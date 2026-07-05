Galatasaray alternatiflere yöneldi! Bruno Fernandes'ten çılgın talep

Sarı-kırmızılıların uzun süredir listesinde yer alan Manchester United'ın Portekizli kaptanı Bruno Fernandes için yürütülen süreçte, bonservis kadar oyuncunun maaş beklentisi de belirleyici unsur haline geldi.

Bruno Fernandes

BONSERVİS SORUN OLMADI, MAAŞ KRİZ ÇIKARDI

Bruno Fernandes'in kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi bulunurken, Manchester United'ın transfer için 35 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi. Galatasaray cephesi bu rakamı karşılamaya sıcak yaklaşsa da görüşmelerde asıl pürüz oyuncunun istediği yıllık ücret oldu.

Portekizli yıldızın sarı-kırmızılı kulüpten sezon başına 21 milyon Euro maaş talep etmesi üzerine yönetim mali tabloyu yeniden değerlendirmeye aldı. Bu gelişmenin ardından transfer görüşmeleri tamamen rafa kaldırılmazken, kulüp bir yandan finansal kaynak oluşturmak için çalışmalarını sürdürürken diğer yandan da alternatif orta saha adayları üzerinde yoğunlaştı.