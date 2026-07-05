Çiçek ithalatı maskesiyle zehir ticareti! Uluslararası şebeke çökertildi: 5 örgüt üyesi tutuklandı

Yasal ticaret kanallarını maske olarak kullanan uluslararası bir uyuşturucu ağı düzenlenen operasyonlarla çökertilirken, örgütün sevkiyat ve dağıtım ağı adım adım deşifre edildi.

İstanbul Emniyet İstihbarat Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hız kesmeden gerçekleştirilen "Baronlar" operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.

Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddeler (Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

ULUSLARARASI UYUŞTURUCU AĞI DEŞİFRE EDİLDİ

Yürütülen çalışmalarda, yakalanmamak için kademeli ve planlı bir dağıtım ağı kuran uluslararası uyuşturucu örgütünün tüm yapılanması ortaya çıkarıldı.

Soruşturma kapsamında, örgütün yurt dışı tedarik ve koordinasyonunu Arnavutluk vatandaşı M.Ç.'nin yürüttüğü tespit edildi.

ÇİÇEK İTHALATI GÖRÜNÜMÜYLE UYUŞTURUCU TAŞIDILAR

İstanbul Emniyet İstihbarat Şubesi ile Narkotik ekipleri, Mersin'den uyuşturucu sevkiyatlarına dahil olan bir örgüt üyesinin kendisini "çiçek ithalatçısı" olarak kamufle ettiğini ve yasal ticaret görüntüsü altında Türkiye ayağındaki sevkiyatı yönettiğini belirledi.

Sabah'tan Emir Somer'in haberine göre, yurt dışından getirilen uyuşturucu maddelerin, "krizantem çiçeği" kutularının içerisine gizlenerek İstanbul'un Arnavutköy ilçesindeki bir adrese depolandığı ortaya çıkarıldı.

Örgüt üyelerinin, yüklü miktardaki uyuşturucuyu tek seferde taşımak yerine riski azaltmak amacıyla bir taksiciyi devreye soktuğu belirlendi.