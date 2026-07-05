Fenerbahçe'de Salah bekleyişi! Rakamlar arasında uçurum var

Bonservisi elinde bulunan Mısırlı yıldızın kariyerine hangi takımda devam edeceği belirsizliğini korurken, sarı-lacivertlilerin de olası fırsatı değerlendirmek istediği iddia edildi.

Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürürken dünya futbolunun en önemli isimlerinden Muhammed Salah için de gelişmeleri yakından takip ediyor.

Muhammed Salah

MAAŞ ŞARTI BELİRLEYİCİ OLACAK

Sarı-lacivertli yönetimin, Salah transferi konusunda en önemli kriterinin oyuncunun maaş beklentisi olduğu ifade edildi. İddialara göre Fenerbahçe, deneyimli futbolcu için yıllık yaklaşık 12 milyon euroluk bir maaş bütçesi oluşturdu.

Ancak Salah cephesinin beklentisinin 25 milyon euro seviyesinde olduğu belirtilirken, iki taraf arasındaki yüksek maaş farkı nedeniyle şu aşamada resmi görüşmelerin başlamadığı aktarıldı.