CANLI YAYIN
Geri

Galatasaray alternatiflere yöneldi! Bruno Fernandes'ten çılgın talep

Orta saha transferinde uzun süredir Bruno Fernandes'i gündeminde tutan Galatasaray, Manchester United'ın bonservis beklentisini karşılamaya hazırlanırken yıldız futbolcunun yıllık maaş talebi planları yeniden değerlendirmeye aldı.

Giriş Tarihi:
Galatasaray alternatiflere yöneldi! Bruno Fernandes'ten çılgın talep

Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarını Avrupa'nın önemli isimleri üzerinden sürdürüyor.

Sarı-kırmızılıların uzun süredir listesinde yer alan Manchester United'ın Portekizli kaptanı Bruno Fernandes için yürütülen süreçte, bonservis kadar oyuncunun maaş beklentisi de belirleyici unsur haline geldi.

Yönetim, transferin mali şartlarını yeniden masaya yatırırken farklı senaryolar üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor.

Bruno FernandesBruno Fernandes
BONSERVİS SORUN OLMADI, MAAŞ KRİZ ÇIKARDI

Bruno Fernandes'in kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi bulunurken, Manchester United'ın transfer için 35 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi. Galatasaray cephesi bu rakamı karşılamaya sıcak yaklaşsa da görüşmelerde asıl pürüz oyuncunun istediği yıllık ücret oldu.

Portekizli yıldızın sarı-kırmızılı kulüpten sezon başına 21 milyon Euro maaş talep etmesi üzerine yönetim mali tabloyu yeniden değerlendirmeye aldı. Bu gelişmenin ardından transfer görüşmeleri tamamen rafa kaldırılmazken, kulüp bir yandan finansal kaynak oluşturmak için çalışmalarını sürdürürken diğer yandan da alternatif orta saha adayları üzerinde yoğunlaştı.

Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

Bruno FernandesBruno Fernandes
KARARI DURSUN ÖZBEK VERECEK

Galatasaray yönetiminin, Victor Osimhen transferinde uygulanan finansman modelini Bruno Fernandes için de devreye alabileceği ifade ediliyor.

Osimhen'in yıllık 21 milyon Euro'luk maaş paketinin 15 milyon Euro'luk bölümünün kulüp tarafından, kalan 6 milyon Euro'sunun ise sponsor desteğiyle karşılandığı belirtilirken, benzer bir formülün Portekizli futbolcu için de değerlendirildiği kaydedildi.

Transferde nihai kararın Galatasaray Başkanı Dursun Özbek tarafından verileceği öğrenildi.

Bruno FernandesBruno Fernandes
Geride kalan sezonda Manchester United formasıyla 37 resmi karşılaşmada görev yapan Bruno Fernandes, 9 gol atıp 22 asist üreterek takımının hücum organizasyonlarında önemli rol oynadı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Galatasaray alternatiflere yöneldi! Bruno Fernandes'ten çılgın talep-5 Galatasaray alternatiflere yöneldi! Bruno Fernandes'ten çılgın talep-6 Galatasaray alternatiflere yöneldi! Bruno Fernandes'ten çılgın talep-7
Galatasaray için Martin Ødegaard iddiası! İngiliz basınından yalanlama geldi
SONRAKİ HABER

Galatasaray için Martin Ødegaard iddiası!
Görkem Ağgündüz
Görkem Ağgündüz Takvim.com.tr Galatasaray

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler