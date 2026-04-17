Türkiye gündemi, bir süredir ABD'den aşina olduğumuz 'school shooting' (okul saldırıları) benzeri hadiselerle sarsılıyor. Henüz 14-15 yaşlarındaki çocukların faili olduğu ve 9 kişinin hayatını kaybettiği bu canilikler, hem uzmanlar hem de devlet yetkilileri tarafından yakın takibe alındı.
Birçok internet tabanlı uygulama ve oyunda, yazılı içerikler yapay zekâ destekli sistemlerle taranarak engellenebiliyor; kural ihlali yapan kullanıcılar ise platformdan uzaklaştırılabiliyor.
Ancak günümüzde 'Discord' gibi platformlarda bu tür denetimlerin yetersiz kaldığı görülüyor. Özellikle sesli ve görüntülü sohbetlerde küfür, yasadışı içerik veya müstehcenliği engelleyecek etkin bir güvenlik mekanizmasının bulunmaması büyük bir risk oluşturuyor.
Sabah'tan Ali Rıza Akbulut'un haberine göre; toplumda derin endişe yaratan bu sorunlu internet mekanizmasını ve çözüm yollarını uzmanlarla ele aldı. Sorun çocuğun dijital dünyada yalnız bırakılması. Çözümü bilinçli yapı kurmak. Bununla ilgili İngiltere'de son yapılan yasama baskısı tamamen 16 yaş altı çocuklara sosyal medya kullanımının sadece ebeveyn denetiminde kullanılması yönünde.
Çocuk ekran başında "tek başına" olmamalı. Ya birlikte oynanmalı ya da içerik aktif olarak gözlemlenmeli. Sevilen, görülen ve değer verilen çocuk dışarıdan gelen manipülasyona daha kapalıdır. Günümüzde Türkiye'de milyonlarca aktif oyuncuya sahip Valorant, CS2, PUBG gibi oyunların yaş skalası hiç olmadığı kadar aşağı düştü.
Öyle ki eline tablet veya telefon verilen 8 yaşındaki bir çocuk dahi rahatça bu ortama girebilmekte. Ancak henüz bilinci gelişmemiş, gelişme çağında olan bu çocukların saldırı, şiddet ve öldürme içeriklerine bu denli maruz kalması saldırganlığı meyilli olmakta etkiler sağlıyor.
Teknoloji ve Sosyal Medya Uzmanı Ufuk Karakullukçu:
SALDIRGAN YÖNLENDİRİLEBİLİR
"Günümüzde gençler Telegram, WhatsApp ve Discord gibi kitlesel mesajlaşma platformlarını yoğun olarak kullanıyor. Normal şartlarda, şiddet öğesi içeren veya şiddete özendiren içeriklerin yazılımsal olarak engellenmesi gerekirken, aksine bu uluslararası platformların algoritmaları şiddete meyilli çocukların karşısına daha sık çıkarılıyor ve suça yönelik 'özendirici' bir işlev görüyor. Algoritmalar saldırganı yönlendirebiliyor."
Teknoloji Uzmanı Can Uysal
GERÇEKLİK ALGISI BİTİYOR
"Dijital oyunların büyük bir kısmı görev, ödül, rozet ve seviye sistemiyle çalışır. Bu yapı, çocuk beyninde dopamin döngüsü oluşturur. Yani çocuk sadece oynamaz bağlanır, tekrar ister, yönlendirmeye açık hale gelir. Böylece etki altına girme başlar. Özellikle küçük yaş grubu gerçek ile kurguyu ayırt etmekte zorlanır, otoriteyi sorgulamaz, verilen görevi 'oyunun bir parçası' sanır. Gerçek dünyadaki sonuçları algılayamaz."
"C31K" BAĞLANTILI HESAPLAR KAPATILDI
Emniyet Genel Müdürlüğü, okul saldırılarının ardından 1.866 internet adresine erişim engeli getirildiğini, 411 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. İstanbul'da 17 yaşındaki M.A. gözaltına alındı. Zanlının adresinde hücum yeleği, kompozit başlık, bıçak ele geçirildi. Saldırılarla ilgili "C31K" adlı oluşumla bağlantılı 111 Telegram kanalı kapatıldı.
MINECRAFT KANALINA ERİŞİM ENGELİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 7.5 milyondan fazla abonesi olan 'Minecraft Parodileri' Youtube kanalına erişim engeli getirildi. Öğrencilerin öğretmen ve akranlarına şiddet içeren eylemlere teşvik edildiği kanalda sınıfta silahlı tehdit sahnelerinin sıkça yer aldığı görüldü.