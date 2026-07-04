Başkan Erdoğan Kanada Başbakanı Carney ile telefonda görüştü! NATO Zirvesi ve bölgesel konular ele alındı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası diplomasi trafiğini sürdürüyor. Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve askeri ilişkilerin mevcut durumunu değerlendirdi. Görüşmede sadece ikili ilişkiler değil, dünya gündemini meşgul eden sıcak bölgesel ve küresel başlıklar da detaylı şekilde masaya yatırıldı.

Başkan Erdoğan, Başbakan Carney ile görüştü!

NATO GÖRÜŞMESİ

Görüşmenin en ağırlıklı stratejik başlıklarından biri ise Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan NATO Liderler Zirvesi oldu.

Başkan Erdoğan, Türkiye'deki zirvenin tüm müttefik ülkeler arasındaki dayanışmayı ve askeri iş birliğini perçinlemesini beklediğini ifade etti. Görüşmede ayrıca Erdoğan, Kanada Başbakanı Carney nezdinde tüm Kanada halkının 1 Temmuz Kanada Günü'nü kutladı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN KONUYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin detaylar paylaşılıdı: