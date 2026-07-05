Hamaney 'Musalla'da! Mücteba yine yok... Tahran'da kırmızı bayraklı intikam yemini
İran'ın eski lideri Ali Hamaney ve ailesi için Tahran'da cenaze namazı kılındı. İmam Humeyni Musalla Camisi’nde kılınan namaza yeni dini lider seçilen Mücteba Hamaney katılmadı. Cenaze namazının ardından intikamı simgeleyen kırmızı bayrak taşıyan İranlılar, ABD ve İsrail'i hedef alarak sloganlar attı.
ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamaney için cenaze merasimi sürüyor.İran'ın eski lideri Hamaney için Tahran'da cenaze namazı kılındı
Hamaney ve aile bireylerinin cenaze namazı İmam Humeyni Musalla Camisi'nde kılındı. Cenaze namazını Ayetullah Cafer Sobhani kıldırdı.
Sabahın erken saatlerinde ellerinde bayraklarla tören alanına gelen yüzbinlerce İranlı, İmam Humeyni Musalla Camisi'nde hazır bulundu. Cenaze törenine, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan başta olmak üzere askeri ve siyasi yetkililer ile din adamları katıldı.
MÜCTEBA YİNE YOK!
Ali Hamaney'in cenaze namazında oğulları Mustafa Hamaney, Mesud Hamaney ve Meysem Hüseyni Hamaney de boy gösterdi.
Ancak yeni dini lider seçilen oğlu Mücteba Hamaney alanda görülmedi.
KIRMIZI BAYRAKLAR ÇEKİLDİ, İNTİKAM YEMİNLERİ EDİLDİ
Cenaze namazının ardından intikamı simgeleyen kırmızı bayrak taşıyan İranlılar, ABD ve İsrail'i hedef alarak sloganlar attı.
Takvim.com.tr, Tahran'daki cenaze töreninden çok özel görüntülere ulaştı.
Yüzbinlerce İranlı, Ali Hamaney ve ailesi için Tahran meydanlarına akın etti.
Hava sıcaklığı sebebiyle alanda su püskürtme sistemlerinin çalıştırıldığı görüldü.
HAMANEY'İN SON DURAĞI KUM
Yarın başkent sokaklarında veda töreni düzenlenmesinin ardından Hamaney'in naaşı Kum kentine götürülecek.