doku'nun son sinyal verdiği Sarısaltuk Viyadüğü çevresinde yaklaşık 1 saat boyunca bulunduğunun tespit edildiği belirtildi. Devamında şüphelinin, Doku'nun erkek arkadaşı olduğu belirtilen Zeinal Abakarov'un ikameti ve çalıştığı kafe çevresinde de sinyal verdiği kaydedildi.
Ayrıca şüphelinin, olay saatinden kısa süre önce Şükrü Eroğlu ile telefon görüşmesi yaptığı, bu görüşmenin ardından bölgeden ayrılana kadar başka kimseyle iletişim kurmadığı ifade edildi.
Savcılık, şüphelinin savunmasında suçlamaları reddettiğini ancak mevcut delillerin "kasten öldürme" suçuna ilişkin kuvvetli şüphe oluşturduğunu vurguladı. Soruşturmanın devam ettiği ve delillerin henüz tam olarak toplanmadığı gerekçesiyle, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı değerlendirilerek tutuklama talep edildi.
GÜLİSTAN DOKU DOSYASINDA ETKİN PİŞMANLIK TALEBİ
Dijital verileri sildiği iddiasıyla tutuklanan eski polis Ertok, "etkin pişmanlık" talebinde bulundu.
Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Dosya kapsamında, genç kadının hattına ait SİM karta girerek dijital verileri sildiği iddiasıyla tutuklanan eski polis memuru Gökhan Ertok, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için başvuruda bulundu.
Ertok'un, avukatları aracılığıyla Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe sunduğu öğrenildi. Başvuruda, soruşturmaya katkı sağlayacak bilgi ve ifadeler paylaşmak istediğini beyan ettiği belirtildi.
"PİŞMANIM" DEDİ
Ertok, Gülistan Doku'nun sim kartını kullanarak sosyal medya instagram hesabına hukuksuz ve yetkisiz şekilde eriştiğini ifade ederek pişman olduğunu söyledi.
Şüpheli, ifadesinde o dönemki Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve Şükrü Eroğlu isimli şahısların kendisini yönlendirdiğini öne sürdü. Ertok, söz konusu kişilerin kendisini soruşturmayı savcılıkla birlikte yürütüyormuş gibi kandırarak siber konusundaki teknik kabiliyetinden faydalandıklarını belirttiğini ifade etti.
"MAĞDUR EDİLDİM" İDDİASI
Ertok, bu hususta kendisinin de mağdur edildiğini belirterek pişman olduğunu dile getirdi ve "Etkin pişmanlıktan faydalanmak istiyorum" dedi.
AİLELER ARASINDA ADLİYE ÖNÜNDE ARBEDE YAŞANDI
Gülistan Doku'nun ailesi ile 2 şüphelinin yakınları arasında adliye binası önünde kavga çıktı. Yumruklaşmanın yaşandığı kavga, polislerin araya girmesiyle sonlandırıldı. Doku ailesi, taraflardan şikayetçi oldu.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Uğurcan Açıkgöz, Gülistan Doku'nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov, Abarakov'un babası Engin Yücer ve annesi Cemile Yücer, firari şüpheli Umut Altaş'ın babası Celal Altaş ile annesi Nurşen Arıkan ve Ferhat Güven sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildiği sırada Doku ailesi şüphelilere tepki gösterdi. Gülistan'ın fenalaşan annesi Bedriye Doku, ambulansla hastaneye götürüldü.
GÜLİSTAN DOKU DOSYASINDA NELER VAR
Tunceli'de 2020'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyası 6 yılın ardından yeniden açıldı. Aralarında dönemin valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de olduğu 13 kişi gözaltına alındı.
Soruşturmada en çarpıcı detay 'Şubat' isimli gizli tanığın anlattıklarıydı. İfadeye göre, olaydan bir süre önce Vali Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Zeinal Abakarov ve Umut Altaş'ın sık sık alkol ve uyuşturucu kullandıklarını anlattı. Tanık "Şubat" Sonel ve Altaş'ın Gülistan Doku'ya rızası dışında tecavüz ettikleri, genç kızın da hamile kaldığını iddia etti.
AYNI ANDA AYNI YERDE
Bilirkişi raporlarında da 27 Aralık 2019'da ifadede adı geçen isimlerin Gençlik Merkezi civarında aynı anda baz verdiği tespit edildi. İfadede Doku'nun nasıl öldürüldüğüne dair somut iddiaları da yer aldı. Bilirkişi raporuna göre Umut Altaş'ın olay günü saat 19:28 ile 21:36 arasında Gülistan'ın son görüldüğü yer olan Sarı Saltuk Viyadüğü'nde olduğu belirlendi.
Gizli tanık, valinin oğlu Sonel'in "Uzi veya Akrep" tarzı silahla Gülistan'ı Sarı Saltuk Viyadüğü bölgesinde kafasından vurarak öldürdüğünü, cesedin ise Vali koruması Şükrü Eroğlu ve bir korucu tarafından gömüldüğünü anlattı. Vahşetin organize bir cinayet olduğu vurgulandı.