Başkan Erdoğan Kanada Başbakanı Carney ile telefonda görüştü! NATO Zirvesi ve bölgesel konular ele alındı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney ile telefonda görüşerek Türkiye-Kanada ilişkilerini, bölgesel krizleri ve küresel gelişmeleri ele aldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan edinilen bilgiye göre Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan NATO Liderler Zirvesi'ne dikkat çekti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası diplomasi trafiğini sürdürüyor. Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve askeri ilişkilerin mevcut durumunu değerlendirdi. Görüşmede sadece ikili ilişkiler değil, dünya gündemini meşgul eden sıcak bölgesel ve küresel başlıklar da detaylı şekilde masaya yatırıldı.Başkan Erdoğan, Başbakan Carney ile görüştü!
NATO GÖRÜŞMESİ
Görüşmenin en ağırlıklı stratejik başlıklarından biri ise Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan NATO Liderler Zirvesi oldu.
Başkan Erdoğan, Türkiye'deki zirvenin tüm müttefik ülkeler arasındaki dayanışmayı ve askeri iş birliğini perçinlemesini beklediğini ifade etti. Görüşmede ayrıca Erdoğan, Kanada Başbakanı Carney nezdinde tüm Kanada halkının 1 Temmuz Kanada Günü'nü kutladı.
İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN KONUYA İLİŞKİN AÇIKLAMA
İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin detaylar paylaşılıdı:
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Liderler Türkiye-Kanada ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Kanada arasındaki ticaret, güvenlik, savunma sanayii, enerji başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri bir üst düzeye yükseltmek için çalıştığımızı, bu amaçla atılan adımları sürdüreceğimizi ifade etti.
Cumhurbaşkanımız, Türkiye'de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nin (#NATOsummit) müttefikler arasındaki iş birliğinin kuvvetlendirilmesine vesile olmasını temenni ettiğini de belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Kanada Başbakanı'nın 1 Temmuz Kanada Günü'nü de tebrik etti.