TAYFUN füzesinin hassas vuruşu ABD medyasında: Askeri denge değişiyor

Türkiye'nin savunma sanayisinde elde ettiği tarihi başarılar, okyanus ötesinde yankılanmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri merkezli saygın savunma yayını Defence Blog , Türkiye'nin milli balistik füze programında ulaştığı son aşamayı detaylı analizle dünya kamuoyuna duyurdu.

Karadan ateşlenen balistik füzelerle hareketli savaş gemilerini vurabilme kapasitesinin yalnızca teknik ilerleme olmadığı vurgulandı.

Doğu Akdeniz ekseninde Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile yaşanan deniz yetki alanı anlaşmazlıkları hatırlatılarak, bu kabiliyetin Türkiye'nin bölgesel caydırıcılığını en üst seviyeye çıkardığı bildirildi.