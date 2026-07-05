"Altı Üstü İstanbul" setinde neşeli buluşma! Mahallenin çocukları seti ziyaret etti

BİRBİRİNDEN RENKLİ VE SAMİMİ KARELER

Çocukların bitmek bilmeyen enerjisi ve neşesi kısa sürede tüm set ortamına yayılırken, kahkahaların eksik olmadığı o keyifli anlar objektiflere birbirinden renkli ve samimi kareler olarak yansıdı.

Hem hikayesiyle hem de set arkasındaki bu samimi ortamıyla izleyicinin gönlünde taht kuran ve ekranların en çok konuşulan yapımlarından biri olan Altı Üstü İstanbul, her pazartesi izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.