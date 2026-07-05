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Hamaney 'Musalla'da! Mücteba yine yok... Tahran'da kırmızı bayraklı intikam yemini

İran'ın eski lideri Ali Hamaney ve ailesi için Tahran'da cenaze namazı kılındı. İmam Humeyni Musalla Camisi’nde kılınan namaza yeni dini lider seçilen Mücteba Hamaney katılmadı. Cenaze namazının ardından intikamı simgeleyen kırmızı bayrak taşıyan İranlılar, ABD ve İsrail'i hedef alarak sloganlar attı.

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Hamaney 'Musalla'da! Mücteba yine yok... Tahran'da kırmızı bayraklı intikam yemini

ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamaney için cenaze merasimi sürüyor.

Video Oynatma İkonu İran'ın eski lideri Hamaney için Tahran'da cenaze namazı kılındı



Hamaney ve aile bireylerinin cenaze namazı İmam Humeyni Musalla Camisi'nde kılındı. Cenaze namazını Ayetullah Cafer Sobhani kıldırdı.

Hamaney 'Musalla'da! Mücteba yine yok... Tahran'da kırmızı bayraklı intikam yemini-2

Sabahın erken saatlerinde ellerinde bayraklarla tören alanına gelen yüzbinlerce İranlı, İmam Humeyni Musalla Camisi'nde hazır bulundu. Cenaze törenine, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan başta olmak üzere askeri ve siyasi yetkililer ile din adamları katıldı.

Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

Hamaney 'Musalla'da! Mücteba yine yok... Tahran'da kırmızı bayraklı intikam yemini-3

MÜCTEBA YİNE YOK!

Ali Hamaney'in cenaze namazında oğulları Mustafa Hamaney, Mesud Hamaney ve Meysem Hüseyni Hamaney de boy gösterdi.

Ancak yeni dini lider seçilen oğlu Mücteba Hamaney alanda görülmedi.

Hamaney 'Musalla'da! Mücteba yine yok... Tahran'da kırmızı bayraklı intikam yemini-4

KIRMIZI BAYRAKLAR ÇEKİLDİ, İNTİKAM YEMİNLERİ EDİLDİ

Cenaze namazının ardından intikamı simgeleyen kırmızı bayrak taşıyan İranlılar, ABD ve İsrail'i hedef alarak sloganlar attı.

Hamaney 'Musalla'da! Mücteba yine yok... Tahran'da kırmızı bayraklı intikam yemini-5

Takvim.com.tr, Tahran'daki cenaze töreninden çok özel görüntülere ulaştı.

Hamaney 'Musalla'da! Mücteba yine yok... Tahran'da kırmızı bayraklı intikam yemini-6

Yüzbinlerce İranlı, Ali Hamaney ve ailesi için Tahran meydanlarına akın etti.


Hamaney 'Musalla'da! Mücteba yine yok... Tahran'da kırmızı bayraklı intikam yemini-7

Hava sıcaklığı sebebiyle alanda su püskürtme sistemlerinin çalıştırıldığı görüldü.

HAMANEY'İN SON DURAĞI KUM

Yarın başkent sokaklarında veda töreni düzenlenmesinin ardından Hamaney'in naaşı Kum kentine götürülecek.

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