İrem Helvacıoğlu ve iş insanı Ural Kaspar yeniden barıştı!

Fenomen dizilerden 'Sen Anlat Karadeniz'de geniş bir hayran kitlesi yakalayan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu ve iş insanı Ural Kaspar, geçtiğimiz Ocak ayında ayrılmıştı. İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar ilişkilerine yeni bir şans verdi.

Oyuncu, sevgilisiyle yatakta sarmaş dolaş pozunu paylaştı. İrem Helvacıoğlu yayınladığı karesine "Ben aşırı seviyorum" diye yazdı. Ünlü oyuncu daha önce verdiği bir röportajda ilişkisiyle ilgili böyle konuşmuştu: "Karşılıklı oldu duygularımız. Anadolu Yakası'nda Ural'ın restoranı var, orada tanıştık. Şimdi iyiyiz, muyluyuz. Güzel, her şey yolunda." Öte yandan "Sen Anlat Karadeniz" ile devleşen İrem Helvacıoğlu'nun atv'de yayınlanacak olan yeni dizisi Kara Dut, heyecanla bekleniyor.

'KARA DUT' HEYECANI

Helvacıoğlu'nun başrolünde oynadığı dizide Burak Dakak ve Selin Türkmen gibi ünlü isimler de yer alacak. Dizinde erkek başrol oyuncusu olarak ise Şükrü Özyıldız ile el sıkışıldı. Tayfun karakteriyle izleyici karşısına çıkacak Şükrü Özyıldız, yeni dizisinin çalışmalarına başladı.