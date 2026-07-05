Çiçek ithalatı maskesiyle zehir ticareti! Uluslararası şebeke çökertildi: 5 örgüt üyesi tutuklandı
İstanbul Emniyet İstihbarat Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uluslararası uyuşturucu ticareti yapan bir suç örgütünü düzenledikleri operasyonla çökertti. Arnavutluk bağlantılı şebekenin, yurt dışından getirdiği uyuşturucuyu "krizantem çiçeği" kutularına gizleyerek İstanbul'a soktuğu, Arnavutköy'de depoladıktan sonra taksiyle Zeytinburnu'ndaki "paketleme evi"ne taşıdığı belirlendi. Operasyonda toplam 198 kilo 301 gram uyuşturucu, iki uzun namlulu otomatik silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirilirken, 5 örgüt üyesi tutuklandı.
İstanbul Emniyet İstihbarat Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hız kesmeden gerçekleştirilen "Baronlar" operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.
Yasal ticaret kanallarını maske olarak kullanan uluslararası bir uyuşturucu ağı düzenlenen operasyonlarla çökertilirken, örgütün sevkiyat ve dağıtım ağı adım adım deşifre edildi.
ULUSLARARASI UYUŞTURUCU AĞI DEŞİFRE EDİLDİ
Yürütülen çalışmalarda, yakalanmamak için kademeli ve planlı bir dağıtım ağı kuran uluslararası uyuşturucu örgütünün tüm yapılanması ortaya çıkarıldı.
Soruşturma kapsamında, örgütün yurt dışı tedarik ve koordinasyonunu Arnavutluk vatandaşı M.Ç.'nin yürüttüğü tespit edildi.
ÇİÇEK İTHALATI GÖRÜNÜMÜYLE UYUŞTURUCU TAŞIDILAR
İstanbul Emniyet İstihbarat Şubesi ile Narkotik ekipleri, Mersin'den uyuşturucu sevkiyatlarına dahil olan bir örgüt üyesinin kendisini "çiçek ithalatçısı" olarak kamufle ettiğini ve yasal ticaret görüntüsü altında Türkiye ayağındaki sevkiyatı yönettiğini belirledi.
Sabah'tan Emir Somer'in haberine göre, yurt dışından getirilen uyuşturucu maddelerin, "krizantem çiçeği" kutularının içerisine gizlenerek İstanbul'un Arnavutköy ilçesindeki bir adrese depolandığı ortaya çıkarıldı.
Örgüt üyelerinin, yüklü miktardaki uyuşturucuyu tek seferde taşımak yerine riski azaltmak amacıyla bir taksiciyi devreye soktuğu belirlendi.
TAKSİYLE "PAKETLEME EVİ"NE TAŞINDI
Arnavutköy'deki ana depodan alınan uyuşturucuların taksiyle küçük partiler halinde Zeytinburnu'nda "paketleme evi" olarak kullanılan adrese taşındığı tespit edildi.
Yapılan incelemelerde, örgüt üyelerinin uyuşturucu maddeleri burada sokak satışına hazır hale getirmek amacıyla paketledikleri belirlendi.
Dışarıdan bakıldığında krizantem çiçeği ithalatı olarak görülen sevkiyatın perde arkasından, İstanbul sokaklarına dağıtılmak üzere hazırlanan 198 kilogramlık uyuşturucu sevkiyatı çıktı.
EŞ ZAMANLI BASKINLARLA ÇÖKERTİLDİ
Uluslararası suç örgütünün hiyerarşik yapısı ve kullandığı gizli sevkiyat rotaları deşifre edildikten sonra Arnavutköy ve Zeytinburnu'ndaki adreslere ve bir araca eş zamanlı operasyon düzenlendi.
"PAKETLEME EVİ" CEPHANELİĞE DÖNMÜŞ
Adreslerde yapılan aramalarda, mutfak tezgahları ve tencereler içerisinde mavi-beyaz ambalajlarla küçük porsiyonlar halinde paketlenmiş uyuşturucu maddeler ile hassas teraziler bulundu.
Bu bulguların, örgütün dağıtıma hazırlık sürecini söz konusu adreslerde yürüttüğünü ortaya koyduğu belirtildi.
Operasyonda ayrıca örgütün adresleri korumak amacıyla yüksek ateş gücüne sahip askeri nitelikte silahlar bulundurduğu da tespit edildi.
Zeytinburnu'ndaki "paketleme evi"nde uyuşturucu maddeler ve paketleme ekipmanlarının yanı sıra iki uzun namlulu otomatik tüfek ele geçirildi.
198 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Adreslerde yapılan detaylı aramalarda;
- 173 parça halinde 197 kilo 200 gram skunk,
- 72 parça halinde 1 kilo 81 gram kokain,
- 20 gram esrar olmak üzere toplam 198 kilo 301 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Operasyonda ayrıca iki uzun namlulu otomatik silah, 111 mermi, 6 şarjör ve uyuşturucuların paketlenmesinde kullanılan iki hassas terazi de bulundu.
5 ÖRGÜT ÜYESİ TUTUKLANDI
Operasyonda, uyuşturucu ve çeşitli asayiş suçlarından toplam 20 suç kaydı bulunan M.Ç., İ.D., N.D., M.D. ve S.S. isimli 5 örgüt üyesi gözaltına alındı.
Şüpheliler, İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilmelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.