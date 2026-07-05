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TAYFUN füzesinin hassas vuruşu ABD medyasında: Askeri denge değişiyor

Türkiye’nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği TAYFUN ile CENK balistik füzeleri ABD medyasında geniş yankı buldu. Defence Blog platformunda yayımlanan analizde, TAYFUN’un hareketli hedefi 5 metrelik hassasiyetle vurması tarihi başarı olarak nitelendirildi. Haberde, Türk savunma sanayisinin dışa bağımlılığı azaltan vizyonunun ülkenin caydırıcılığını artırdığı, komşu ülkeler tarafından yakından takip edildiği ifade edildi. Bu gelişmenin Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgesel askeri dengeler açısından stratejik önem taşıdığı kaydedildi.

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TAYFUN füzesinin hassas vuruşu ABD medyasında: Askeri denge değişiyor

Türkiye'nin savunma sanayisinde elde ettiği tarihi başarılar, okyanus ötesinde yankılanmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri merkezli saygın savunma yayını Defence Blog, Türkiye'nin milli balistik füze programında ulaştığı son aşamayı detaylı analizle dünya kamuoyuna duyurdu.

Video Oynatma İkonu TAYFUN füzeli BLOK-3 testinden tam isabet

TAYFUN füzesinin BLOK-3 versiyonunun, Karadeniz'de gerçekleştirilen test atışında deniz üzerindeki hareketli hedefi tam isabetle imha etmesini sayfalarına taşıyan Defence Blog, son testte kullanılan yeni arayıcı başlık sayesinde artık hareket halindeki deniz hedeflerini başarıyla vurulabildiğine vurgu yapıldı.

Tayfun füzesinin uzun menzilli hassas vuruş kabiliyetinde yeni dönemin kapısını araladığı değerlendirmesinde bulunuldu.

ABD merkezli Defence Blog, Türkiye’nin milli balistik füze programını inceleyerek Tayfun ve Cenk füzelerinin bölgesel dengeleri değiştiren etkisini yazdı. ABD merkezli Defence Blog, Türkiye’nin milli balistik füze programını inceleyerek Tayfun ve Cenk füzelerinin bölgesel dengeleri değiştiren etkisini yazdı.

Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

Karadan ateşlenen balistik füzelerle hareketli savaş gemilerini vurabilme kapasitesinin yalnızca teknik ilerleme olmadığı vurgulandı.

Doğu Akdeniz ekseninde Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile yaşanan deniz yetki alanı anlaşmazlıkları hatırlatılarak, bu kabiliyetin Türkiye'nin bölgesel caydırıcılığını en üst seviyeye çıkardığı bildirildi.

Yerli füze TAYFUN Blok-3 su üstü hareketli hedefi tam isabetle vurdu! ROKETSANdan tarihi test atışıYerli füze TAYFUN Blok-3 su üstü hareketli hedefi tam isabetle vurdu! ROKETSANdan tarihi test atışı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmişte Tayfun füzesinin menziline dair yaptığı açıklamaların Atina yönetiminde oluşturduğu rahatsızlık yeniden gündeme getirildi.

Tayfun’un hareketli deniz hedefini 5 metrelik hassasiyetle vurması, Türkiye’yi uzun menzilli hassas vuruş teknolojisine sahip sayılı ülkeler arasına soktu. Tayfun’un hareketli deniz hedefini 5 metrelik hassasiyetle vurması, Türkiye’yi uzun menzilli hassas vuruş teknolojisine sahip sayılı ülkeler arasına soktu.

Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Roketsan tarafından Bora füzesi temel alınarak geliştirilen TAYFUN'un ilk test atışı 20 Ekim 2022 tarihinde yapıldı. Mayıs 2023 tarihindeki ikinci başarılı denemenin ardından seri üretim süreci başladı.

Doğu Akdeniz’deki caydırıcılığı artıran bu teknolojik sıçrama, Yunanistan başta olmak üzere komşu ülkelerce yakından izleniyor. Doğu Akdeniz’deki caydırıcılığı artıran bu teknolojik sıçrama, Yunanistan başta olmak üzere komşu ülkelerce yakından izleniyor.

CENK'E ÖZEL VURGU

Analizde Tayfun'un ardından kamuoyuna tanıtılan, çok daha büyük yapıdaki CENK balistik füzesi mercek altına alındı.

Türkiye'nin bu projelerle dışa bağımlılığı azalttığı, milli savunma vizyonunu güçlendirdiği ifade edildi.

Roketsan’ın 2025 yılında 2 milyar doları aşan cirosu ve 750 milyon dolarlık ihracat rakamları, Türk savunma sanayisinin dışa bağımlılıktan kurtularak küresel bir aktöre dönüştüğünü gösteriyor.Roketsan’ın 2025 yılında 2 milyar doları aşan cirosu ve 750 milyon dolarlık ihracat rakamları, Türk savunma sanayisinin dışa bağımlılıktan kurtularak küresel bir aktöre dönüştüğünü gösteriyor.

MİLYAR DOLARLIK İHRACAT REKORU

Haberde Türk savunma sanayisinin ekonomik yükselişine dair çarpıcı veriler de paylaşıldı.

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci'nin açıklamalarına dayandırılan verilere göre, şirket 2025 yılında 750 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi.

Yunanistan’da endişeye neden olan menzil kapasitesinin yanı sıra, Cenk füzesinin geliştirilmesiyle Türkiye’nin uzun menzilli hassas vuruş teknolojisine sahip sayılı ülkeler arasına girdiği vurguladı. Yunanistan’da endişeye neden olan menzil kapasitesinin yanı sıra, Cenk füzesinin geliştirilmesiyle Türkiye’nin uzun menzilli hassas vuruş teknolojisine sahip sayılı ülkeler arasına girdiği vurguladı.

Toplam cirosu 2 milyar doları aşan Roketsan'ın, yaklaşık 1 milyar dolarlık yeni ihracat sözleşmesine imza attığı öğrenildi.

Roketsan'ın 2026 yılında ihracat, ciro ve sipariş hacmini yüzde 50 oranında artırmayı hedeflediği aktarıldı.

Karadan denizdeki hareketli hedefleri vurma yeteneğinin, özellikle Doğu Akdeniz’deki dengeleri değiştirdiği, Türkiye’nin caydırıcılığını artırdığı kaydedildi.Karadan denizdeki hareketli hedefleri vurma yeteneğinin, özellikle Doğu Akdeniz’deki dengeleri değiştirdiği, Türkiye’nin caydırıcılığını artırdığı kaydedildi.

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