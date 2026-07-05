TAYFUN füzesinin hassas vuruşu ABD medyasında: Askeri denge değişiyor
Türkiye’nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği TAYFUN ile CENK balistik füzeleri ABD medyasında geniş yankı buldu. Defence Blog platformunda yayımlanan analizde, TAYFUN’un hareketli hedefi 5 metrelik hassasiyetle vurması tarihi başarı olarak nitelendirildi. Haberde, Türk savunma sanayisinin dışa bağımlılığı azaltan vizyonunun ülkenin caydırıcılığını artırdığı, komşu ülkeler tarafından yakından takip edildiği ifade edildi. Bu gelişmenin Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgesel askeri dengeler açısından stratejik önem taşıdığı kaydedildi.
Türkiye'nin savunma sanayisinde elde ettiği tarihi başarılar, okyanus ötesinde yankılanmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri merkezli saygın savunma yayını Defence Blog, Türkiye'nin milli balistik füze programında ulaştığı son aşamayı detaylı analizle dünya kamuoyuna duyurdu.
TAYFUN füzesinin BLOK-3 versiyonunun, Karadeniz'de gerçekleştirilen test atışında deniz üzerindeki hareketli hedefi tam isabetle imha etmesini sayfalarına taşıyan Defence Blog, son testte kullanılan yeni arayıcı başlık sayesinde artık hareket halindeki deniz hedeflerini başarıyla vurulabildiğine vurgu yapıldı.
Tayfun füzesinin uzun menzilli hassas vuruş kabiliyetinde yeni dönemin kapısını araladığı değerlendirmesinde bulunuldu.
Karadan ateşlenen balistik füzelerle hareketli savaş gemilerini vurabilme kapasitesinin yalnızca teknik ilerleme olmadığı vurgulandı.
Doğu Akdeniz ekseninde Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile yaşanan deniz yetki alanı anlaşmazlıkları hatırlatılarak, bu kabiliyetin Türkiye'nin bölgesel caydırıcılığını en üst seviyeye çıkardığı bildirildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmişte Tayfun füzesinin menziline dair yaptığı açıklamaların Atina yönetiminde oluşturduğu rahatsızlık yeniden gündeme getirildi.
Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Roketsan tarafından Bora füzesi temel alınarak geliştirilen TAYFUN'un ilk test atışı 20 Ekim 2022 tarihinde yapıldı. Mayıs 2023 tarihindeki ikinci başarılı denemenin ardından seri üretim süreci başladı.
CENK'E ÖZEL VURGU
Analizde Tayfun'un ardından kamuoyuna tanıtılan, çok daha büyük yapıdaki CENK balistik füzesi mercek altına alındı.
Türkiye'nin bu projelerle dışa bağımlılığı azalttığı, milli savunma vizyonunu güçlendirdiği ifade edildi.
MİLYAR DOLARLIK İHRACAT REKORU
Haberde Türk savunma sanayisinin ekonomik yükselişine dair çarpıcı veriler de paylaşıldı.
Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci'nin açıklamalarına dayandırılan verilere göre, şirket 2025 yılında 750 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi.
Toplam cirosu 2 milyar doları aşan Roketsan'ın, yaklaşık 1 milyar dolarlık yeni ihracat sözleşmesine imza attığı öğrenildi.
Roketsan'ın 2026 yılında ihracat, ciro ve sipariş hacmini yüzde 50 oranında artırmayı hedeflediği aktarıldı.