Fenerbahçe'de Salah bekleyişi! Rakamlar arasında uçurum var
Yeni sezon için yıldız transferi hedefleyen Fenerbahçe'nin gündemine Muhammed Salah geldi. Sarı-lacivertli yönetimin, Mısırlı futbolcunun maaş beklentisinin düşmesini beklediği ve Dünya Kupası sonrasında şartların oluşması halinde resmi girişimde bulunmayı planladığı öne sürüldü. Fenerbahçe, deneyimli futbolcu için yıllık yaklaşık 12 milyon euroluk bir maaş bütçesi oluşturdu. Salah'ın beklentisi ise 25 milyon euro...
Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürürken dünya futbolunun en önemli isimlerinden Muhammed Salah için de gelişmeleri yakından takip ediyor.
Bonservisi elinde bulunan Mısırlı yıldızın kariyerine hangi takımda devam edeceği belirsizliğini korurken, sarı-lacivertlilerin de olası fırsatı değerlendirmek istediği iddia edildi.
MAAŞ ŞARTI BELİRLEYİCİ OLACAK
Sarı-lacivertli yönetimin, Salah transferi konusunda en önemli kriterinin oyuncunun maaş beklentisi olduğu ifade edildi. İddialara göre Fenerbahçe, deneyimli futbolcu için yıllık yaklaşık 12 milyon euroluk bir maaş bütçesi oluşturdu.
Ancak Salah cephesinin beklentisinin 25 milyon euro seviyesinde olduğu belirtilirken, iki taraf arasındaki yüksek maaş farkı nedeniyle şu aşamada resmi görüşmelerin başlamadığı aktarıldı.
GÖZLER DÜNYA KUPASI SONRASINA ÇEVRİLDİ
Fenerbahçe'nin, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından Salah'ın taleplerinde düşüş yaşanması ihtimalini değerlendireceği öne sürüldü.
Yönetimin, maaş beklentisinin belirlenen bütçeye yaklaşması halinde transfer için somut adımlar atmayı planladığı ifade edilirken, Mısırlı yıldızın da kariyerine ilişkin nihai kararını Dünya Kupası sonrasında vermesinin beklendiği kaydedildi.