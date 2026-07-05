Galatasaray alternatiflere yöneldi! Bruno Fernandes'ten çılgın talep
Orta saha transferinde uzun süredir Bruno Fernandes'i gündeminde tutan Galatasaray, Manchester United'ın bonservis beklentisini karşılamaya hazırlanırken yıldız futbolcunun yıllık maaş talebi planları yeniden değerlendirmeye aldı.
Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarını Avrupa'nın önemli isimleri üzerinden sürdürüyor.
Sarı-kırmızılıların uzun süredir listesinde yer alan Manchester United'ın Portekizli kaptanı Bruno Fernandes için yürütülen süreçte, bonservis kadar oyuncunun maaş beklentisi de belirleyici unsur haline geldi.
Yönetim, transferin mali şartlarını yeniden masaya yatırırken farklı senaryolar üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor.
BONSERVİS SORUN OLMADI, MAAŞ KRİZ ÇIKARDI
Bruno Fernandes'in kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi bulunurken, Manchester United'ın transfer için 35 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi. Galatasaray cephesi bu rakamı karşılamaya sıcak yaklaşsa da görüşmelerde asıl pürüz oyuncunun istediği yıllık ücret oldu.
Portekizli yıldızın sarı-kırmızılı kulüpten sezon başına 21 milyon Euro maaş talep etmesi üzerine yönetim mali tabloyu yeniden değerlendirmeye aldı. Bu gelişmenin ardından transfer görüşmeleri tamamen rafa kaldırılmazken, kulüp bir yandan finansal kaynak oluşturmak için çalışmalarını sürdürürken diğer yandan da alternatif orta saha adayları üzerinde yoğunlaştı.
KARARI DURSUN ÖZBEK VERECEK
Galatasaray yönetiminin, Victor Osimhen transferinde uygulanan finansman modelini Bruno Fernandes için de devreye alabileceği ifade ediliyor.
Osimhen'in yıllık 21 milyon Euro'luk maaş paketinin 15 milyon Euro'luk bölümünün kulüp tarafından, kalan 6 milyon Euro'sunun ise sponsor desteğiyle karşılandığı belirtilirken, benzer bir formülün Portekizli futbolcu için de değerlendirildiği kaydedildi.
Transferde nihai kararın Galatasaray Başkanı Dursun Özbek tarafından verileceği öğrenildi.
Geride kalan sezonda Manchester United formasıyla 37 resmi karşılaşmada görev yapan Bruno Fernandes, 9 gol atıp 22 asist üreterek takımının hücum organizasyonlarında önemli rol oynadı.