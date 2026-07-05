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"Altı Üstü İstanbul" setinde neşeli buluşma! Mahallenin çocukları seti ziyaret etti

atv ekranlarının izlenme rekorları kıran NTC Medya imzalı dizisi "Altı Üstü İstanbul", bu kez set arkasından gelen sıcacık görüntülerle içleri ısıttı. Çekimlerin yapıldığı mahallenin çocukları seti ziyaret ederek hayranı oldukları oyuncularla buluştu. Kahkahaların havada uçuştuğu o renkli anlar objektiflere yansıdı.

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"Altı Üstü İstanbul" setinde neşeli buluşma! Mahallenin çocukları seti ziyaret etti

Yayınlanan her bölümüyle reyting listelerinin üst sıralarına demir atan ve izleyiciyi ekran başına kilitleyen atv'nin NTC Medya imzalı sevilen dizisi "Altı Üstü İstanbul", bu kez setten gelen sıcacık ve samimi karelerle gündeme geldi.

ʺAltı Üstü İstanbulʺ dizisinden bir kare / Fotoğraflar Takvim arşivden alınmıştır.ʺAltı Üstü İstanbulʺ dizisinden bir kare / Fotoğraflar Takvim arşivden alınmıştır.

MİNİKLERİN SÜRPRİZ ZİYARETİ

Dizinin çekimlerinin gerçekleştirildiği mahallede oturan minik hayranlar, çekim alanını ziyaret ederek büyük bir sürprize imza attı.

Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

ʺAltı Üstü İstanbulʺ dizi setine miniklerin sürpriz ziyaretiʺAltı Üstü İstanbulʺ dizi setine miniklerin sürpriz ziyareti

SET ARKASINDA KAHKAHA DOLU ANLAR

Çekimlere verilen kısa molada gerçekleşen bu sürpriz ziyaret, yoğun tempoda çalışan set ekibine ve oyunculara adeta doping oldu.

İlk kez bir dizi setini bu kadar yakından görme fırsatı yakalayan mahallenin çocukları heyecanlarını gizleyemezken, dizinin başarılı oyuncuları da minik misafirleriyle yakından ilgilendi. Çocuklarla uzun süre sohbet edip oyunlar oynayan oyuncular, onlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Altı Üstü İstanbul" setinde neşeli buluşma! Mahallenin çocukları seti ziyaret etti-4

BİRBİRİNDEN RENKLİ VE SAMİMİ KARELER

Çocukların bitmek bilmeyen enerjisi ve neşesi kısa sürede tüm set ortamına yayılırken, kahkahaların eksik olmadığı o keyifli anlar objektiflere birbirinden renkli ve samimi kareler olarak yansıdı.

Hem hikayesiyle hem de set arkasındaki bu samimi ortamıyla izleyicinin gönlünde taht kuran ve ekranların en çok konuşulan yapımlarından biri olan Altı Üstü İstanbul, her pazartesi izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.

"Altı Üstü İstanbul" setinde neşeli buluşma! Mahallenin çocukları seti ziyaret etti-5

YENİ BÖLÜMÜYLE ATV EKRANLARINDA

Ekranların reyting rekortmeni dizisi "Altı Üstü İstanbul", merakla beklenen heyecan dolu yeni bölümüyle pazartesi akşam saat 20.00'de atv ekranlarında olacak!

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