T ürkiye gündemi, bir süredir ABD'den aşina olduğumuz 'school shooting' (okul saldırıları) benzeri hadiselerle sarsılıyor. Henüz 14-15 yaşlarındaki çocukların faili olduğu ve 9 kişinin hayatını kaybettiği bu canilikler, hem uzmanlar hem de devlet yetkilileri tarafından yakın takibe alındı.

Ancak günümüzde 'Discord' gibi platformlarda bu tür denetimlerin yetersiz kaldığı görülüyor. Özellikle sesli ve görüntülü sohbetlerde küfür, yasadışı içerik veya müstehcenliği engelleyecek etkin bir güvenlik mekanizmasının bulunmaması büyük bir risk oluşturuyor.

Birçok internet tabanlı uygulama ve oyunda, yazılı içerikler yapay zekâ destekli sistemlerle taranarak engellenebiliyor; kural ihlali yapan kullanıcılar ise platformdan uzaklaştırılabiliyor.

Sabah'tan Ali Rıza Akbulut'un haberine göre; toplumda derin endişe yaratan bu sorunlu internet mekanizmasını ve çözüm yollarını uzmanlarla ele aldı. Sorun çocuğun dijital dünyada yalnız bırakılması. Çözümü bilinçli yapı kurmak. Bununla ilgili İngiltere'de son yapılan yasama baskısı tamamen 16 yaş altı çocuklara sosyal medya kullanımının sadece ebeveyn denetiminde kullanılması yönünde.

Çocuk ekran başında "tek başına" olmamalı. Ya birlikte oynanmalı ya da içerik aktif olarak gözlemlenmeli. Sevilen, görülen ve değer verilen çocuk dışarıdan gelen manipülasyona daha kapalıdır. Günümüzde Türkiye'de milyonlarca aktif oyuncuya sahip Valorant, CS2, PUBG gibi oyunların yaş skalası hiç olmadığı kadar aşağı düştü.