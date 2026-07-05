Hamaney 'Musalla'da! Mücteba yine yok... Tahran'da kırmızı bayraklı intikam yemini





KIRMIZI BAYRAKLAR ÇEKİLDİ, İNTİKAM YEMİNLERİ EDİLDİ



Cenaze namazının ardından intikamı simgeleyen kırmızı bayrak taşıyan İranlılar, ABD ve İsrail'i hedef alarak sloganlar attı.







Takvim.com.tr, Tahran'daki cenaze töreninden çok özel görüntülere ulaştı.







Yüzbinlerce İranlı, Ali Hamaney ve ailesi için Tahran meydanlarına akın etti.







Hava sıcaklığı sebebiyle alanda su püskürtme sistemlerinin çalıştırıldığı görüldü.



HAMANEY'İN SON DURAĞI KUM



Yarın başkent sokaklarında veda töreni düzenlenmesinin ardından Hamaney'in naaşı Kum kentine götürülecek.





Ahmet Zeren Takvim.com.tr Dünya